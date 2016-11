In seinem „Käferzimmer“ sammelt Jan Adams alles, was er zum Thema VW finden kann. (Christian Kosak)

Jan Adams besitzt mehr als 1000 kugelrunde Autos in Miniaturformat. Vom kaum daumennagelgroßen Minimodell bis zum selbst zusammengesetzten Lego-Bausatz. Hinzu kommen Salzstreuer, Wecker, Aschenbecher und Christbaumkugeln in Form des Kultautos. In einer angemieteten Garage stehen noch einmal mehr als zehn straßentaugliche Original-Gefährte.

Sammeln als Siebenjähriger begonnen

Seine neueste Anschaffung, ein VW Gol, hat der Sammler aus Brasilien importiert. Das kantige Modell ähnelt ein wenig dem VW Golf I. (Christian Kosak)

Jan Adams sagt von sich selbst, dass er eine Macke hat. Aber eine nette, beziehungsweise schöne, denn seine Sammlung ist ansehnlich. Als siebenjähriger Knirps hat Adams sein erstes gebrauchtes Käfermodell bekommen. „Mit dem hab ich aber nicht gespielt. Das kam auf die Fensterbank, weil ich es mir lieber angesehen habe.“ Aus der Fensterbank als Standort wurde ein Regal, später erst eine, dann mehrere Vitrinen. Heute halten Jan Adams und Ehefrau Stefanie das mit einer Auslegware in Straßenmuster versehene „Käferzimmer“ für die Sammelleidenschaft des Hausherren vor.

In seiner spärlich bemessenen Freizeit schraubt und bastelt Jan Adams, der einst im Autohaus Lampe eine Kfz-Mechaniker-Lehre absolviert hat, an seinen Originalkäfern. Sein Motto: Aus zwei mach einen. Oder auch aus drei, vier oder fünfen. Das erklärt Adams große Anzahl an Käfern. „Einige Modelle dienen anderen zur Ersatzteilgewinnung. Ausschlachten klingt so hart“, sagt der Bastler. „Aber wenn man was braucht, bietet es sich an, ein ganzes Auto zu kaufen.“ Adams sieht vor seinem inneren Auge dann stets schon das fertige Fahrzeug vor sich. „Das ist, wie wenn sich jemand ein Knäuel Wolle kauft und schon den fertigen Pullover sieht.“

Lenkrad und Armaturen sind ein Traum für Nostalgiker. (Christian Kosak)

Seinen ersten kugelrunden Volkswagen kaufte sich Jan Adams bereits mit 14 Jahren von seinem Konfirmationsgeld. Ein renovierungsbedürftiges Modell aus dem Jahr 1961. Die ehemalige „Baustelle“ besitzt Jan Adams immer noch. Aus dem mittlerweile 55 Jahre alten Fahrzeug ist über die Jahre ein schickes Vorzeigemodell geworden, das Jan Adams immer wieder zu Werbezwecken an regionale Autohäuser verleiht. In den Schaufenstern sind Adams‘ Autos regelrechte Blickfänger.

Jetzt hat sich der Berner einen neuen Hingucker zugelegt: einen originalen VW Gol aus Brasilien. Gol? Selbst VW-Kenner haben das kantige Modell, das ein wenig dem VW Golf I ähnelt, bei einem Oldtimer-Treffen im Herbst nicht identifizieren können. „Das wurde viel getuschelt und gerätselt, was das für ein Auto sei“, erzählt Jan Adams schmunzelnd. „Kurz danach habe ich gesehen, dass ein Foto von meinem Auto im sozialen Netzwerk aufgetaucht ist, mit der Frage, um was für ein Auto es sich hier handeln könnte.“

Jan Adams sammelt VW Käfer - auch in Miniaturgröße. (Christian Kosak)

Den Gol nur als Schönwetterauto

Außer zum Oldtimertreffen ist Jan Adams in diesem Spätsommer wenig mit seiner Neuerwerbung unterwegs gewesen. „Das ist kein Alltagsauto für mich, sondern ein Schönwetterfahrzeug, um damit zu cruisen. Mal zur Weser und zurück“, sagt der Berner, fahre er mit dem Gol doch schon mal. Jetzt, zur feuchten Jahreszeit, hat er den Wagen allerdings eingemottet. Pfützen auf den Straßen würden dem graugrünen Fahrzeug zusetzen. „Der hat keinen Unterbodenschutz und ist nicht hohlraumisoliert“, hat Jan Adams entdeckt, nachdem er das Auto in Empfang genommen hat.

Lange Zeit war sich die Familie gar nicht sicher, ob das Fahrzeug überhaupt ankommen würde. Der Autokauf war eine fünfmonatige nervenaufreibende Geschichte. „Bis der Container in Bremen aufgegangen ist, war ich mir nicht sicher, dass das Auto drin sein würde“, gesteht Stefanie Adams. Ehemann Jan war zuversichtlicher. Immerhin hatte er ein Foto von der Verladung in Brasilien bekommen. Aber auch er räumt ein: „Es hätte angehen können, dass das Geld weg gewesen wäre.“ Um wie viel Geld es sich dabei gehandelt hätte, will der Berner nicht preisgeben. Lieber erzählt er die Geschichte des Kaufs: Vor Jahren hatte der ­Käferliebhaber den Entwicklungsauftrag „EA 276“ im Volkswagen Museum in Wolfsburg gesehen. „Seither ging mir das Auto nicht mehr aus dem Kopf.“

Im Frühjahr entdeckte Jan Adams, der mehreren Internet-Oldtimer-Foren angehört, ein Fahrzeug im Internet. Es glich sehr dem Entwicklungsauftrag aus dem Jahr 1969. Der Berner war sich sicher: Dieses Auto wollte er haben. Aber wie? „Als Privatperson bekommt man in Brasilien ein Auto gar nicht aus dem Land“, berichtet der 36-Jährige. Ein Bekannter, der Geschäftsführer eines Classic Autohauses ist, besorgte eine Exportgenehmigung und organisierte den Transport nach Deutschland. Der passende Exporteur war ebenfalls schnell gefunden. So konnte der abenteuerliche Kauf abgewickelt werden.

Käfergene unter der Haube versteckt

Auf den ersten Blick passt der Gol nicht in Adams‘ Portfolio. An der Karosserie mit ihrem Schrägheck und der großen Heckklappe fehlt das Kugelige. „Den Käfer sieht man erst, wenn man ins Detail geht“, erläutert der stolze Besitzer. Unter der Fronthaube befindet sich der vom Käfer vertraute luftgekühlte Boxermotor.

Jan Adams liebt die „etwas männliche Bedienung“ des Wagens. „Bei neuen Autos ist die Lenkung leichter. Hier muss man noch arbeiten, wenn man in die Kurve will, stärker auf die Bremse treten und den Gang beherzt einlegen.“ Seitenaufprallschutz, Airbag oder Kopfstützen auf der Rückbank? Fehlanzeige. „Die haben an allem gespart. Der Wagen hat nicht einmal ein abschließbares Beifahrerschloss“, sagt Jan Adams. Den Berner stören die Unzulänglichkeiten nicht. Zumal er sich bei seinem Gol sicher sein kann, dass er stets die Blicke auf sich ziehen wird. „Dieses Auto gibt es in Europa nicht noch einmal“, ist Ehefrau Stefanie überzeugt.