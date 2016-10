Ethel Schuckenböhmer will erreichen, dass die Busse der Linie 91 nicht nur werktags durch Lesum fahren. Seit Wochen sammelt sie Unterschriften. (Christian Kosak)

Wie eine Jungpolitikerin im ersten Wahlkampf geht Ethel Schuckenböhmer von Haus zu Haus, von Geschäft zu Geschäft, um Stimmen zu sammeln. Die 84-Jährige will, dass die Busse der Linie 91 auch sonnabends fahren, und zwar so wie sonst an jedem Tag in der Woche: über den Lesum-Park durchs Lesumer Zentrum, zu den Läden, zum Einkaufen. So steht es auf Listen, die Ethel Schuckenböhmer angelegt hat und demnächst im Ortsamt abgeben will. Mehr als 1000 Menschen haben sie bisher unterschrieben.

Seit mehreren Wochen ist die Frau unterwegs, um die Bremer Straßenbahn AG zum Kurswechsel zu bewegen. Sie kann sich denken, warum das Unternehmen macht, was es macht. Nur verstehen kann Ethel Schuckenböhmer das nicht: „Sonnabends haben die Leute mehr Zeit zum Einkaufen als in der Woche. Manchmal ist es sogar die einzige Zeit, die dafür bleibt.“ Warum also, fragt die Rentnerin, fahren die Busse der Linie 91 ausgerechnet an diesem Tag nicht zum Supermarkt beim Lesum-Park und zu den Geschäften im Lesumer Zentrum?

Aktive Seniorin

Ethel Schuckenböhmer hat der Bremer Straßenbahn AG bisher keine Gelegenheit gegeben, darauf zu antworten. Sie glaubt zu wissen, was das Unternehmen sagen wird: dass sich der Busverkehr auf dieser Strecke sonnabends nicht lohnt. Deshalb sammelt die Rentnerin erst Stimmen, um dem Verkehrsbetrieb zu belegen, dass er sich vielleicht irrt. Und es sich sehr wohl lohnen würde, die Busse auch sonnabends durch Lesum fahren zu lassen. „Mehr als 1000 Unterschriften!“ Ethel Schuckenböhmer sagt das so, als hätte sie ihr Ziel erreicht. Als könnte die Straßenbahn AG bei so vielen Unterzeichnern gar nicht anders als nachzugeben.

Dass gerade eine Rentnerin die Forderung nach Fahrten am Sonnabend aufstellt, könnte den Verkehrsbetrieb verwundern. Schließlich haben Rentner Zeit und können eigentlich jeden Tag in der Woche einkaufen. Doch Ethel Schuckenböhmer kann das eben nicht. Sie sagt, dass sie eine aktive Seniorin ist und immer etwas zu tun hat – „fast genauso wie jüngere Leute“. Nur dass sie anders als jüngere Leute kein Auto mehr fährt und darum auf den Bus angewiesen ist. Aber das, meint Schuckenböhmer, sind andere auch. Und längst nicht nur ältere Menschen.

Buslinie nun auch Thema im Beirat

Sie weiß das, weil sie mit vielen Lesumern erst gesprochen hat, bevor die ihre Unterschrift gaben: mit Nachbarn, Pendlern, Passanten, Eltern, Jugendlichen, Einzelhändlern, Managern von Supermärkten. In manchen Geschäften liegen Ethel Schuckenböhmers Listen immer noch aus. Bis Freitag will sie alle einsammeln. Dann hat sie einen Termin mit Florian Boehlke. Der Burglesumer Ortsamtsleiter soll dabei helfen, dass die Bremer Straßenbahn AG ein Einsehen hat und den Busverkehr der Linie 91 auf den Sonnabend ausweitet – „wenigstens bis zum Nachmittag“.

Für Boehlke sind 1000 Unterschriften „keine Kleinigkeit“. Ob sie jedoch ausreichen werden, um den Verkehrsbetrieb dazu zu bringen, mehr Busse als bisher einzusetzen, hält er für fraglich. Fest steht dagegen, dass er und die Fraktionsspitzen des Stadtteilparlaments entschieden haben, die Straßenbahn AG zum Thema zu machen. Auf der nächsten Beiratssitzung soll es um ihren Winter-Fahrplan gehen. Vor allem um die Probleme, die er aus Sicht der Politiker macht. Laut Boehlke wird auch über den Busverkehr zum Lesum-Park und ins Lesumer Zentrum gesprochen.

Diskussion schon häugig geführt

Wieder einmal. Der Ortsamtsleiter sagt, dass schon öfter mit der Straßenbahn AG darüber diskutiert wurde, wie beide Gebiete besser in die Fahrpläne eingebunden werden könnten. Boehlkes letzter Stand: „Das Unternehmen hat signalisiert, dass es versuchen wird, den Lesum-Park öfter anzufahren als bisher.“ Allerdings nicht sofort, sondern frühestens Ende nächsten Jahres, wenn sich dort bis dahin weitere Firmen und Geschäfte angesiedelt haben. So hat es ihm zumindest sein Gesprächspartner beim letzten Mal gesagt.

Andreas Holling war das nicht. Der Sprecher der Bremer Straßenbahn AG weiß nämlich von keinem Termin, der auf Ende nächsten Jahres datiert ist. Er hat bei seinen Kollegen im Haus nachgefragt. Hollings Stand ist: „Alles bleibt vorerst, wie es ist.“ Es sei denn, die Verkehrsdeputation und die Abgeordneten der Bürgerschaft entscheiden zwischenzeitlich etwas anderes. Das, sagt er, kommt immer mal wieder bei einem Fahrplanwechsel vor. Nur sind ihm erneute Änderungen für Lesum bisher nicht bekannt.

Warum die Busse der Linie 91 am Sonnabend und Sonntag im Depot bleiben, begründet der Unternehmenssprecher schließlich so, wie es Rentnerin Ethel Schuckenböhmer erwartet hat: „Zu wenig Fahrgäste. Das rechnet sich nicht.“ Die Linie ist nach seinen Worten ohnehin unter der Woche bloß als Ergänzung für eine andere gedacht. Und am Wochenende braucht es keine Verstärkung.