Hannah Landwehr kann an ihrem 19. Geburtstag im nächsten Jahr das Reha-Zentrum nach drei Jahren endgültig verlassen. (Christian Kosak)

Es war ein Wildunfall auf dem Weg zur Disco auf einer Landstraße bei Weyhe. Das hat man Hannah Landwehr später erzählt. Fast zwei Monate später. Nachdem die damals 16-Jährige auf der Früh-Reha-Station in Friedehorst aus dem Koma erwachte. Seitdem hat sie darum gekämpft, ihr Leben wieder zu bekommen. Jetzt kann die 18-Jährige wieder laufen und sprechen. Mit Einschränkungen, aber sie ist glücklich. Am 31. Juli 2017 kann sie endgültig wieder zu ihrer Familie und ihren Freunden nach Hause. Dann endet die Berufsvorbereitende Therapie im Anschluss an die medizinische Therapie. Genau an ihrem 19. Geburtstag.

Von einer Minute zur anderen war am 24. Mai 2015 das gewohnte Leben der Weyher Realschülerin vorbei. „Von einer Sekunde zur anderen ist nichts mehr da. Damit hatte ich nicht gerechnet,“ sagt sie. Sie saß als Beifahrerin im Auto eines Schulfreundes, auf der Rückbank ihre Freundin. Die Schüler wollten in die Disco. Die Polizei ermittelte, erzählt sie, dass der Wagen in einem Waldgebiet in einer Kurve aufgrund eines Wildunfalls ins Schleudern kam und gegen einen Baum krachte. Die jungen Leute wissen nichts mehr davon. Die Erinnerung ist weg. Der Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Er war aber nach zwei Monaten in der Reha wieder auf den Beinen. Die Freundin auf der Rückbank musste nur eine Nacht im Krankenhaus verbringen.

Hannah aber hatte auf dem Beifahrersitz keine Chance. Der Baum durchschlug die Tür. Sie wurde eingeklemmt und ebenfalls schwer verletzt. Sie zählt auf: Bein gebrochen, Schlüsselbein gebrochen, Rippenbrüche, Schädel-Hirn-Trauma. „Am anderen Bein fehlt nur das Kreuzbein.“ Das Wort „nur“ irritiert. Ihre Bewertungen sind aber anders als vor dem Unfall. So vieles betrachtet sie heute mit anderen Augen. Freut sich darüber, dass diesem Bein nicht mehr passiert ist oder dass nun kein Metall mehr in ihren Beinen steckt.

Erinnerungen verschwunden

Zuerst lag sie in einem Bremer Krankenhaus im Koma, dann im Wachkoma. Ihre Erinnerungen beginnen mit dem Aufwachen im Neurologischen Rehabilitationszentrum Friedehorst. Auch aus der Phase rund vier Wochen vor dem Unfall weiß sie nichts mehr. „Es sind doch nur zwei Monate. Ich habe aber das Gefühl, dass mir mein halbes Leben fehlt“, staunt sie über die Auswirkungen. Die junge Frau hält sich aber nicht lange mit solchen Gedanken auf. Sie denkt lieber positiv. Es gibt sehr viel Positives. Trotz allem. „Auf jeden Fall“, sagt sie. Ein Satz, den sie oft benutzt.

Sie ist ihren Eltern und Freunden „echt dankbar“. Sie waren immer für sie da. „Wenn die nicht gewesen wären ...“ Sie ist den Therapeuten dankbar und dafür, dass es überhaupt eine Einrichtung wie Friedehorst gibt. Sie ist froh darüber, dass sie ihren Realschulabschluss bekommen hat, obwohl sie nicht mehr zur Schule gehen konnte. „Die Noten haben gereicht.“

„Es war eine schlimme Zeit“, sagt sie im Rückblick. Dass sie wieder laufen kann, zwar nicht so elegant und gleichmäßig wie früher und auch nicht so lange wie einst, dass sie wieder sprechen kann, nicht so flüssig, sondern viel langsamer, und mit den Sch- und St-Lauten klappt es manchmal erst beim zweiten Anlauf – das nimmt sie als gegeben hin. „Ich kann ja nichts dafür“, meint sie.

Friedehorst Rehazentrum Hannah Landwehr Weihnachtsausgabe (Christian Kosak)

Dennoch „nervt“ es sie, dass sie nicht gleichzeitig gehen und ein Glas oder etwas anderes halten kann. Shoppen, das Hobby vieler junger Frauen, ist auch nicht so einfach möglich. „Wie soll ich die Tüten tragen?“ Wie wäre es mit einem Rucksack? „Das sieht nicht cool aus.“ Zudem ist sie abends nach dem Lernen auch zu müde, um sich noch auf den Weg zu machen. Hannah Landwehr gibt sich pragmatisch: „Es wäre cool, keine Einschränkungen zu haben, die bleiben vielleicht immer. Du lebst aber damit.“ Sie hofft dennoch, dass es noch weiter nach oben geht.

Für sie ist das Erreichte viel, viel besser, als gar nicht sprechen und laufen zu können. Sie ist sehr dankbar. Bis zum heutigen Tag war es ein langer Kampf. Wenn mal ein Wort nicht gleich so über die Lippen geht, hält sie inne, lächelt, geht in sich und setzt neu an. Das 13 Monate dauernde Training von morgens bis abends, Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie und die Stunden im Fitnessraum zahlen sich aus. „Ich habe erst einmal stumpf das Stehen geübt.“

Gespräch mit Psychologin

Mit einer Psychologin hat sie in Gesprächen auch den Unfall verarbeitet. Und bei ihr konnte sie auch „ihren Frust von der Seele reden“. Den Frust, so lange von zu Hause weg zu sein, alles zu vermissen, das gewohnte Leben, die Familie, die Freunde, obwohl sie inzwischen auch Freunde in Friedehorst hat. Darunter auch Patienten wie den jungen Motorradfahrer, der ebenfalls einen schweren Unfall überlebt hat. Menschen, die so fühlen wie sie und das durchmachen oder erlebt haben. „Mit ihnen teilst du das gleiche Schicksal.“

Als es ihr besser ging, konnte sie wenigstens am Wochenende nach Hause. Das brachte sie dann in Gestalt von Bettwäsche und Handtücher in ihr Zimmer mit, das sie mit anderen auf der Reha-Station – auch ­ungewohnt für sie – teilen musste. „Bett­wäsche und Handtücher riechen nach zu Hause,“ erzählt sie von dem Gefühl, das ­Zuhause dann bei sich zu haben.

Sie hat sehr viel erreicht. Mit viel Disziplin. „Auf jeden Fall gehört viel Disziplin dazu“, sagt die junge Frau. Martina Andoh, eine ihrer Physiotherapeuten, die mit ihr die ersten Schritte aus dem Bett erarbeitet hat, sagt: „Hannah war immer motiviert. Es war eine Freude, mit ihr zu arbeiten.“ Hannah meint dazu: „Dir bleibt ja auch gar nichts anderes übrig. Sich hängen zu lassen, wäre keine Option gewesen.“

Sie hat aber auch Momente gehabt, da hatte sie „keine Lust mehr“ und wollte ­„alles hinschmeißen“. Dann hat sie es doch durchgezogen. „Das lernt man hier.“ Es habe aber auch daran gelegen, dass ihre Eltern sie so sehr unterstützten. „Wie doof“, urteilt sie nun über ihre schwachen Momente und gibt im erwachsenen Alter von 18 Jahren die Erklärung dafür: „Ich war 17.“

Das Schlimmste ist überstanden

Nun hat die junge Frau das Schlimmste hinter sich. Nach der medizinischen Rehabilitation war sie drei Wochen zu Hause. Seit September nimmt sie an der Berufstherapie des Neurologischen Rehabilitationszentrums teil. Sie dient als Berufsvorbereitung in den Bereichen Hauswirtschaft, kaufmännische Berufe, Holz und Metall. „Man wird hier gezielt auf einen Beruf vorbereitet“, sagt sie. Hannah Landwehr möchte „auf jeden Fall etwas Kaufmännisches im Büro machen“. Sie ist fest davon überzeugt, dass sie im nächsten Sommer einen Ausbildungsplatz bekommt.

Elf Monate dauert der Lehrgang, zu dem unter anderem auch das Bewerbungstraining und das Schreiben von Bewerbungen gehört. Die junge Frau wohnt in dieser Zeit in einem Haus auf dem Friedehorst-Gelände in einer Wohngemeinschaft. „Mit einem eigenen Zimmer und einem eigenen Bad. Das ist so schön“, erzählt sie glücklich.

Überhaupt ist sie voller Lebensfreude. „Ein Ende ist in Sicht.“ Sie hatte den Willen, „wieder zurück ins Leben zu kommen und daran teilnehmen zu können“. Am 31. Juli 2017 ist es soweit. Der Lehrgang in Friedehorst endet – genau an ihrem 19. Geburtstag. Wenn alles klappt, kann sie aber vielleicht auch einen Tag früher nach Hause. Hannah Landwehrs Augen strahlen bei diesem Gedanken.