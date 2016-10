Ein Wolf ist in seinem Gehege im Wildpark Schorfheide in Groß Schönebeck (Brandenburg). (dpa)

Ein tödlicher Schuss im Landkreis Cuxhaven hat das zuletzt fast in Vergessenheit geratene Thema wieder in die Schlagzeilen gebracht. Ende September entdeckten Spaziergänger auf einer Wiese in dem kleinen Dorf Köhlen in der Nähe von Bremervörde den Kadaver einer Wölfin. Eine Untersuchung durch das Leibnitz-Institut für Wildtierforschung bestätigte, dass das Tier erschossen wurde. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz und das Waffengesetz.

Der Fund in Köhlen erinnerte daran, wie ruhig es um das Aufreger-Thema Wölfe geworden war. Noch bis in den Winter hinein häuften sich Berichte besorgter Bürger, die Wölfe in ihrer Nähe beobachtet haben wollen. 20 Jahre nachdem die ersten Wölfe von Polen nach Sachsen eingewandert waren und zehn Jahre nach ihrer Verbreitung bis in die Lüneburger Heide schien der Wolf nun den äußersten Nordwesten erreicht zu haben. Auch aus der Wesermarsch gibt es Berichte über gesichtete Wölfe. Dennoch ist Franz Otto Müller überzeugt: „Nein, es gibt hier nachweislich keine Wölfe.“

Sichtung bei Elsfleth?

Müller ist einer von zwei Wolfsbeauftragten im Landkreis. Ihre Aufgabe ist es, Daten über freilebende Wölfe zu erheben und – wenn möglich – mit Fotofallen zu dokumentieren. Tierhaltern geben sie Auskünfte über Ausgleichsmöglichkeiten für entstandene Schäden. Als Wolfsberater sind Müller und sein Butjadinger Kollege Jürgen Ahlers außerdem die ersten Ansprechpartner der Bevölkerung bei Hinweisen auf vermeintliche Wölfe.

Fünf bis sechs mal wurden Müller bislang solche Beobachtungen gemeldet. So wie im Dezember in Rodenkirchen und zuletzt vor etwa zwei Wochen in Fuchsberg am Rande Elsfleths. „Das war aber nicht mehr überprüfbar“, sagt Müller. „Ich würde es nie ausschließen, dass ein junger Wolf, der sein Rudel verlassen hat, auch mal in die Wesermarsch kommt.“ Dass er sich dort niederlässt, kann sich Müller jedoch nicht vorstellen.

"Unter den Füßen mögen sie es trocken"

Anders als im Märchen leben Wölfe zwar auch außerhalb von Wäldern. Doch die in der Gegend typischen von breiten Gräben durchzogenen Weiden mit wenig Unterholz, die im Winter recht nass werden können, ist nach Müllers Einschätzung nicht nach ihrem Geschmack. „Unter den Füßen mögen sie es trocken.“ Vor allem bräuchten sie einen ruhigen und sicheren Rückzugsort. „Für einen Tagesschlafplatz und einen Wurfort für die Wölfin ist die Wesermarsch nicht optimal.“

Bis zu den nächsten ruhigen und bewachsenen Moorflächen ist es von Fuchsberg aus allerdings nicht weit. Dennoch glaubt Müller, dass die Beobachterinnen dort und in Rodenkirchen wahrscheinlich einen streunenden Hund für einen Wolf gehalten haben. „Wölfe fressen kein Gras“, gibt Franz Otto Müller zu bedenken. „Sie brauchen große Tiere, und davon stehen hier jede Menge herum.“ Gemeint sind Schafe. Wären Wölfe in der Wesermarsch, würden sie die Reste ihrer Mahlzeiten zurücklassen. „Das müsste irgendwie auffallen.“

So wie im Raum Diepholz, Wildeshausen und Vechta. Dort wurde seit November 2014 in gut 50 Fällen von Wölfen gerissene Lämmer, Rinder und Kälber nachgewiesen. Im Landkreis Cuxhaven waren es seit 2012 etwa 15 solche Fälle. Der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) führt sie auf einer Liste der Nutztierrisse in Niedersachsen auf, bei denen der Wolf als Verursacher geprüft wurde.

Von Hunden zu Tode gehetzt

Viermal ist Franz Otto Müller bislang Hinweisen auf gerissene Tiere in der Wesermarsch nachgegangen. „Die bisherigen Übergriffe sind alle zurückzuführen auf Hunde“, fasst er allerdings das Ergebnis zusammen. So konnte der Wolf als Verantwortlicher für ein im April 2015 auf dem Elsflether Sand gerissenes Rind „eindeutig oder mit hoher Wahrscheinlichkeit“ ausgeschlossen werden. Der Wolfsberater vermutet, dass das Kalb in diesem Fall von einem Fuchs angefressen wurde.

Ein sechs Wochen später in der Nähe aufgefundenes totes Schaf war von einem Hund gerissen worden, wie eine DNA-Analyse ergeben habe. Ungeklärt sei schließlich die Todesursache eines Rehbocks, der in Wehrder (Stadt Elsfleth) entdeckt wurde. Die Probe war zu verregnet, um eine DNA-Analyse durchzuführen. Nicht bestätigt hat sich auch der Verdacht, Wölfe könnten für 25 tote und ein vermisstes Schaf im Dezember 2015 in Ovelgönne verantwortlich sein. Die meisten Tiere waren auf der Flucht in einem Graben ertrunken. Eine DNA-Analyse von Bissspuren ergab anschließend, dass die Tiere von zwei Hunden zu Tode gehetzt worden sind.

Entschädigung vom Staat

Solche Vorfälle kommen hierzulande laut Müller viel häufiger vor als Wolfsübergriffe, es werde nur weniger darüber gesprochen. Bei den streunenden Hunden, wie Müller sie nennt, handelt es sich keineswegs um ausgewilderte Tiere, sondern um gewöhnliche Haushunde, auf die nicht genug achtgegeben wird. „Auch Klein-Fiffi kann Schafe treiben“, gibt Müller zu bedenken. Gänzlich wegzüchten lasse sich der Jagdinstinkt bei Hunden nicht. „Zwei große Hunde sind in der Lage, ein Schaf zu tot zu beißen“, sagt Müller. „Ein Hund mit einer solchen Erfahrung wir ständig in Bereitschaft sein, es zu wiederholen.“

Für die Halter getöteter Schafe und Rinder kann es unter Umständen allerdings günstiger sein, wenn sich ein Wolf als Übeltäter herausstellt. Wird ein Schaf von einem wildernden Hund getötet, muss der Halter für den Schaden zahlen – wenn der Hund identifiziert und der Halter ausfindig gemacht werden kann. Wird das Schaf von einem wilden Wolf gerissen, zahlt der Staat eine Entschädigung.

Bei Fragen und Meldungen zu Spuren von Wolfsvorkommen und Wolfsrissen ist Wolfsberater Franz Otto Müller unter Telefon 0 44 01 / 71 48 5 erreichbar, im Fall von Wolfssichtungen auch nachts.