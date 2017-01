Der Zustand des Platzes rund um den Gedenkstein verärgert die Anwohner. (Christian Kosak)

Es sieht schlimm aus an der Ecke Lüssumer Straße / Wierenstraße. Der Gedenkstein „Lüssum-villa Liusci“, den einst der Bürgerverein Lüssum aufgestellt hat, ist im Laufe der Jahre zu einem Treffpunkt für Menschen geworden, die dort gemeinsam Alkohol trinken. Auch Drogen sollen sie nach Angaben von Nachbarn konsumieren. Inzwischen sammelt sich auf der Fläche zwischen den Bäumen und vor den Bänken der Müll. Hunderte leere Flaschen bedecken den Boden. Anwohner beschweren sich über die Szenerie.

Ortsamtsleiter Nowack sucht nach Lösung

„Als ich dort vor Kurzem mit meiner Familie spazieren ging, waren wir entsetzt darüber, wie es dort aussieht“, sagt ein Anwohner, der seinen Namen nicht öffentlich nennen möchte. „Wir haben auch schon bei uns direkt vor der Haustür gebrauchte Spritzen gefunden, aber das da an der Ecke vor dem Discounter hat mir den Rest gegeben.“ Er ärgert sich über die Hinterlassenschaften. „Wenn es regnet, sitzen die Leute auch in dem Bushaltestellen-Unterstand und bei schönem Wetter auf den Bänken am Gedenkstein. Das ist unangenehm für Passanten“, meint der Blumenthaler. Die Papierkörbe, so sagt er, werden zwar häufiger geleert, der Müll zwischen den Bäumen bleibe aber liegen. „Das sind sicherlich nicht nur wir, die sich über die Szene dort aufregen“, ist sich der Anwohner sicher.

Die Müllverursacher sollen in Zukunft mit einbezogen werden. (Christian Kosak)

Ortsamtsleiter Peter Nowack kennt das Problem. „Ich kann Beschwerden der Anwohner verstehen. Nur wenn wir die Menschen da wegscheuchen, versammeln sie sich woanders. Die machen nichts kaputt, sondern nur Müll. Ich habe keine Lösung dafür“, sagt Nowack. Die Beiratsmitglieder seien über die Situation informiert. So soll das Thema auf einer der nächsten Beiratssitzungen besprochen werden. Müllbeseitigung, betont der Ortsamtsleiter, sei auf öffentlichen Grünflächen Sache der Stadt. „Aber die kommen wohl auch nur im Rahmen der Grünpflege.“

Verursacher müssen mit einbezogen werden

„Das Problem der Vermüllung an der Ecke Lüssumer Straße / Wierenstraße ist uns bekannt“, erklärt Kerstin Doty, Pressesprecherin des Umweltbetriebs Bremen, der die öffentlichen Grünflächen pflegt. „In Zukunft werden wir unsere Stadtreinigung in Bremen Nord zur Säuberung der Flächen mit einbeziehen und uns intensiver um diese recht problematische Ecke kümmern. Allerdings muss man auch sagen, dass die Erhöhung der Reinigungsintervalle nicht ausreichen wird, um das Müllproblem an dieser Stelle zu lösen.“ Die verursachenden Personen, so Doty, müssten mit einbezogen werden, sofern sie bekannt seien. „Damit haben wir bisher ganz gute Erfahrungen gemacht. Wir werden auch das Gespräch mit den Kontaktpolizisten und dem Ortsamt suchen, um gemeinsam einen Weg zu finden.“