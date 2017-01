Die Wache in Vegesack sollte nach Ansicht von Heiko Jacobi nicht bloß rund um die Uhr geöffnet sein, sondern auch materiell und personell besser ausgestattet werden. (Christian Kosak)

897 Unterschriften hat Heiko Jacobi für die durchgängige Besetzung des Vegesacker Polizeireviers in Geschäften, Apotheken und Arztpraxen gesammelt. Seine Petition, mit der er sich für eine 24-Stunden-Besetzung des Reviers an der Kirchheide einsetzt, wurde im Internet noch einmal von 695 Mitzeichnern unterstützt. Am Freitagnachmittag berät der Petitionsausschuss der Bremischen Bürgerschaft über Jacobis Eingabe. Weil der Ruf nach mehr Polizeipräsenz auch aus der Ortspolitik, der Wirtschaft und von Bürgern immer lauter wird, hofft Jacobi, dass die Ausschussmitglieder im Sinne seiner Forderung entscheiden werden.

Zahlreiche Vorfälle haben Debatte angeheizt

„Ich möchte das Gremium davon überzeugen, die Forderung und Sichtweise der Bürger ernst zu nehmen“, sagt der Nordbremer. Er lässt sich nicht von der Stellungnahme des Staatsrates für Inneres, Thomas Ehmke, entmutigen, die an die Vorsitzende des Petitionsausschusses, Insa Peters-Rehwinkel, gerichtet ist. Darin heißt es: „Die Polizei Bremen beabsichtigt derzeit nicht, das Polizeirevier Vegesack wieder rund um die Uhr zu öffnen.“ Der Brief ist datiert auf den 29. März 2016. Weil seither zahlreiche Vorfälle – Einbruchsserien zur Weihnachtszeit, Angriffe auf Polizei und Streifenwagen – die Debatte um die Innere Sicherheit in Bremen-Nord angeheizt haben, hofft Jacobi, dass die aktuelle Situation in der Beratung des Petitionsausschusses nicht außer Acht gelassen wird.

Um seiner Forderung nach mehr Polizisten, einer besseren Ausstattung und der Rund-um-die-Uhr-Besetzung der Wache Nachdruck zu verleihen, hat Jacobi für den Termin am 20. Januar Ordner mit Zeitungsmeldungen aus den vergangenen zwei Monaten zusammengestellt. Darin geht es um Einbrüche, Diebstähle und Überfälle. Jacobi möchte sie den Mitgliedern des Petitionsausschusses zeigen und so der Einschätzung des Staatsrates etwas entgegensetzen.

Ehmke verweist in seiner Stellungnahme auf die Kriminalitätsstatistik des Jahres 2015. Diese zeige für Bremen-Nord, so der Staatsrat, „im Vergleich zu den Vorjahreswerten der letzten fünf Jahre keine besonderen Auffälligkeiten“. Weiter heißt es in dem Brief: „In der Einzelbetrachtung des Reviers Vegesack ist festzustellen, dass u. a. im Bereich Wohnungseinbruchdiebstahl ein Rückgang zu verzeichnen ist.“ Raubdelikte bewegten sich laut Ehmke auf gleichbleibendem Niveau, wobei „die Aufklärungsquote erhöht und ein Rückgang im Vergleich 2014/2015 verzeichnet werden konnte“.

Geringer Anstieg bei Körperverletzungsdelikten

Die Anzahl der Körperverletzungsdelikte weise einen geringen Anstieg auf. Ehmke: „Dieser ist in vielen Fällen auf alkoholbedingte Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit Besuchen der umliegenden Gaststätten oder im Zusammenhang mit Festivitäten zurückzuführen.“ Auf die Statistik habe außerdem einen Einfluss, dass „wechselseitige Anzeigen“ häufig als zwei Taten registriert würden, auch wenn es sich um denselben Vorfall handele.

Die Belastung in den genannten Deliktfeldern sei im Vergleich zur durchschnittlichen Belastung in der Stadt Bremen niedriger, so der Staatsrat. Und: „Die polizeilichen Maßnahmen in den regionalen Brennpunkten Vegesacker Bahnhof, Grohner Düne, Aumunder Heerweg, Lindenstraße und Umgebung haben sich insgesamt weiter positiv ausgewirkt und die Bereiche sind momentan vollkommen unauffällig.“

Diese Einschätzung vom Frühjahr 2016 hält Jacobi besonders nach den Vorfällen in der Silvesternacht, als Polizisten und ihre Wagen an der Grohner Düne mit Böllern und Flaschen beworfen wurden, für veraltet und somit hinfällig. „Das entspricht nicht der jetzigen Realität.“ Dass die Forderungen nach mehr Polizeipräsenz in Bremen-Nord insgesamt immer lauter werden, freut Jacobi. Er sieht sich dadurch in seiner Einschätzung und Forderung bestätigt. Unter anderem hatten die Beiräte in Burglesum und Blumenthal in Hinblick auf das geplante neue Revier-Konzept des Innensenators den Erhalt ihrer Reviere gefordert.

Die Beiratsbeschlüsse gingen mit der Forderung einher, die Stellen von Kontaktpolizisten wieder zu besetzen und die Einsatzkräfte besser auszustatten. „Ich bin auch dafür, dass die Polizeireviere in Blumenthal und Lesum bestehen bleiben“, sagt Jacobi. In seiner Petition hatte er ebenfalls betont, dass die 24-Stunden-Besetzung des Vegesacker Reviers nicht durch eine Umverteilung von Personal aus anderen Revieren beziehungsweise Stadtteilen erreicht werden sollte. Stattdessen fordert er zusätzliche Beamte.

Innere Sicherheit weiter Thema

Sollte der Petitionsausschuss nicht in seinem Sinne entscheiden, will sich Jacobi trotzdem weiter für eine durchgängige Öffnung des Polizeireviers in Vegesack einsetzen. „Dann bleibt mir noch die Möglichkeit, eine Bürgerversammlung und eine Demonstration zu organisieren.“ Zu einer Demonstration hatte Jacobi vor rund einem Jahr schon einmal aufgerufen. Damals protestierten die Teilnehmer gegen die Informationspolitik des Senats im Zusammenhang mit der Einrichtung der Zentralen Aufnahmestelle (Zast) für Flüchtlinge.

Das Thema Innere Sicherheit steht auch bei einer Podiumsdiskussion des Wirtschafts- und Strukturrates im Mittelpunkt. Der Verband lädt für Donnerstag, 26. Januar, um 18.30 Uhr in das Hotel Strandlust ein. Teilnehmer sind Innensenator Ulrich Mäurer und Jochen Kopelke von der Gewerkschaft der Polizei. Anmeldungen unter Telefon (0421) 6028 787.