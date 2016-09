Diese illegale Sperrmüll-Halde ist inzwischen verschwunden. Die Lüssumer Heide ist aber nur immer kurzzeitig sauber. (Christian Kosak)

Viele sind aber auch unzufrieden mit der Wohnungsgesellschaft Vonovia, die in der Straße einen großen Bestand an Wohnungen hat.

Auch das Miteinander von alten Mietern und neuen, überwiegend Flüchtlinge, gestaltet sich nicht reibungslos. Darüber hinaus erzählen die Anwohner von Beobachtungen, die sie gemacht haben und die sie verunsichern: Männer, die sich abends auf dem Spielplatz treffen, und Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichnen, die durch die Straße fahren, sowie Personen, die hinter den Blöcken dealen. Das alles trägt nicht zum Wohlbefinden bei.

Wer durch die Lüssumer Heide geht, ist angetan von dem Baumbestand entlang der Straße und den vielen Grünflächen. Der Block Lüssumer Heide 10 bis 18 wirkt freundlich durch die Farbe am Gebäude. „Unser Hauseingang ist noch der sauberste“, erzählt Yvonne Freudenberger, die in Nummer 10 wohnt. Hier gebe es auch neue Fenster. Sie gehört zu den wenigen Mietern dieser Wohneinheit, die durchaus einen Blick für positive Dinge in dem Wohnquartier haben, beispielsweise das Backhaus, das Haus der Zukunft und das Spielhaus als Bereicherung empfinden und dass die Wohnungsgesellschaft Vonovia ihren Mietern kostenlos Pflanzen für die Balkone zur Verfügung gestellt hat. Sie honoriert auch den Einsatz der örtlichen Vonovia-Mitarbeiterin: „Sie versucht alles zu tun, dass es uns gut geht.“

Die Mieterin weiß aber auch von vielen Missständen im Quartier oder sieht sie täglich: wilde Sperrmüllberge, überquellende Papierkörbe, Müll, wohin der Blick fällt, auf Rasenflächen, auf den Bürgersteigen, in den Bäumen – und auf dem Spielplatz. „Ich lasse meine Kinder nicht mehr auf den Spielplatz“, sagt nicht nur sie.

Die Mütter, die gerade auf der Treppe vor dem Block 10 bis 18 sitzen, sagen es auch. Sie haben Angst, dass sich die Kinder verletzen könnten, an Scherben und Drogenzubehör, oder angepöbelt werden, weil sich auf dem Spielplatz oft Männer aufhalten. „Ich kenne hier niemanden, der seine Kinder noch dorthin lässt“, bestätigt Jessica Nawrock das, was andere Frauen erzählen: „Ich mag die Kinder nicht mehr rausschicken.“

Müll vor dem Haus abgeladen

Nicht auf den Spielplatz und nicht in den Bereich des Blocks am Ende der Straße, der bei den Anwohnern „das Geisterhaus“ genannt wird. Es ist nun nicht so, dass der Gebäudekomplex leer steht und darum so unheimlich und düster wirkt. Das ist nicht der Grund für die Namensgebung. Das Gebäude strahlt Düsternis aus. Die Eingänge bestehen aus Eisentüren, die Flure sind dunkel, keine Farbe ziert die Fassade und drum herum liegt Müll in jeglicher Form: Papier, Getränkedosen, ein Sofa, ein Schrank, herausgerissene Bretter. Ständig sei das so. Anwohner erzählen, dass oft Fahrzeuge in der Straße zu sehen sind. Aus denen wird Müll abgeladen. Auch der Spielplatz ist vermüllt.

„Dort sind auch immer Erwachsene“, erzählt Danielle Kranz, die viel mit ihren Töchtern unterwegs ist, nur nicht im Quartier. „Ich kann sie doch nicht immer drinnen lassen.“ In den hinteren Teil der Lüssumer Heide gehen die Mieter der Gebäude am Anfang der Lüssumer Heide ungern, vermeiden es. Im Wohnkomplex Nummer 10 bis 18 wohnen vor allem deutsche Familien, einige schon seit sieben und mehr Jahren. Wenige Flüchtlingsfamilien leben hier auch, Türken und Russen. Das Miteinander klappt nach den Schilderungen der deutschen Mieter mit den ausländischen Familien nicht gut. Man versteht sich nicht, weil es Sprachprobleme und kulturelle Unterschiede gibt. Der normale Streit zwischen Nachbarn kommt hinzu. Diana Niehoff hat sich mit den Kindern einer arabischen Familie in die Haare bekommen. „Die Eltern verstehen kein Deutsch“, sagt sie und bezweifelt, dass die Kinder richtig übersetzen.

Yvonne Freudenberger gehört zu den wenigen Anwohnern der Lüssumer Heide, die den Blick für Positives in dem Straßenzug nicht verloren haben. (Christian Kosak)

Es gibt noch andere Geschichten über Streit untereinander. „Das Zusammenleben klappt hier überhaupt nicht“, heißt es. „Wir haben kein Problem mit Ausländern“, betonen die deutschen Mieter. Im Quartier herrsche aber der Eindruck, dass es bei den Vermietern „nur noch darum geht, Mieten einzunehmen“.

Verbitterung in Block zehn bis 18

Die alten Anwohner verknüpfen die schlechtere Lebenssituation im Quartier zeitlich mit den Zuzügen aus anderen Ländern. „Es nimmt Überhand. Hier wird alles vollgestopft“, ist mehrfach zu hören und: „Es wird hier viel gedealt.“ Im Block zehn bis 18 ist man zudem verbittert, weil zwei Familien gern eine größere Wohnung mieten möchten, sie aber nicht bekommen. „Alle Vier-Zimmer-Wohnungen sind für Flüchtlinge reserviert“, wollen Janine Lemmerz und Jessica Nawrock von der Wohnnungsgesellschaft Vonovia erfahren haben.

Immer wieder ist der Spielplatz vermüllt. Viele Eltern lassen ihre Kinder dort schon lange nicht mehr spielen. (Christian Kosak)

Es gibt nur wenige Mieter in diesem Gebäudekomplex, die ein gutes Haar an der Wohnungsgesellschaft lassen, der Eigentümerin und Vermieterin vieler Gebäude in der Lüssumer Heide. „Sie kümmern sich gar nicht“, ist der Eindruck von Danielle Kranz. Sie erzählt, dass sie ihr Wohnzimmer ein Jahr nicht nutzen konnte. Dort habe es einen Wasserschaden und Risse in der Wand gegeben. „Die ganze Front war nass, auch der Fußboden.“

Heizung ausgefallen

Ihre Nachbarin Jessica Nawrock hat nach eigenen Angaben seit eineinhalb Jahren keine Heizung „nur im Badezimmer“. Ein halbes Jahr habe es gedauert, bis eine defekte Klingel repariert worden sei. Der Vorwurf: „Immer wird etwas angekündigt. Nie passiert etwas.“ Auch mehrsprachige Aushänge in den Häusern mit Informationen über den Umgang mit Müll – angekündigt von der Vonovia im Juni – gibt es bisher noch nicht. Zudem: Die Gebäude seien alt und es werde nichts daran getan.

Die Mieter sind es leid, in den Warteschleifen der Hotline zu hängen, die der Immobilienkonzern für seine Mieter bundesweit eingerichtet hat. Die Mieter kennen das Problem alle. Mandy Mc Gunigall hat vor Kurzem 60 Minuten gebraucht, sie wurde von einem zum anderen weitergereicht, um eine Frau ans Telefon zu bekommen, die ihr auch nicht weiterhelfen konnte. Die Mieterin wollte sich – wir berichteten – zum Legionellenfund in dem Gebäude informieren. „Die Unzufriedenheit mit dem Vermieter ist groß“, weiß auch Yvonne Freudenberger, die in dem Gebäude seit zwölf Jahren wohnt.

Viele Mieter wollen weg. Weg aus der Lüssumer Heide. Wollen ihre Kinder woanders großziehen. Dabei haben sie sich früher hier sehr wohlgefühlt. Mandy Mc Gunigall und ihr Lebenspartner suchen ein Haus, Janine Lemmerz, Diana Niehoff, Jessica Nawrock, Danielle Kranz und deren Familien möchten neue Wohnungen in einem anderen Quartier haben. Das ist nach ihren Schilderungen leichter gesagt als getan: „Man kommt hier nicht wieder raus.“ Wer bei einem Vermieter die Adresse Lüssumer Heide angibt, hat nach den Erfahrungen der Anwohner verloren. „Man findet nichts“, sagen sie.