Vegesack: Reaktion auf Silvester-Vorfälle CDU-Politiker Bensch für Einsatz von Waffen

„Unser Staat darf nicht in die Knie gehen“, sagt der Nordbremer CDU-Kreisvorsitzende Rainer Bensch. Er bezieht sich dabei auf Vorfälle, die sich in der Silvesternacht an der Grohner Düne ereignet haben.