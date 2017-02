Die Grohner Düne gilt seit Jahren als sozialer Brennpunkt. (Christian Kosak)

Frau Stahmann, Polizisten sagen, dass Soziales helfen muss, um problematische Quartiere sicherer zu machen. Was sagen Sie?

Anja Stahmann: Wir arbeiten sehr eng mit dem Innen- und dem Bausenator zusammen. Das muss so sein, weil die Sozialbehörde nur einen Teilbetrag leisten kann zur Lösung sozialer Probleme in den Vierteln.

Wie häufig sprechen Sie denn mit Innensenator Ulrich Mäurer über die Situation in Brennpunkten?

Gibt es einen konkreten Anlass, tauschen wir uns auch mal ganz kurzfristig aus. Wir sehen uns ja mindestens einmal in der ­Woche in einer informellen Runde. Darüber hinaus gibt es feste Arbeitsgruppen, in denen die Ressorts regelmäßig zusammenkommen, um über Strategien zu beraten.

Und wie oft haben Sie sich mit dem Innensenator nach den Polizeieinsätzen in der Silvesternacht im Bremer Norden beraten?

Ich habe ihn daraufhin gleich angesprochen. Er selbst hat dann kurz danach im Senat über die Vorkommnisse informiert. Später habe ich mich mit den jeweiligen Nordbremer Quartiersmanagerinnen ausgetauscht, um die Entwicklung besser einschätzen zu können.

Warum gab es keine Sondersitzung? Sind ein totgeprügelter Jugendlicher, ein Streit zwischen 50 Personen und Polizisten, die sich zurückziehen müssen, nicht Grund genug?

Als der Innensenator über die Vorfälle informierte, waren alle äußerst betroffen. Ich war buchstäblich geschockt. Wer selber Kinder hat, so wie ich, fühlt bei solchen Nachrichten ganz besonders mit. Deshalb habe ich auch den Kontakt zu den Quartiers­managerinnen in der Lüssumer Heide und im Alten Zentrum Blumenthal aufgenommen. Jetzt sind aber erst einmal die Strafverfolgungsbehörden am Zug. Die Täter müssen zur Rechenschaft gezogen werden.

Und wie geschockt waren Sie als Sozialsenatorin, dass sich alle Polizeieinsätze in sozialen Brennpunkten ereignet haben?

Man muss die Täter verurteilen, nicht die Stadtteile. Auch wenn Straftaten in einer schwierigen sozialen Umgebung verübt werden, stehen Strafverfolgung und Resozialisierung im Vordergrund. Soziale Arbeit kann langfristig auf das Klima in einem Quartier einwirken. Sie kann helfen, eine Brücke zwischen Bildung, Arbeitsmarkt und Kinderbetreuung zu schlagen. Aber sie kann keine straffreien Viertel schaffen.

Die Grohner Düne, die Lüssumer Heide, die George-Albrecht-Straße gelten seit Jahren als soziale Brennpunkte. Wie lange noch?

Der Senat hat mit Martin Prange einen Bremen-Nord-Beauftragten eingesetzt, der intensiv mit allen Beteiligten zusammenarbeitet. Er steht unter anderem im engen Kontakt zu Grand City Property, der Eigentümerin der Grohner Düne. Seine Gespräche haben dazu geführt, dass das Unternehmen jetzt eine eigene Stelle für einen Sozialarbeiter finanziert. Wir werden das mit einer weiteren halben Stelle ergänzen.

Und wann wird sich die Lage nun bessern?

Handauflegen reicht da nicht. Das wird noch Jahre dauern. Wir brauchen also einen langen Atem.

Sie haben die Grohner Düne angesprochen – aber was ist mit der Lüssumer Heide und der George-Albrecht-Straße?

In der Lüssumer Heide haben wir in den vergangenen Jahren kontinuierlich das ­Angebot im ,Haus der Zukunft‘ erweitert. Zudem arbeiten dort und in den Projekten des Förderprogramms ,Wohnen in Nachbarschaften‘ jetzt mehr Personen als bisher. Wir haben neue Stellen geschaffen. Und das wirkt sich allmählich aus. Quartiersmanagerin Heike Binne hat mir erklärt, dass die Aufstockung der Angebote und des Personals positive Effekte hat.

Und die reichen Ihnen?

Es wird unglaublich gute und wichtige Arbeit geleistet. Aber ich möchte, die Projekte langfristig in die Lage versetzen, dass sie noch mehr erreichen können. Dass zum Beispiel die Projekte des Programms ,Wohnen in Nachbarschaften‘ und zur Integration von Bewohnern weiter ausgebaut werden. Dafür werbe ich, dafür setze ich mich im Senat ein.

Sie wollen mehr – nur wie soll das gehen, wenn Bremen kein Geld hat?

Bremen muss sehr genau überlegen, wofür es Geld ausgibt. Uns stehen für Projekte des Programms ,Wohnen in Nachbarschaften‘ 1,75 Millionen Euro zur Verfügung, mit denen wir sehr viel bewegen in der Stadt. Und über die Senatsprogramme zur Integrationsförderung hat das Ressort zusätzlich verschiedene Fördertöpfe bereitgestellt. Mein Ziel ist es, diese Mittel auch langfristig nutzen zu können. Integration ist nun mal ein langer Prozess. Da müssen sich alle Bereiche bewegen – auch der Arbeitsmarkt, die Schulen, die Kindergärten.

Sie setzen mehr Personal ein, auch die Polizei macht das: Zum Schutz der Kollegen fahren die Beamten mit zwei statt mit einem Streifenwagen in einen Brennpunkt. Wie können Sie helfen?

Niemand erwartet von der Sozialsenatorin, dass sie die Polizei schützt. Was wir tun können, ist der Austausch mit dem Innenressort. Zum Beispiel bei der Arbeit mit auffälligen Jugendlichen. Und dieser Austausch zwischen Polizeibeamten und Sozialarbeitern funktioniert heute sehr gut. So gut, dass die Zahl der Straftaten im Bremer Norden zurückgegangen ist.

Aber an manchen Tagen wie Silvester immer noch so hoch ist, dass die Kräfte der Polizei nicht ausreichen.

Darum muss sich das Innenressort kümmern. Es ist die Aufgabe von Senator Mäurer festzulegen, wie viele Beamte wann und wo im Einsatz sind.

Doch eine Sozialsenatorin kann dazu eine Meinung haben, ob die Zahl von Beamten für die Zahl der sozialen Brennpunkte im Bremer Norden ausreicht.

Ich weiß, dass sich Polizei und Innenbehörde vor Silvester beraten haben, wie viele Kräfte in der Nacht im Einsatz sein sollen. Und ich weiß, dass sie sich jetzt wieder darüber austauschen, welche Gebiete in der Stadt zu sogenannten besonderen Kontrollorten mit mehr Befugnissen der Beamten werden sollen, um besser auf Kriminalität reagieren zu können, auch präventiv. Das einzuschätzen ist allein Sache der Revierleiter und der Innenbehörde. Wir sind da außen vor.

Sie sind jedoch nicht außen vor, wenn es darum geht, Flüchtlinge unterzubringen. Vor Kurzem ist ein neues Wohnheim nahe der George-Albrecht-Straße eröffnet worden. Warum gerade dort?

Wir haben auch woanders Wohnheime eröffnet, in ganz Bremen. An der George-­Albrecht-Straße haben wir ein leer stehendes Pflegeheim umgenutzt. Das Gebäude hatte uns vor drei Jahren der Blumenthaler Beirat vorgeschlagen. Zudem haben wir in unmittelbarer Nähe zum Übergangswohnheim ein Quartiersmanagement aufgebaut und die Stelle von Quartiersmanagerin ­Carola Schulz jetzt entfristet.

Auch in der Lüssumer Heide wohnen immer mehr Flüchtlinge. Man könnte meinen, Menschen aus Krisenregionen kommen bevorzugt in Brennpunkten unter. Was halten Sie dagegen?

Der Begriff ,Brennpunkt‘ verengt den Blick, er fokussiert auf das, was nicht klappt. Aber fragen Sie mal die Sozialarbeiter: Es gibt ein unglaublich soziales Potenzial in diesen Gebieten. Das ist der Motor für eine gute Entwicklung. Aber Tatsache ist auch: Freie Wohnungen gibt es eben nicht in allen Stadtteilen. Bremen hat in den vergangenen drei Jahren 18 000 Geflüchtete aufgenommen. Die Menschen mieten ihren Wohnraum dort an, wo er zur Verfügung steht.

Warum werden überhaupt neue Übergangswohnheime geschaffen, wenn die Plätze in der Zentralen Erstaufnahmestelle im früheren Vulkan-Sitz gar nicht ausgelastet sind?

Weil wir sie brauchen. Es kommen zwar weniger Flüchtlinge als noch vor Jahren, aber sie kommen nach wie vor. Jeden Monat. Allein 2016 waren es mehr als 3000. Die Aufnahme hat nach dem Gesetz in der Kommune zu erfolgen, die frühere Vulkan-Zentrale ist aber die Erstaufnahmestelle des Landes und damit nur eine Durchgangsstation. Dort brauchen wir auch einen Puffer an freien Plätzen, wenn wir nicht bei der nächsten Flüchtlingswelle gleich wieder um Turnhallen betteln wollen.

Was unternehmen Sie als Sozialsenatorin, um auf den sozialen Wohnungsbau einzuwirken?

Ich nerve die anderen Ressorts ganz schön, glaube ich.

Soll heißen?

Ich versuche bei jeder Gelegenheit, mit Bausenator Joachim Lohse über den wachsenden Bedarf an Sozialwohnungen zu sprechen. Deshalb bin ich sehr froh, dass der Senat seine Programme, mehr günstigen Wohnraum zu schaffen, weiterführt und ausgebaut hat. Und ich bin froh, dass im Bauressort Tempo gemacht wird, um den Rahmen zu schaffen für den Bau bezahlbarer Wohnungen.

Kommt die Bauoffensive nicht zu spät, wenn Flüchtlinge in Brennpunkten untergebracht werden müssen?

Der Senat hat sich sehr früh Gedanken gemacht, wie und wo er die Menschen unterbringen will. Und darüber, dass Integration mehr ist, als ein Dach über dem Kopf zu haben. Aber bauen müssen die Unternehmen, der Senat kann nur die Rahmenbedingungen schaffen. Und das ist den zuständigen Kollegen nach meiner Einschätzung auch gelungen.

Zur Person: Anja Stahmann (49) ist seit 2011 Sozialsenatorin. Zuvor war sie für die Grünen in der Bremischen Bürgerschaft. Die gebürtige Bremerhavenerin studierte Sozialwissenschaften an der Universität Göttingen. Später absolvierte sie eine Zusatzausbildung als Theaterpädagogin und -therapeutin. Stahmann ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Walle.