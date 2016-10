Sie treiben ihr Unwesen, gehen Passanten an und verbreiten Angst und Schrecken: die Grusel-Clowns. Mittlerweile treten sie verstärkt auch in Bremen auf. Zuletzt, wie die Polizei mitteilt, in der Nacht zu Donnerstag in Blumenthal auf der Landrat-Christians-Straße. Gegen 21.55 Uhr erschreckte da einer dieser Clowns einen jungen Mann, fuchtelte zudem mit einem Messer herum.

Der junge Mann erholte sich aber schnell von seinem Schrecken und gab dem Clown eins auf die Nase, woraufhin der das Weite suchte. Beschrieben wird der Clown wie folgt: etwa 1,85 Meter groß, zwischen 20 und 30 Jahre alt, durchtrainierter Körper. Zur Tatzeit trug er ein rot-weiß-kariertes Clownskostüm, eine blaue Afro-Haar-Perücke, rote Handschuhe und eine Clownsmaske mit blauer Nase. Zeugen möchten sich unter 04 21 / 362 38 88 beim Kriminaldauerdienst melden.