Wovor fürchtet sich Robert Pering am meisten? Vor den Brücken auf der Strecke? Auf den schnurgeraden sechseinhalb Kilometern durch Brooklyn zu verhungern? Oder vor einem Anschlag kurz vorm Ziel, wie in Boston vor drei Jahren?

Der 52-jährige Zahnarzt aus Vegesack, der am Sonntag beim New York Marathon antritt, winkt ab: „Ich nehme es als Herausforderung an. Wenn ich mich vor all sowas fürchtete, dann sollte ich auch nicht vor die Haustür gehen.“

Was einen Anschlag betreffe, so gebe es entlang der Strecke durch New York durchgehend Absperrgitter. Vor allem seien Start und Ziel hermetisch abgesperrt. „Und wenn, dann bin ich halt zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort gewesen.“ Respekt vor den Brücken habe er schon. Allein die Verrazano Narrows Bridge gleich nach dem Start weist als höchsten Punkt einen Höhenunterschied von gut 290 Metern aus. Und es ist nicht die einzige Brücke auf der Strecke. Es ist eine von fünfen.

Berüchtigt wegen der Höhenunterschiede

Überhaupt ist der New York Marathon allein schon wegen seiner Höhenunterschiede berüchtigt. Im Vergleich zu anderen Marathons brauchen Profis rund zwei Minuten mehr und Freizeitläufer etwa fünf bis zehn Minuten. Den Streckenrekord hält bei den Männern seit 2011 Geoffrey Kiprono Mutai aus Kenia mit 2.05.06 Stunden. Und bei den Frauen seit 2003 Margaret Okayo (ebenfalls aus Kenia) mit 2.22.31.

Erster Startschuss für den (wie er damals hieß) New York City Marathon war 1970. Heute sind dem Namen des Laufs die Initialen des weltweiten IT-Anbieters und Sponsors Tata Consultancy Service TCS vorangestellt. Gelaufen wurde zuerst in vier Runden durch den Central Park. Den Streckenverlauf heute – durch alle fünf New Yorker Stadtbezirke, also Staten Island, Brooklyn, Queens, die Bronx und Manhattan – gibt es seit 1976. Begonnen hat das Sportereignis mit gerade einmal 127 Läufern. Vor zwei Jahren waren 50 896 am Start. 2012 verhagelte der Hurrikan Sandy die Show: Der Marathon konnte erstmals in seiner Geschichte nicht stattfinden. Seit 1986 findet der Lauf traditionell am ersten Sonntag im November statt.

Die Verrazano Narrows Bridge müssen die rund 50.000 Läufer kurz nach dem Start überwinden – und damit gleichzeitig einen Höhenunterschied von 290 Metern. (fr)

Auch diesmal werden es gut 50.000 Menschen sein, die sich hier die 42,195 Kilometer antun. Und Robert Pering ist einer von ihnen. Warum? Die Antwort kurz und knapp: „Aus gesundheitlichen Gründen.“ Auf ärztlichen Rat hin habe er vor zehn Jahren begonnen zu laufen. Sport habe er in der Schule auch schon betrieben. Aber nie vereinsmäßig. Und nach der Schule habe er dann keinen regelmäßigen Sport mehr gemacht.

Feuer gefangen

Aber inzwischen hatte Robert Pering Feuer gefangen. „Ich habe mit zwei Kilometern angefangen, zu Hause am Lesum-Deich, zwischen der Burger Brücke und dem Sperrwerk. Als ich die hinter mich gebracht habe, habe ich es mir zum Ziel gesetzt, nächstes mal hundert Meter draufzulegen.“ So erreichte er es, schon nach drei Monaten die erste „Lesum-Runde“ (knapp zehn Kilometer) zu schaffen. Weiter ging es. Bis es am Ende 35 Kilometer am Stück waren. „Und dann habe ich bei mir gedacht: Dann kannst du doch auch mal den Marathon laufen. Das ist übrigens auch eine gute Entlastung für den Rücken“, schiebt der Zahnarzt nach und deutet eine vornüber gebeugte Körperhaltung an, die typisch ist bei der Ausübung seines Berufes.

Seinen ersten Marathon ist Robert Pering Ende 2008 in Bremerhaven gelaufen und änderte damit seine Zielsetzung: nicht weiter wollte er mehr laufen, aber schneller. Angepeilt hat er dabei, unter der Dreistundenmarke zu bleiben. Am 2. Oktober dieses Jahres knackte er die drei Stunden schließlich: Beim Bremen-Marathon lief er als 45. durchs Ziel. Die Zeit betrug zwei Stunden, 59 Minuten und 19 Sekunden. „Dabei“, schiebt Pering ein, „bin ich nicht immer Marathon gelaufen. Da waren auch Halbmarathons dazwischen, manchmal auch 10.000-Meter-Läufe“.

Und jetzt New York. „Da geht es für mich in erster Linie um das Erlebnis, nicht so sehr um die Zeit. Den einmal im Leben zu laufen, davon träumen viele Läufer.“ – Hat er sich speziell auf New York vorbereitet? Speziell nicht. Aber generell sei er ein Frühläufer. Morgens um fünf steigt er aus den Federn, dann läuft er ein bis zwei Stunden. Die gewohnte Lesum-Strecke. Manchmal auch bis zur Moorlose-Kirche und zurück. Hier allerdings ohne nennenswerte Höhenunterschiede.