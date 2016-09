(Weser-Kurier / STV)

Gewerbegrundstücke, klagen die Forscher, gibt es nur noch so begrenzt, dass Käufern keine Auswahl bleibt – und das Verkaufen somit schwieriger wird. Die Wirtschaftsförderung sagt es ähnlich, vor allem aber positiver. Für ihren Chef Andreas Heyer sind so erfolgreich Flächen vermarktet worden, dass das Angebot jetzt differenzierter ist. Auch er ist für neue Grundstücke. Nur nicht in dem Tempo, wie die Forscher sie fordern: sofort.

Vor Kurzem hat Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) eine Zwischenbilanz gezogen. Demnach wurden seit 2012 im Schnitt pro Jahr mehr als 32 Hektar Firmenflächen vermarktet. Günthner sagt auch, wo hauptsächlich: im Osten der Stadt, im Gewerbepark Hansalinie. Auch Bremens einziger Industrie-Park wird genannt. Er soll erweitert werden. Mehr ist in der Mitteilung des Senats über den Norden nicht zu lesen. Dabei hat sich dort einiges getan. Sagt jedenfalls Bremens oberster Wirtschaftförderer Heyer. Wo es noch Grundstücke gibt, welche Standorte besonders gefragt sind und wie die Aussichten für die Zukunft sind.

Übersicht:

Farge West und Ost: Beide Gewerbegebiete gehören zu den ältesten und kleinsten im Norden Bremens. Der westliche Teil misst 6,1, der östliche 7,2 Hektar. Freie Flächen gibt es hier wie dort seit Langem nicht mehr. In Farge West haben sich nach Heyers Statistik 13, in Farge Ost 23 Unternehmen angesiedelt – nach seinen Worten auch namhafte. Zum Beispiel Tyssen-Krupp. Die Situation wertet er als stabil: Die Firmen, die sich dort niedergelassen haben, sind nach wie vor dieselben. Erweiterungsflächen gibt es nicht.

Blumenthal: Das Gebiet ist fast dreimal so groß wie Farge West und Ost zusammen: 36 Hektar. Der Chef der Wirtschaftsförderung kommt auf 90 Firmen, die sich dort Grundstücke gekauft haben – und auf 980 Arbeitsplätze, die im Laufe der Jahre entstanden sind. In welchem Zeitraum genau, kann er nicht sagen. Das Gewerbegebiet war schon zum Großteil vermarktet, als Heyer kam. Das war vor sieben Jahren. Alles verkauft ist noch nicht. 0,7 Hektar sind nach wie vor zu haben.

Bremer Wollkämmerei: Von allen Nordbremer Gewerbegebieten hat sich das Gelände für Heyer am meisten verändert. Nach seiner Rechnung sind in den vergangenen drei Jahren 6,8 Hektar erschlossen und 3,1 Hektar vermarktet worden. Unterm Strich macht das für ihn „einen begehrten Standort“. Aber auch einen, bei dem noch etwas geht: 32 Hektar misst das Areal, sechs sind frei. Die Zahl der Firmen beziffert er mit 14, die der Arbeitsplätze, die in den vergangenen sieben Jahren entstanden sind, mit rund 200.

Bremer Vulkan: Dort sind nach Heyers Angaben zeitweise zehnmal so viele Menschen beschäftigt wie auf dem Areal der früheren Wollkämmerei – je nach Auftragslage der Lürssen-Werft, dem größten Unternehmen auf dem Gelände. Das wären dann 700 Arbeitsplätze mehr als noch vor fünf Jahren. Damals sprach die Wirtschaftsbehörde von 1300 Stellen und von rund 50 Firmen, die sich neben dem Schiffbauer niedergelassen haben. Wie viele es heute sind, kann Heyer auf Anhieb nicht sagen: „Es gibt immer wieder Änderungen.“

Hammersbeck und Aumund: Wie Farge West und Ost zählen die beiden Gewerbegebiete zu den älteren – und deshalb auch zu denen, die nichts beziehungsweise so gut wie nichts mehr frei haben. 0,8 von 11,4 Hektar sind in Hammersbeck noch ungenutzt. Knapp zehn Firmen haben sich dort laut Heyer niedergelassen. In Aumund sind es mehr als doppelt so viele, weil auch die Fläche mehr als doppelt so groß ist. Der Chef der Wirtschaftsförderung spricht von Hunderten Arbeitsplätzen, die in Hammersbeck und Aumund entstanden sind.

Hermann-Fortmann-Straße: Für Heyer ist das Gewerbegebiet nicht bloß anders als andere, weil es sich an einer einzigen Straße entlangzieht. Es bietet auch noch Ausbaupotenzial: „Es gibt Flächen, die als Reserve vorsorglich eingeplant wurden und erschlossen werden können, wenn man denn irgendwann erweitern will.“ Wann das der Fall sein könnte, darüber kann der Wirtschaftsförderer nur spekulieren. Fest steht dagegen: Aktuell sind noch 2,1 von 6,6 Hektar ohne Gewerbe.

Science Park: Das Gelände an der Jacobs University ist nach Heyers Worten ein gutes Beispiel dafür, dass eine Entwicklung länger dauern kann als erhofft. Und dafür, dass sich Pläne ändern können. Sollten auf dem Gelände ursprünglich vor allem wissenschaftliche Unternehmen angesiedelt werden, sind mittlerweile auch Firmen willkommen, die mit Forschung nichts zu tun haben. 5,6 Hektar misst das Gebiet, fast vier Hektar sind mittlerweile erschlossen, von denen knapp die Hälfte in den Jahren 2012 bis 2015 vermarktet wurden.

Lesum-Park: Für kaum ein Gelände haben sich die Vorzeichen so verändert wie für dieses: Der Lesum-Park wird zwar weiterhin als Gewerbegebiet in der Liste der Wirtschaftsförderung aufgeführt, soll aber künftig vor allem Wohnraum bieten. Der Senat hat es längst in seine Projektliste für das Sofortprogramm Wohnungsbau aufgenommen – zunächst mit 200, zuletzt mit 160 Einheiten. Weil an den Plänen noch gearbeitet wird, kann Heyer nicht genau sagen, was wird. Und wie viel Platz für Firmen auf dem 7,5 Hektar großen Gelände am Ende übrig bleibt.

Steinacker und Marßel-Süd: Die Gewerbegebiete ähneln sich. Zum einen in der Größe – 3,6 beziehungsweise 3,5 Hektar. Zum anderen bei der Nachfrage – auf beiden ist längst kein Platz mehr für neue Firmen. Und Reserveflächen gibt es laut Heyer weder bei dem einen noch beim anderen. Die Zahl der Unternehmen liegt ihm zufolge jeweils bei ungefähr zehn. Allein in Marßel-Süd macht das nach seiner Kalkulation 260 Arbeitsplätze: „Die Gebiete sind zwar vergleichsweise klein, ihr wirtschaftliches Potenzial ist aber groß.“

Steindamm: Das Gelände zählt zu den wenigen im Bremer Norden, die ausgebaut werden können. Wie an der Hermann-Fortmann-Straße gibt es Flächen als Reserve. Und wie bei der kann Heyer nach eigenem Bekunden nicht sagen, wann am Steindamm erweitert wird, um Platz für neue Unternehmen zu schaffen. Momentan kommt das Gewerbegebiet auf 19,7 Hektar, von denen knapp 18 erschlossen sind. Und auf 42 Unternehmen mit zusammengerechnet 390 Arbeitsplätzen.

In den Freuen, Auf den Delben: Die Gewerbegebiete gehören wie die Flächen Steinacker und Marßel-Süd zu den kleinsten in Bremer Norden. Beide zusammengerechnet kommen auf etwa zehn Hektar und rund ein Dutzend Firmen mit mehr als 200 Beschäftigen. Freie Flächen gibt es nicht mehr. Eine Reserve zur Erweiterung ist nicht vorgesehen.

Industrie-Park: Er ist mit 140 Hektar nicht nur das größte Gelände im Norden, sondern zugleich das einzige bremenweit, auf dem sich Industrie ansiedeln kann. Die Stahlwerke sind dort, aber auch ein Dutzend andere Firmen, die viel Fläche brauchen. Und die wird knapp. 19 Hektar sind noch frei. Mittlerweile liegt eine Anfrage eines Investors für ein Grundstück in dieser Größenordnung vor. Darum soll jetzt die Planung des nächsten Bauabschnitts beginnen. Es geht um 50 Hektar. Ginge es nach Heyer, wäre die Frage nach mehr Fläche bald geklärt. Vielleicht nicht so schnell wie das Institut für Arbeit und Wirtschaft es sich wünschen würde, aber in drei bis vier Jahren. Davon geht jedenfalls der Chef der Wirtschaftsförderung aus. Mit neuen Gewerbegebieten rechnet er dagegen vorerst nicht.

Wirtschaft in Zahlen:

Exakt 25.064 Unternehmen gibt es in Bremen. Davon haben 2899 ihren Sitz im Norden der Stadt. Das geht aus dem Firmenregister für 2013 und 2014 des Statistischen Landesamts sowie aus Berechnungen des Instituts für Arbeit und Wirtschaft aus 2016 hervor. Während die Zahl der Unternehmen in allen übrigen Gebieten Bremens seit 2006 kontinuierlich gestiegen ist, ging sie in den drei nördlichen Stadtteilen bis 2012 zurück. Mittlerweile registriert das Landesamt auch dort einen leichten Anstieg. Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) sagt, dass seit 2012 jährlich 770 neue Arbeitsplätze in Bremen geschaffen wurden. Die meisten Firmen im Norden der Stadt sind Dienstleister (siehe Grafik). Die Branchen Handel, Verkehr und Lagerei folgen auf Rang zwei, das produzierende Gewerbe auf Platz drei.