Die Vorderseite eines Krugerrands: 420 Goldmünzen dieser Art hat jetzt ein Blumenthaler Unternehmer als gestohlen gemeldet. (dpa)

420 Münzen, alle aus Gold, jede einzelne 1000 Euro wert – und alle sind verschwunden. Macht einen Verlust von 420 000 Euro. Der Mann, der ihn gemeldet hat, kann es immer noch nicht fassen. Namentlich will er nicht genannt werden. Aus Sorge, noch mal bestohlen zu werden, sagt er. Der Mann ist kein Sammler. Er ist Chef einer Firma an der Ermlandstraße. Ihm zufolge sind die Münzen erst kürzlich geliefert worden, als Kapitalanlage der GmbH. Der Blumenthaler wollte sie zur Bank bringen, hat sie aber nach eigenem Bekunden erst mal im Firmentresor deponiert. Auch der ist weg.

Der Firmenchef sitzt in einem Besprechungsraum der Firma und hat die Arme vor der Brust verschränkt. Die Tür neben ihm ist demoliert. Genauso wie die Wand hinter ihm. Es sieht so aus, als hätte sie jemand mit einem Stemmeisen bearbeitet. „Dort“, sagt er, „hat der Tresor gestanden“. Der Mann hebt die Hände und formt einen unsichtbaren Würfel in der Luft: 40 Zentimeter tief, hoch und breit war der Safe, sagt er. Und dass er 50 Kilo wog, grau war und von der Marke Burg-Wächter.

Details sind wichtig

Diese Details sind ihm wichtig. Der Mann erklärt, alles dafür tun zu wollen, dass er die 420 Goldmünzen, allesamt sogenannte Krugerrand, zurückbekommt. Deshalb hat er eine Belohnung ausgesetzt. 10.000 Euro will er dem zahlen, der sie ihm wiederbeschafft. So hat er es mit der Polizei besprochen, die ihm dazu geraten hat, sagt er. Zwei Tage waren die Ermittler nach seinen Angaben in der Firma. Die Beamten sicherten Spuren, befragten Mitarbeiter und Mieter. Das Gebäude, in dem der Blumenthaler sein Unternehmen hat, ist geteilt: Unten sind Büros, oben Wohnungen.

Am Montag und Dienstag waren die Beamten da. Sie gehen davon aus, dass der oder die Einbrecher entweder in der Silvesternacht oder Neujahr durch die Terrassentür in das Wohn- und Geschäftshaus an der Ermlandstraße eingedrungen sind. So steht es in einer Pressemeldung von Freitag. Dass die Polizei erst mehrere Tage nach der Tat über den Vorfall berichtet und einen Zeugenaufruf gestartet hat, erklärt Sprecher Nils Matthiesen damit, dass die Arbeit der Ermittler am Tatort erst jetzt beendet werden konnte. Ein Fall wie dieser, sagt er, ist nicht alltäglich.

Dass sich Passanten beziehungsweise Anwohner beim Kriminaldauerdienst melden, die Silvester oder Neujahr etwas oder jemanden beobachtet haben, hofft der Firmenchef nach eigenen Worten „mehr als sehr“. Auf dem Gelände an der Ermlandstraße sind zwar noch andere Unternehmen ansässig, aber eine Videoanlage, die Gebäude und Grundstück überwacht, gibt es nicht. Der Mann sagt, dass noch nie etwas passiert ist, seit er sein Unternehmen eröffnet hat. Und dass er und die anderen Geschäftsinhaber immer geglaubt hatten, auf Kameras verzichten zu können. „Bis jetzt.“

Großer Verlust

Der Verlust der Krugerrandmünzen wird nach seinen Angaben die Firma zwar nicht in den Ruin treiben, aber: „Einfach so wegstecken, können wir einen Kapitalausfall in dieser Größenordnung auch nicht mal eben so.“ Zumal die Versicherung ihm zufolge ausschließlich für den Einbruchschaden aufkommen wird, nicht aber für den Diebstahl der Goldmünzen. Die sind, sagt er, nämlich so gut wie gar nicht versicherbar: „Wenn überhaupt, bekomme ich ein paar Tausend Euro zurück.“

Eine spezielle Versicherungspolice für die Goldmünzen brauchte es nach seinen Worten im Grunde auch gar nicht. Schließlich, meint der Firmenchef, wollte er sie ja nur vorübergehend im Firmentresor deponieren. „Vielleicht ein paar Tage.“ Dass daraus am Ende doch Wochen wurde, begründet er mit seinem Unternehmen, in dem in den vergangenen Monaten viel los war. Nicht bloß auftragsmäßig.

Der Unternehmer spricht von einem Hackerangriff auf die Firmenrechner. Davon, dass die Telekom ihm irgendwann im Dezember mitgeteilt hatte, seine E-Mail-Konten wurden einen längeren Zeitraum ausspioniert. Und von der Möglichkeit, dass die Cyberattacke mit dem Einbruch und dem Diebstahl in Verbindung stehen könnte. „Schließlich“, sagt er, „ist der Kaufauftrag für die Münzen und ihr Lieferung über Mail bestätigt worden.“ In der Mitteilung der Polizei steht darüber nichts.

Hinweise zu dem Fall nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefnonnummer (0421) 3623 888 entgegen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor dem Ankauf von Münzen, deren Herkunft nicht bekannt ist. Ein möglicher Käufer macht sich strafbar und kann wegen Hehlerei belangt werden.