Eigentlich sollten längst 120 Personen in der Kapitän-Dallmann-Straße in Blumenthal betreut werden. Ob es dazu kommt, kann derzeit offenbar niemand ­sagen. (patricia brandt)

Alles war vorbereitet: Der Senat hatte eine Verpflichtungsermächtigung für die Miete erteilt, Jennifer Frank und Dennis Schmidt von den Johannitern stellten sich dem Beirat als Betreuer vor und eine Willkommensinitiative hatte sich auch gegründet. Doch die Räume des früheren Altenheims an der Kapitän-Dallmann-Straße in Blumenthal bleiben bis heute verwaist. Hinter den Kulissen wird bei der Verwaltung gerade diskutiert, ob die Stadt das Haus überhaupt noch als Flüchtlingsunterkunft anmietet.

Ein Handwerker steht auf einer Leiter, die an dem früheren Seniorenheim lehnt. Der Mann sagt, er sei den ersten Tag auf der Baustelle. Bis zum 1. Oktober sollte er mit seiner Arbeit fertig sein, dann würden die Flüchtlinge in das Gebäude ziehen. Es ist nicht das erste Mal, dass die Blumenthaler auf Schutzsuchende warten. Nur kamen trotz Ankündigungen bisher keine weiteren Flüchtlinge in die Unterkunft.

Stadt zahlt 2,5 Millionen Euro Miete

Eine Menge Fragen ranken sich um die Flüchtlingsunterkunft an der Kapitän-Dallmann-Straße. Die Vordringlichste ist, warum noch immer keine Flüchtlinge auf den knapp 2000 Quadratmetern leben. Zumal die Bremer Behörden eine Verpflichtungsermächtigung erteilt haben, nach der die Stadt in den nächsten zehn Jahren fast 2,5 Millionen Euro Miete an den Eigentümer des Gebäudes zahlt. Allein in diesem Jahr sollten nach verwaltungsinternen Papieren noch 245.000 Euro fließen.

Doch ein Ende der Baumaßnahmen war bisher nicht in Sicht. Immer wieder wurde der Mietbeginn verschoben, zuletzt auf September dieses Jahres. Zahlt die Stadt bereits Miete für ein leer stehendes Gebäude? „Nein“, sagt Bernd Schneider, Sprecher des zuständigen Sozialressorts. „Die Zahlungen werden erst aufgenommen, wenn das Objekt in der verabredeten Form zur Verfügung steht. Das ist derzeit noch nicht der Fall.“

Ein fester Termin für die Eröffnung der Unterkunft sei allerdings nicht abzusehen. Insofern hat die Stadt auch die Johanniter auf unbestimmte Zeit vertröstet: „Betreuungsverträge mit Trägern werden grundsätzlich so abgeschlossen, dass die Voraussetzungen für eine Betreuung auch gegeben sind. Das ist hier nicht der Fall“, so Schneider weiter.

Nicht wie vereinbart saniert

Die Behörde hatte die Notbremse gezogen, als sie feststellte, dass das Haus nicht wie vereinbart saniert worden ist. Seit Monaten wartet die Verwaltung darauf, dass der Eigentümer Brandschutztüren einbauen lässt. Eine Verzögerung des Verfahrens hatte Maximilian Donaubauer, Leiter des Bauamts Bremen-Nord, dem WESER-KURIER bereits im Juni bestätigt. „In Sachen Brandschutz, da hat der Bauträger seine Hausaufgaben nicht gemacht.“ Deshalb habe der Antrag nicht weiterbearbeitet werden können. Donaubauer damals: „Es ist jetzt Aufgabe des Investors, mögliche Mängel abzustellen.“

Kenner der Materie gehen davon aus, dass das ehemalige Altenheim in Blumenthal zum Spekulationsobjekt geworden ist. „An dem Haus haben sich schon mehrere versucht“, heißt es verhalten aus der Baubehörde. Bei jedem Besitzerwechsel stiegen neue Eigentümer offenbar in die Verträge mit der Stadt ein. Nach letztem Stand wäre die Projekt Bremen GmbH mit Sitz in Trier der Vertragspartner, sofern es zu einem Vertrag kommt. „Derzeit besteht aber keine vertragliche Beziehung zu der GmbH“, so Bernd Schneider aus der Sozialbehörde.

Ehemaliges Altenheim als Spekulationsobjekt?

Es ist nicht einfach, Kontakt zu dieser Gesellschaft herzustellen, einen Telefonanschluss der Firma in Trier gibt es nach Informationen unserer Zeitung nicht. Der Geschäftsführer möchte am Handy auch keine Stellungnahme dazu abgeben, warum sein Blumenthaler Projekt nicht vorankommt.

Der Mann ist offensichtlich Chef eines ganzen Potpourris an Firmen aus der Immobilienbranche, unter anderem ist er Vorstand einer Firma in Luxemburg. Der Name des Mannes taucht in Medienberichten auch im Zusammenhang mit dem umstrittenen Ankauf des ehemaligen Leonardo-Hotels in der sächsischen Kreisstadt Freital auf. Nach einem Bericht der SZ-Online ließ das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge diese Asylunterkunft inzwischen räumen. Als wesentlichen Grund für den Auszug nannte das Landratsamt dem Bericht zufolge die „nach wie vor fehlende Umsetzung der brandschutztechnischen Maßnahmen durch den Betreiber Pro Shelter“.

Die Projekt Bremen GmbH ist in Bremen-Blumenthal weitgehend unbekannt. Ortsamtsleiter Peter Nowack (SPD) kennt die Eigentümer jedenfalls nur vom Hörensagen. „Das ist für mich nicht seriös – vor allem, wenn jemand ein hohes Interesse hat, hier etwas zu entwickeln.“

Es ist offen, wann und ob überhaupt Schutzsuchende in das frühere Seniorenheim in Blumenthal ziehen. Laut Sozialressortsprecher Bernd Schneider hat die Stadt „noch grundsätzlich Interesse“ an einer Flüchtlingsunterkunft an der Kapitän-Dallmann-Straße. „Allerdings nicht zu allen Bedingungen und nicht zu allen Fertigstellungszeiten“, schränkt er ein.