Die Frühchen-Versorgung ist in Bremen-Nord derzeit ein Reizthema. Der Beirat fordert den Erhalt des bisherigen Angebots. (Reimar Ott)

Ein entsprechender Antrag von Thomas Pörschke (Grüne) ist am Donnerstag einstimmig von allen Vegesacker Beiratsfraktionen unterstützt worden. Davor gab es harte Rededuelle zwischen Geno-Vertretern, Ärzten, Politikern und Bürgern.

Die Ausgangslage: Das Klinikum Mitte soll nach dem Willen von Politik und Geno mit 14 Millionen an weiteren Investitionen bis 2019 das umfassende Bremer Geburts- und Frühchenkrankenhaus werden. Geno-Sprecher Rolf Schlüter verweist vor laufenden TV-Kameras im Vegesacker Sitzungssaal auf die harten Bestimmungen, die heute für die richtige Versorgung zur Rettung von Kindern gelten. Frühgeborene hätten mitunter bei gerade mal 500 Gramm Körpergewicht heute gute Überlebenschancen. Level-III-Versorgung nennt sich das im Fachjargon. Level-II-Versorgung beginnt bei Kindern ab 1250 Gramm. Das Level schafft das Klinikum Nord zurzeit in der Versorgung. Aber die aufwendige Technik und das Spezialpersonal dafür will die Geno an ihrem Standort Mitte konzentrieren: „Und wir haben knappes Personal. Es gibt einfach nicht genug Fachkräfte für drei Frühgeborenen-Geburtskliniken – Links der Weser, Mitte und Nord – in Bremen.“

Eltern orientieren sich um

Dabei soll die Geburtsklinik am Klinikum Nord grundsätzlich fortbestehen. Nur die sogenannten Level-II-Frühgeborenen mit nur 1250 Gramm rund um die 29. Schwangerschaftswoche und die noch leichteren Kinder sollen eben in Bremen-Mitte versorgt werden. Die Geno rechnet nach den Worten von Klinikdirektorin Birgit Hilmer mit rund zwanzig Frauen, die das betreffen würde. Hinnehmbar findet sie das anscheinend, bei 840 Geburten an der Hammersbecker Straße insgesamt.

Doch die Geno-Vertreter können sich im Vegesacker Stadthaus mit ihren Argumenten nicht durchsetzen. Thomas Pörschke von den Grünen nimmt sich erst ein mal die Zahlen vor: Er hat recherchiert, dass die Versorgung eines Level-II-Neugeborenen und seiner Mutter die Krankenkasse 250.000 Euro kosten kann. Dann hänge bei Abzug dieser Geburten auch die Bilanz einer ganzen Klinik an den Bremer Entscheidungen. Pörschke hat zudem erhebliche Aufregung in der Nordbremer Ärzteschaft registriert. Der Abzug der Frühgeborenen-Intensivstation führe zu einer Orientierung von mehr werdenden Eltern Richtung Bremen-Mitte.

Bremer Entscheidungen aus fachlichen Gründen falsch

Dann kommt der Kronzeuge gegen die Geno, einer ihrer ehemaligen Top-Mitarbeiter: Jürgen Bachmann ist von 1985 bis 2012 Oberarzt an der Kinder- und Jugendklinik gewesen und hat die Frühchenversorgung dort mit aufgebaut. Für ihn sind die Bremer Entscheidungen aus fachlichen Gründen falsch, weil sie gleichzeitig mangelnde Sach- und Ortskenntnisse offenbarten: „Die Erfahrungen aus der Intensivmedizin hier sind wichtig für ganz Bremen. Wir bekommen Probleme mit der Facharztausbildung unserer Assistenzärzte, wenn wir sie alle durch das Nadelöhr Bremen-Mitte schleusen müssen.“ Das habe man schon einmal so gehabt, und es habe eben auch damals schon nicht geklappt. Ergo werde die Ausbildung des so dringend benötigten Fachpersonals zum Problem ohne das Klinikum Nord.

Dann geht er auf Patientenrealitäten am Klinikum Nord ein und erzählt von Frauen aus Neuenkirchen, Lemwerder und den sozialen Brennpunkten der direkten Umgebung, die sich nicht für elf Wochen mit ihrem Kind im Krankenhaus Mitte stationär aufhalten könnten. Bachmann: „So lange kann das aber dauern mit der Behandlung dieser Kinder. Und nehme ich ihnen die Bindung zu Vater und Mutter, führt das erwiesenermaßen zu massiven Störungen in der späteren Entwicklung.“

Erinnerung an Keimskandal

Beiratssprecher Jürgen Hartwig (SPD) ist kurz vor dem Kopfschütteln über die fehlende Sensibilität der Stadtbremer im Umgang mit Bremen-Nord: „Aus sozialpolitischer Sicht sind wir in allen Konsequenzen hier 100.000 Einwohner, mit dem Einzugsgebiet noch einmal 50.000 mehr. Die Fruchtbarkeit hier steigt und wir sind doch froh, solch eine profilierte Klinik hier zu haben.“ Aus dem Publikum melden sich Väter, die mit ihren Frauen das Klinikum Nord für die Entbindung ausgesucht haben, weil hier alles für die Versorgung ihrer Kinder vor Ort bereitgehalten wird.

Immer wieder kommen Redner im Zusammenhang mit dem Klinikum Mitte auf die Keimfunde, durch die mehrere Neugeborene starben: Was passiert, wenn nach 2019 in der einen großen Bremer Geburtsklinik wieder so etwas vorkommt? Der Facharzt Jürgen Bachmann spricht es aus: „Unvorstellbar, aber dann müssten diese Kinder und die Risikoschwangeren nach Oldenburg oder gar Hamburg oder Hannover verlegt werden. Allein der Transport wäre eine ungeheure Belastung und eigentlich nicht zu bewerkstelligen.“ Zum Stichwort Hannover hat Thomas Pörschke recherchiert, dass es in der im Vergleich zu Bremen kleineren Stadt gleich zwei Geburtszentren selbst für 500-Gramm-Frühchen gibt. In mehreren Redebeiträgen wird der Verdacht ausgesprochen, dass es Geno und Politik bei ihren Überlegungen rein um Kostengesichtspunkte geht.

Rückstufung kann zu Personalmangel führen

SPD und Grüne legen dann einen Antrag vor, der das Fortbestehen einer Intensivmedizin für Neugeborene am Klinikum Nord fordert. Das Papier warnt auch: „Eine mögliche Rückstufung des Versorgungsangebotes am Klinikum Bremen-Nord auf Level III lässt einen Verlust an Wissen und Personal befürchten, der dem Image und den Möglichkeiten des Hauses langfristig abträglich ist.“ Außerdem führe das zu einer Verunsicherung der Risikoschwangeren. Alle Ausschussmitglieder stimmen dem Antrag zu.

Wilfried Sulimma, SPD-Beiratsmitglied und Klinikums-Betriebsrat dankt von den Zuschauerplätzen für den großen Rückhalt für das Krankenhaus: „Wir müssen die Entscheidungsfindung begleiten und versuchen Einfluss zu nehmen – aber behutsam.“