Immer mehr junge Menschen entscheiden sich wie diese Studierenden für ein Studium auf dem Campus der Jacobs University in Bremen. Ein Grund dafür sieht die Uni-Leitung in positiven Hochschulrankings. (Philipp Hannappel)

Die Zahl der Studienanfänger an der Jacobs University ist deutlich gestiegen. In einer Pressemitteilung ist die Rede von 470 jungen Menschen, die im Spätsommer ihr Studium auf dem Campus in Grohn auf­genommen haben. Im Vorjahr sollen es 300 gewesen sein. Trotzdem kämpft die Privatuniversität weiterhin mit finanziellen ­Problemen.

Die Autoren einer von der Arbeitnehmerkammer in Auftrag gegebenen Studie zur Neupositionierung Bremen-Nords gehen davon aus, dass es Schwierigkeiten im Finanzierungskonzept der Jacobs University gibt: „Ob es gelingt, den Konsolidierungskurs umzusetzen, bleibt zum derzeitigen Zeitpunkt fraglich.“

Nach Ansicht des Senats, heißt es in der Bremen-Nord-Studie des Instituts für Arbeit und Wirtschaft der Universität Bremen, sei die Privatuniversität auf einem guten Weg. „Nach Auslaufen der öffentlichen Zuwendungen und der Reduzierung der Mittel der Jacobs-Foundation im Jahr 2018 ergebe sich nach derzeitigem Stand allerdings wieder ein Defizit von über 9,5 Millionen Euro. Diese Finanzierungslücke muss im kommenden Jahr geschlossen werden, um den Konsolidierungsplan einzuhalten“, so das Autorenteam um Projektleiter Guido Nischwitz.

Weitere Geldquellen müssen erschlossen werden

Bekanntlich befindet sich die Uni seit 2014 auf Sparkurs. Im Zuge der Konsolidierung muss die Universität laut Studie in den Bereichen Studium, Lehre und Forschung neu aufgestellt werden. Die Zahl der Studenten müsse erhöht, die Zahl der Mitarbeiter sollte verringert werden. Uni-Präsidentin Katja Windt will darüber hinaus weiterhin neue Geldquellen erschließen. Räume auf dem Campus sollen vermietet, Weiterbildungstrainings für Führungskräfte angeboten werden, so Windt im Juni. Auch das Studienangebot wurde im Zuge der Neustrukturierung runderneuert.

Wie schon 2015 stießen die neuen Bachelor-Studiengänge offenbar auch dieses Jahr auf hohen Zuspruch. Nach Zahlen der Universität haben 281 junge Menschen ein Bachelor-Studium gestartet. 2015 waren es noch 220. Im Jahr davor 195. Die Master-Studiengänge wurden nach Angaben der Universität in diesem Jahr von 84 Studierenden belegt. Nach dem Master besteht an der Jacobs-Uni auch die Möglichkeit zur Promotion. Mit dem Beginn des neuen akademischen Jahres haben 52 Doktoranden ihre Arbeit begonnen, insgesamt liegt die Zahl der Promotionsanwärter bei 323. Neu ist dies Jahr der Vorbereitungsjahrgang für Medizin-Studenten, an dem laut Thomas Joppig aus der Pressestelle der Uni 53 Männer und Frauen teilnehmen.

Steigende Studentenzahlen

Universitätspräsidentin Professorin Katja Windt gibt sich hochzufrieden mit den neuen Studierendenzahlen: „Hinter unserem transdisziplinären Studienangebot steht die feste Überzeugung, dass sich große Herausforderungen in der Gesellschaft und Arbeitswelt am besten lösen lassen, wenn man das Wissen aus verschiedenen Bereichen zusammenträgt.“ Die Zahlen sind neben den Erfolgen in den Hochschulrankings auch aus Sicht des Geschäftsführers Michael Hülsmann ein Beleg dafür, dass die Jacobs University auf dem richtigen Weg ist.

Dass die Umstrukturierung Erfolg zeigt, ist für die Universität überlebensnotwendig. Die Studie der Arbeitnehmerkammer zeigt einmal mehr die bisherige wirtschaftliche Talfahrt des Lehrbetriebs auf. Bekanntlich hatte das frühere Finanzierungskonzept nicht ausgereicht, um die Kosten zu decken. Trotz einer Anschubfinanzierung des Landes Bremens in Höhe von 110 Millionen Euro sowie weiterer Zuwendungen der Jacobs Foundation (200 Millionen Euro), des Landes (23 Millionen Euro bis 2011) und des Bundes (40 Millionen) gelang es der Einrichtung nicht, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Ende 2012 wies sie demnach ein strukturelles Defizit von 20 Millionen Euro auf. Infolgedessen wurde der Konsolidierungsplan aufgestellt, mit dem die Uni bis 2018 ohne Hilfen des Landes Bremens auskommen soll. Bis einschließlich 2017 fließen noch einmal 15 Millionen Euro an ­Landesmitteln.

Die Jacobs-Stiftung mit Sitz in Zürich hat zwar angekündigt, ab 2018 jährlich zehn Millionen Franken nach Bremen-Nord überweisen zu wollen. Der Bremer Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel geht jedoch davon aus, dass die Zuweisung nicht ausreichen wird, um den Lehrbetrieb am Leben zu halten. Denn: „Die Jacobs University wird aus eigener Kraft nicht finanzierbar sein.“ Hickel weiter: „Wir brauchen sehr bald eine Diskussion über die Finanzierung. Wer die Uni fortführen will, muss die Finanzierung absichern. Dann muss sich Bremen entscheiden, ob es bei drei Millionen bleibt.“

Die Jacobs-Universität sollte einen Entwicklungsimpuls für Bremen-Nord geben. Sie sollte helfen, den Strukturwandel in der Region zu bewältigen und dem langjährigen Negativtrend bei der Einwohnerentwicklung durch Ansiedlung von Studenten und Mitarbeitern entgegenwirken. Dies und die erhofften Synergieeffekte mit dem Science Park seien zentrales Argument bei der Bereitstellung öffentlicher Gelder für die Jacobs University gewesen, erinnern die Autoren der Bremen-Nord-Studie.

Zentrales Ziel nicht erreicht

Das zentrale Ziel der bisherigen öffentlichen Förderungen der Jacobs University sei allerdings bis heute nicht erreicht: die Entwicklung eines Gewerbegebiets mit wissensintensiven Branchen im Science Park. Ein Synergie-Effekt zwischen Universität und Gewerbefläche sei kaum vorhanden, so das Autorenteam. „Bisher fand mit dem Unternehmen Phytolutions nur eine Ausgründung aus der Jub statt. Inwiefern sich dies im Rahmen des Neustrukturierungsprozesses der Jub ändern wird, bleibt derzeit offen.“

In ihrer Bilanz zu Chancen zur Neupositionierung des Bremer Nordens kritisieren Projektleiter Guido Nischwitz und Kollegen auch, dass es „wenig Bezug zwischen der Universität und dem lokalen Kontext“ zu geben scheint. „Es stellt sich die Frage, ob sich nicht analog zu Bremerhaven eine eher natur- und wirtschaftswissenschaftlich aufgestellte (Fach-) Hochschule besser in das Umfeld in Bremen-Nord eingebettet und damit bei der Bewältigung des Strukturwandels hätte besser unterstützen können.“

Als einen „wichtigen Schritt in die richtige Richtung“ bewertet auch Tim Cordßen, persönlicher Referent des Wirtschaftssenators Martin Günthner (SPD), die neuen Studierendenzahlen. Allerdings sei im Vertrag mit dem Land genau geregelt, welche Ziele die Grohner Universität bis 2017 erreichen sollte. Tim Cordßen: „Man wird sich dann hinsetzen und bilanzieren müssen, ob und wie die Ziele erreicht worden sind. Daraus wird die Jacobs University eine Schlussfolgerung für sich ziehen. Wie geht es weiter? Diese Frage ist noch nicht zu beantworten.“