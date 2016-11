Ulrike Fritsche, die Leiterin des Referats für Bürgerschaftliches Engagement, Selbsthilfe und Familienförderung, sieht einen Haufen Anträge auf die Weihnachtshilfe des WESER-KURIER durch. (Karsten Klama)

Eine Puppe unter dem Weihnachtsbaum, ein Sportkurs für Flüchtlingsfrauen oder eine warme Winterjacke für bedürftige Kinder – die Spendenaktionen in der Adventszeit sind kaum zu überschauen. Gerade in der Vorweihnachtszeit sitzt bei vielen das Geld etwas lockerer – nicht nur beim Geschenkekaufen.

So spendeten die Deutschen in den vergangenen Jahren immer fleißiger. Laut Deutschem Spendenrat haben die Bürger von Januar bis September dieses Jahres knapp 3,1 Milliarden Euro gespendet. Das ist das zweitbeste Ergebnis der letzten zehn Jahre. Für das gesamte Jahr 2016 erwartet der Deutsche Spendenrat ein Spendenvolumen in Höhe von etwa fünf Milliarden Euro. Auch in der Region wird für verschiedene Aktionen gesammelt. Hier eine kleine Auswahl.

Viele Basare – besonders in den Kirchengemeinden – unterstützen mit ihrem Erlös Entwicklungsprojekte. Wer am zurückliegenden Wochenende etwa den Basar der Kirchengemeinde Grambke besuchte und dort etwas erstanden hat, der unterstützt gleichzeitig ein Bewässerungsprojekt in Malawi, das Kleinbauern hilft. Die katholische Kirchengemeinde Heilige Familie zum Beispiel unterstützt Jahr für Jahr die Kleinstadt Boulsa in Burkina Faso, dem früheren Obervolta. Die Hilfe der Bremer ermöglichte es, in Boulsa Projekte zur Verbesserung zum Beispiel der Landwirtschaft, der Gesundheitsvorsorge, der Schulbildung und der Infrastruktur für die Wasserversorgung zu verwirklichen.

Hilfe in der Nachbarschaft

Doch nicht nur Menschen in entfernten Winkeln der Erde benötigen Unterstützung. Auch in der Nachbarschaft kann geholfen werden. Wunschbäume stehen an vielen Orten, unter anderem auf dem Sedanplatz, auf dem Campus der Jacobs University, bei Real in Ihlpohl – und in Lemwerder im Edeka-Markt. Das Jugendrotkreuz Lemwerder hat ihn aufgestellt. Wer einem Kind bis zwölf Jahren aus Lemwerder einen Wunsch erfüllen möchte, pflückt einfach einen Stern von dem Wünschebaum ab.

Das Geschenk sollte nicht mehr als 25 Euro kosten und bis zum 10. Dezember im DRK-Heim Lemwerder oder bei Aktiv abgegeben werden. Die Weihnachtsfeier für die Kinder wird dann eine Woche später, am 16. Dezember, im DRK-Heim ausgerichtet. Wobei das Prinzip der Wunschbäume praktisch an allen Orten identisch ist. In Bremen-Nord hoffen die Organisatoren wie berichtet, 286 Kinderwünsche erfüllen zu können.

Eine ganz ähnliche Weihnachtsspenden-Aktion hat die Lebensmittelausgabe „Radieschen“ der Johanniter-Unfall-Hilfe in Berne auf die Beine gestellt. Dafür bieten die Edeka-Märkte Wigger in Berne und Maaß in Lemwerder vorgepackte Tüten mit haltbaren Lebensmitteln im Wert von fünf Euro an. Wer etwas spenden will, zahlt an der Kasse den gewünschten Betrag ein. Die Märkte übernehmen anschließend das Einpacken von Tee, Milch, Öl, Margarine, Mehl, Zucker, Reis oder Nudeln. Die Mitarbeiter von „Radieschen“ holen die Tüten in den Märkten ab und verteilen sie dann zu Weihnachten. Die Aktion läuft bis zum Dienstag, 20. Dezember.

Weihnachtshilfe

Mal ist es ein Schreibtischstuhl, mal ein Kinderbett, dann ein Fahrradhelm oder eine wärmende Jacke. Die Weihnachtshilfe, die der WESER-KURIER gemeinsam mit der Senatorin für Soziales und der Sparkasse Bremen veranstaltet, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Familien mit kleinen Kindern in Bremen in der Weihnachtszeit zu unterstützen. Denn oftmals fehlt es in den Haushalten an einfachen Dingen. Und vielfach mangelt es in den Familien sogar an Geld, um ihren Kindern ein einfaches Weihnachtsgeschenk zu kaufen. Im vergangenen Jahr hat die Weihnachtshilfe mehrere hundert Familien unterstützt, und weit mehr als 200.000 Euro wurden zweckgebunden verteilt.

Damit die Weihnachtshilfe auch dort ankommt, wo sie gebracht wird, benötigt sie die Unterstützung in den Kinderbetreuungseinrichtungen, in Schulen, Mütterzentren, Häusern der Familie und anderen Institutionen. Die Erzieher und Sozialarbeiter dort werden gebeten, Familien mit Kindern, von denen sie meinen, dass sie Unterstützung benötigen könnten, gezielt auf die Möglichkeit einer Unterstützung durch die Spendenaktion anzusprechen. Besonders viele Anträge für die Weihnachtshilfe kamen in den vergangenen Jahren aus Osterholz, Gröpelingen, Huchting und Blumenthal. Wer helfen möchte, kann das ganze Jahr über an das Weihnachtshilfekonto bei der Sparkasse in Bremen spenden: IBAN DE22 2905 0101 0001 1650 00.

Damit Kinder in Osteuropa ein Geschenk unter dem Weihnachtsbaum finden, koordiniert die christliche Organisation „Geschenke der Hoffnung“ seit 1996 die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. In St. Magnus organisiert Andrea Orlovsky die Aktion, die seit Jahren immer erfolgreicher wird. 703 Schuhkartons aus Bremen-Nord und den angrenzenden Gemeinden wurden im vergangenen Jahr an bedürftige Kinder und Familien hauptsächlich in der Mongolei verteilt. Die Kartons sind unter anderem mit Kleidung, Schulmaterial und Süßigkeiten gefüllt. Wie immer werden bei der Übergabe der Weihnachtspräsente Fotos und Filmaufnahmen gemacht, um den Spendentransport zu dokumentieren und um die Ergebnisse im Folgejahr dann in der Tagesstätte Nord in Vegesack zeigen zu können.

Flüchtlingsarbeit unterstützen

„Auch wenn in Bremen-Nord bei der Integration von Flüchtlingen schon einiges erreicht wurde, so fehlt es doch weiter an vielem: zum Beispiel an Sportangeboten für Frauen, an Spielmöglichkeiten für Kinder oder an Musikinstrumenten", schreibt die Sprecherin der Jacobs University. Die Universität kooperiert deshalb mit dem Wirtschafts- und Strukturrat Bremen Nord (WIR), dem Deutschen Roten Kreuz (DRK), dem Landesverband Verkehrsgewerbe und der Straßenverkehrgenossenschaft Bremen (SVG). Gemeinsam rufen die Kooperationspartner in der Adventszeit dazu auf, Projekten der Flüchtlingsarbeit in Bremen-Nord zu helfen.

Unter dem Motto „Spenden statt Schenken“ bitten sie um Unterstützung auf das Spendenkonto des DRK mit der Kontonummer DE28 2905 0101 0001 0555 73, Stichwort: Flüchtlingsunterstützung Bremen-Nord. Im vergangenen Jahr ist bei der Aktion eine Summe in Höhe von 11 085 Euro zusammengekommen. Mit dem Spendengeld sollen in diesem Jahr integrative Projekte vor Ort unterstützt werden. Interessierte Initiativen können sich um eine Förderung bewerben. Auskunft dazu erteilt Elfriede Dieke vom Wirtschafts- und Strukturrat Bremen-Nord unter 01 76/ 95 56 26 81 oder per E-Mail unter Elfi.Dieke69@hotmail.com.