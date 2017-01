Dieses Foto von der Vermissten hat die Polizei am Mittwoch veröffentlicht. (Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg-Land / Wesermarsch)

Am heutigen Mittwoch hatte die Polizei auch einen Hubschrauber bei der Suche im Bereich Brake/Stadland eingesetzt. Ohne Ergebnis.

Die 81-Jährige wird seit Montagnachmittag vermisst. Zuletzt gesehen worden war die orientierungslose und fast erblindete Frau am Montag gegen 15 Uhr in einem Pflegezentrum in Rodenkirchen, in dem sie gepflegt wurde.

Noch am Montagabend hatten etwa 60 Personen nach der Vermissten gesucht. Unter anderem unterstützen die Freiwillige Feuerwehr Rodenkirchen und Brake sowie die Rettungshundestaffel Lemwerder mit zwei Mantrailer-Hunde die Suche.

Wie die Polizei mitteilt, wurde die 81-Jährige vermutlich von einer Zeugin gegen 17 Uhr in der Bahnhofstraße in Brake gesehen. Daraufhin wurde auch dort bis in die Nacht nach der Vermissten gesucht.

Die 81-Jährige hat graue, kurze Haare und trägt eine Brille. Sie soll mit einer Jeanshose, einem rosafarbenen Pullover, einer gestreiften Strickjacke und einer grünen Übergangsjacke bekleidet sein.

Hinweise nimmt jede örtliche Polizeidienstelle und die Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731 - 998810 entgegen.