Die Blockland-Deponie hat anscheinend noch Kapazitäten. (Christina Kuhaupt)

Mit dieser Nachricht hat der Leiter des Abfallreferats beim Senator für Umwelt, Rainer Bewer, Bürger und Kommunalpolitiker während einer gemeinsamen Sitzung der Beiräte Burglesum und Gröpelingen überrascht. Die beiden Stadtteilparlamente bekräftigen gleichwohl ihre Ablehnung, eine neue Deponie im Bremer Industriepark oder im Umfeld der Stahlwerke einzurichten.

Sturm der Entrüstung

Rückblende: Viel Aufregung hat die Antwort des Senats auf eine Anfrage der Grünen verursacht. Die Bürgerschaftsfraktion wollte im Sommer wissen, wie lange noch Müll an der Blockland-Autobahn abgeladen werden kann. Die Antwort: In rund sechs Jahren sei die Kapazität des 50 Meter hohen Bergs erschöpft. Und weiter: Als alternative Deponiestandorte böten sich Flächen zwischen Autobahn und Waller See sowie der Bremer Industriepark an. Gegen einen Müllberg im Schatten der Stahlwerke und nahe der Wohnbebauung aber erhob sich bekanntlich ein Sturm der Entrüstung.

Die Beiräte in Burglesum und Gröpelingen zeigten Flagge und ließen den Senator für Umwelt, Bau und Verkehr wissen, dass eine neue Deponie im Industriepark für sie indiskutabel sei. Bürger und Kommunalpolitiker aus beiden Stadtteilen sammelten Tausende von Protest-Unterschriften, der Beirat Burglesum konfrontierte den zuständigen Senator Joachim Lohse mit einem Katalog von mehr als 30 Fragen. Zielsetzung: Hände weg vom Industriepark!

Schnelle Entspannung

Mit Spannung war die gemeinsame, von Ortsamtsleiterin Ulrike Pala (West) und ihrem Burglesumer Kollegen Florian Boehlke moderierte Beiratssitzung im Schulzentrum an der Alwin-Lonke-Straße erwartet worden. Doch Abfall-Fachmann Rainer Bewer sorgte schnell für Entspannung. Zwar suche man schon seit Jahrzehnten nach einem Ersatz für die 40 Hektar große Fläche an der Autobahn, auf der seit 1969 gut 14 Millionen Tonnen Müll aufgeschichtet worden sind. Aber eine aktuelle Berechnung habe jetzt ergeben, dass bis zum Jahre 2030 kein neuer Standort erforderlich sei, erläuterte Bewer. Bislang hatte es geheißen, spätestens 2022 sei das Fassungsvermögen der Blocklanddeponie erschöpft.

Doch nun gibt es nach den Worten Bewers neue Möglichkeiten. So könne der Blocklandberg erhöht oder Hausmüll zur Deponie Grauer Wall nach Bremerhaven gebracht werden. Keine Alternative ist es für Bewer, künftig auf „auswärtigen Müll“ zum Beispiel aus Niedersachsen zu verzichten. Der Fachmann: „Der bringt Geld in die Kasse und sorgt dafür, dass sich die Abfallbeseitigung für Bremen rechnet.“

Gleichwohl wird die Kapazität der Blockland-Deponie eines Tages erschöpft sein. Und deshalb, so Bewer, sei auch die eher unwahrscheinliche Option offen zu halten, einen neuen Standort im oder im Umfeld des Industrieparks Bremen (Stahlwerkegelände) zu realisieren. Damit aber stieß er bei den gut 100 Bürgern und Kommunalpolitikern im Saal auf geschlossenen Widerstand. Den Simone Geßner aus dem Hause des Wirtschaftssenators schließlich untermauerte. Der Industriepark sei ein Schwerpunktprojekt für industrielle Ansiedlungen und wachse schnell, sagte sie. Vor allem, wenn eines Tages der Autobahnring geschlossen werde. Soll heißen: Für eine Mülldeponie gibt es auf diesem Areal eigentlich keinen Platz. Burglesums Beiratssprecher Martin Hornhues (CDU): „Im Jahre 2030 ist der Industriepark voll.“

Kurzfristige Kehrtwende

Beiräte und Bürger machten kein Hehl aus ihrer Verwunderung über die kurzfristige Kehrtwende im Bauressort. Innerhalb eines halben Jahres habe man erstaunlicherweise erkannt, dass die Aufnahmekapazität der Blocklanddeponie wesentlich später als 2022 erschöpft sei, meinte der Burglesumer Kommunalpolitiker Timo Koschnick (FDP). Offensichtlich, so das Gröpelinger SPD-Beiratsmitglied Hannes Grosch, habe der öffentliche Druck die Verwaltung zum Umdenken veranlasst.

Zu einem gemeinsamen Beschluss kam es nicht. Grund: Der Beirat Gröpelingen hatte sich schon vor geraumer Zeit gegen einen Müllberg im Industriepark ausgesprochen und will die neue Ausgangslage erst einmal mit den Waller Kommunalpolitikern beraten. Der Beirat Burglesum begrüßte dagegen ausdrücklich, dass es zurzeit keine Planungen für eine neue Mülldeponie gebe und erwartet, bei der erneuten Suche nach einer geeigneten Fläche frühzeitig gehört zu werden. Jetzt sei wenigstens für die nächsten Jahre Klarheit geschaffen worden, heißt es im Beschlusspapier des Lesumer Beirats.