Musa Simsek hat seine Obst- und Gemüsekisten zusammengepackt. Der Händler ist dabei, die Markthalle zu räumen. Einen Nachfolger gibt es vorerst nicht. (Christian Kosak)

Der letzte Markttag in der Markthalle war am Freitag. Seinen Kunden hat Simsek gesagt, was er weiß: dass die Albrecht-Vermögensverwaltung seinen Vertrag nicht verlängern wollte. Dass er ihr wie abgesprochen einen Businessplan für seine Supermarkt-Idee vorgelegt hat, aber die Hamburger etwas ganz anderes von ihm wollten – den Schlüssel für das Gebäude.

Simsek hat ihn noch, obwohl sein Vertrag vor einigen Tagen ausgelaufen ist. Dass der Obst- und Gemüsehändler nach wie vor in der Markthalle ein- und ausgehen kann, hat einen simplen Grund: Er weiß nicht wohin mit seinen Tresen, Kühltheken, Kistenständern und dem Rest seines Warensortiments. Ein paar Dosen, Gläser und Packungen mit eingelegten Pfirsichen, Gurken und Aprikosen sind übrig geblieben. Sie stapeln sich auf vier Tischen. Simsek sagt, dass ihn die Entscheidung der Albrecht-Vermögensverwaltung, das Mietverhältnis zu beenden, überrascht hat.

Nie Ja aber eben auch nicht Nein gesagt

Der Händler, seit 45 Jahren in Deutschland, mehr als die Hälfte der Zeit im Obst- und Gemüsegeschäft, ist wütend. Die Hamburger Immobiliengruppe hat zu seinen Supermarkt-Plänen nie Ja gesagt, aber eben bisher auch nicht Nein: „Ein Vertreter des Unternehmens hat bei einem Treffen meinen Businessplan eingesteckt, sich aber danach nicht wieder wie vereinbart gemeldet.“ Das war vor zwei Wochen. Simsek sagt, dass er seither mehrfach versucht hat, telefonisch von den Hamburgern zu erfahren, was an seinen Plänen schlecht ist. Vergeblich.

Warum die Albrecht-Vermögensverwaltung sie ablehnt, erklärt Firmensprecher Dirsko von Pfeil damit, dass das Konzept für einen Supermarkt letztlich nicht überzeugt hat. Und weil nach seinen Worten der Händler die Erwartungen des Unternehmens nicht erfüllte, hat der Vorstand schließlich entschieden, den Vertrag auslaufen zu lassen. Einen Nachfolger für den Obst- und Gemüsehändler gibt es zurzeit nicht. Die Markthalle, sagt Vorstandsmitglied Dirk Lammerskötter, wird deshalb erst einmal leer stehen. Für wie lange, darüber kann er nur spekulieren. Sicher ist ihm zufolge dagegen, dass alles versucht wird, die Lücke so schnell wie möglich zu schließen.

Laut Lammerskötter wird „in alle Richtungen“ gedacht. Auch an einen Abriss der Markthalle als letzte Option. Firmensprecher von Pfeil kündigt Gespräche mit der Wirtschaftsförderung und der Baubehörde an, bei denen diese Möglichkeit erörtert werden soll. Am liebsten wäre ihm und Lammerskötter allerdings etwas anderes: dass ein Unternehmen ein tragbares und dauerhaftes Konzept für die Markthalle vorlegt und umsetzt. Beide gehen davon aus, dass im kommenden Jahr eine endgültige Entscheidung fällt, wie es mit dem Gebäude weitergeht.

Investitionen überflüssig

Händler Simsek steht unterdessen in der Mitte der Markthalle, die mittlerweile wieder so ist, wie er sie im Februar 2014 vorgefunden hatte, als er 800 der 1200 Quadratmeter großen Verkaufsfläche für sein Obst- und Gemüsegeschäft übernahm – nahezu leer. Er ärgert sich darüber, dass die Vermögensverwaltung nicht schon vor Monaten klipp und klar erklärt hat, kein Interesse an einer Verlängerung des Mietvertrages und an seinen Plänen für einen Supermarkt zu haben. Das, meint er, wäre fair gewesen.

Denn dann hätte er sich die knapp 3000 Euro, die ihn der Businessplan nach eigenen Angaben gekostet hat, sparen können. Genauso wie die Gespräche mit einer Lebensmittelkette, mit der Simsek vorsorglich schon mal über größere Warenlieferungen und ein umfangreicheres Sortiment vage verhandelt hat. Und er wäre dann auf das Angebot für einen Laden in Lesum, das ihm eine andere Immobilienfirmen zwischenzeitlich gemacht hatte, sofort eingegangen.

Jetzt ist es zu spät. Die 400 Quadratmeter große Verkaufsfläche an der Hindenburgstraße ist weg. Simsek hält das Exposé des Maklers in den Händen: hier der Eingang, dort die Geschäftsräume, dahinter das Lager. Der Händler ärgert sich nicht nur über die Hamburger, sondern auch über sich selbst. „Hätte ich doch nur nicht so lange geglaubt, dass die Vermögensverwaltung mich weiterhin als Mieter will.“ Simsek sagt, dass er nun machen muss, was er eigentlich nie mehr machen wollte – die Suche nach einem Laden von Neuem zu beginnen.

