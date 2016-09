Marlies Walter hält mit ihrer Empörung nicht hinterm Berg: „Es macht mich fassungslos, wenn ein Rollstuhlfahrer auf die Straße ausweichen muss, weil ein Auto auf dem Gehweg parkt.“ Seit zwei Jahren wohnt die Vegesackerin in der Alten Hafenstraße. In dieser Zeit habe die Rücksichtlosigkeit der Autofahrer erheblich zugenommen, die ihre Fahrzeuge hier verkehrswidrig abstellen, sagt Marlies Walter. Sie spricht damit ein Verkehrsproblem an, das auch Kommunalpolitiker und Polizei des nordbremischen Mittelzentrums umtreibt.

Eigentlich impliziert die Bezeichnung „ruhender Verkehr“ Entspannung. Doch infolge der zunehmenden Motorisierung sorgt diese „Ruhe“ vielerorts für handfesten Ärger. Auch deshalb, weil Aufofahrer oft den bequemen Weg suchen und dort parken, wo sie nur noch ein paar Schritte bis zu ihrem Ziel laufen müssen. Vor allem, wenn Volksfeste am Vegesacker Hafen locken, spielten sich kaum glaubliche Szenen in den umliegenden Straßen ab, erzählt Ortsamtsleiter Heiko Dornstedt: So nehme der Abschleppdienst zum Beispiel ein falsch abgestelltes Auto auf den Haken und prompt werde wieder ein Wagen in die Lücke bugsiert – unter den Augen der Polizei.

Beschilderung ist unmissverständlich

Auch in der Alten Hafenstraße gilt zwischen Utkiek und der Straße Zur Vegesacker Fähre ein Halteverbot. Die Beschil­derung für die Verkehrsteilnehmer, die von der Weser aus in die Einbahnstraße fahren, ist unmissverständlich und unübersehbar. Gleichwohl wird sie immer wieder miss­achtet, wie Marlies Walter fast täglich ­beobachten kann.

Die Straße ist bereits im Mai 1993 für den Kraftfahrzeugverkehr teilentwidmet worden. Schon allein wegen ihrer geringen Fahrbahnbreite von nur 4,30 Metern darf dort eigentlich nicht geparkt werden. Doch das sei graue Theorie, sagen Anlieger. Eine ständige Überwachung seitens der Polizei sei schon wegen der angespannten personellen Lage schlicht nicht möglich, erklärt der Vegesacker Revierleiter Holger Voß. Fazit der Anwohner: Der ruhende Verkehr beeinträchtigt die Wohn- und Aufenthaltsqualität in einer der ältesten Straßen von Bremen-Nord erheblich.

Auf dem Aumunder Marktplatz stehen in der Regel freie Parkplätze zur Verfügung, hier können mehr als 260 Fahrzeuge kostenlos abgestellt ­werden. (Andreas Kalka)

Vor knapp zwei Jahren hatte sich der ­Vegesacker Beirat einmal mehr mit dem ­Antrag befasst, Autos ganz aus dem unteren Abschnitt der alten Hafenstadt zu verbannen. Dafür plädierte damals die ungewöhnliche Allianz von Grünen und Bürgern in Wut (BIW). Doch ihr Vorstoß scheiterte. Mit 14 zu vier Stimmen lehnte die Beiratsmehrheit die Umwandlung der Alten ­Hafenstraße in eine Fußgängerzone ab und argumentierte: Es sei zu bezweifeln, ob die mit Kopfsteinen gepflasterte Straße zum Bummeln einlade, zumal attraktive Einzelhandelsgeschäfte fehlten. Immerhin regte Ortsamtsleiter Heiko Dornstedt seinerzeit an, die Wirksamkeit des absoluten Parkverbots und eines Tempo-30-Gebots nach einem Jahr noch einmal zu überprüfen. Der Beirat stimmte zwar zu, auf die Tagesordnung hat er das Thema bislang aber nicht wieder gesetzt.

Regelmäßige Parksünder

Derweil schildert Marlies Walter, was sie „fassungslos“ macht: Mütter mit Kinder­wagen, alte Menschen mit Rollator oder ­Rollstuhlfahrer müssten auf das Kopfsteinpflaster ausweichen, weil ein „dicker Jeep“ halb auf dem Gehweg parkt und sie zum Ausweichen zwingt. Zu den regelmäßigen Parksündern zählte nach den Worten der Vegesackerin vor Kurzem sogar ein Pflegedienst. Nach ihrer Intervention, so Walter, habe schließlich ein Kontaktpolizist für ­Abhilfe gesorgt.

Dass in Vegesack immer öfter Fahrzeuge verbotswidrig abgestellt werden, ist nach den Ansicht von Ortsamtsleiter Heiko Dornstedt und Revierleiter Holger Voß nicht den fehlenden Parkmöglichkeiten geschuldet. In der Alten Hafenstraße stehe zum Beispiel ein Parkhaus, das so gut wie nie vollständig besetzt sei. Aber der Autofahrer, der 30 000 Euro für den Kauf eines Wagens und zudem Geld für Benzin übrig habe, scheue die Parkgebühr von siebzig Cent oder zwei Euro, bemerkt Dornstedt mit Sarkasmus. Und Holger Voß ergänzt: „Rund um das Stadthaus wird auch von Personen trotz Halteverbots geparkt, die nur ihr Auto anmelden wollen.“ Sie nähmen einen Bußgeldbescheid in Kauf, scheuten aber die minimale Ausgabe für einen Parkschein in der Tiefgarage unter dem Sedanplatz.

Wenn Autos, wie hier in der Weserstraße, aufgesetzt parken, wird es zum Beispiel für Eltern mit Kinderwagen und Rollstuhlfahrer eng. (Andreas Kalka)

Mit einem ganz speziellen, aber weiterhin ungelösten „Parkproblem“ müssen sich die Vegesacker Ordnungshüter beziehungsweise die zuständigen Mitarbeiter vom Stadtamt derweil in der Weserstraße befassen. Dort verrottet seit etlichen Monaten ein auf dem Seitenstreifen zwischen Bäumen geparktes Auto.

Anwohner baten um Abschleppdienst

Anwohner hatten unlängst eine Traueranzeige formuliert und über einen Schrottabladeplatz sowie ein Dorado für Falschparker geklagt. Statt freundlicher Beileidskundgebungen baten sie um einen Abschleppdienst. Der soll denn auch kommen. Doch vorher sei dem Fahrzeughalter eine Frist zu gewähren, in der er das Auto auf eigene Initiative abholen lassen kann, erläutert Holger Voß.

Freie Parkplätze Die Häuser der Brepark in Vegesack haben in der Regel Kapazitäten. In die Tiefgarage Sedanplatz passen 370 Fahrzeuge, in die Garage an der Alten Hafenstraße passen 200. Das Parken kostet in beiden Häusern 60 Cent je angefangene halbe Stunde. Zudem bietet der Aumunder Marktplatz mehr als 260 kostenlose Plätze. Auch die Schranke vor dem Freizeitbad ist längst verschwunden, auch hier sind meist freie Plätze vorhanden.