Jenny Zittlau hat ihren Koffer schon hervor geholt. Mitte August tritt die 18-Jährige ihren Freiwilligendienst in Indien an. (Christian Kosak)

Jenny Zittlau sitzt sprichwörtlich auf gepackten Koffern. Mitte August beginnt das Abenteuer: Ein Jahr lang wird die 18-jährige Lemwerderanerin rund 8000 Kilometer fern der Heimat in Doliambo, einem Dorf in den Bergen des ost-indischen Bundesstaates Odisha, leben und in einem Schülerinnenwohnheim arbeiten. „Meine Eltern fanden die Idee, dass ich ein Jahr ins Ausland möchte, megacool“, erzählt die Abiturientin. Sie sitzt im Schatten eines Cafés und erzählt von ihrem Vorhaben. Eine fremde Kultur kennenlernen. Eigenständig werden. Das hätten die Eltern ihr gewünscht. Zumal ihre Mutter einst selbst ein Auslandssemester in Südafrika absolvierte.

Als sie ihren Eltern erzählte, wohin die Reise gehen soll, sei ihre Mutter allerdings doch skeptisch gewesen, erzählt Jenny Zittlau. Ein Dorf im Hinterland Indiens erschien den Eltern nicht wirklich sicher. Schließlich ist in den vergangenen Monaten häufig von Vergewaltigungen in Indien berichtet worden.

Doch die 18-Jährige hat die Bedenken ihrer Eltern zerstreut. „Das Zentrum für Mission und Ökumene, mit dem ich reise, hat uns gut vorbereitet“, glaubt die junge Frau aus Lemwerder. Sie hat im zurückliegenden Jahr mehrere Vorbereitungsseminare besucht. Zur Zeit läuft die letzte Vorbereitung in Hamburg.

Nur mit der rechten Hand arbeiten

„Ich weiß, dass man nach einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr alleine auf die Straße gehen sollte, dass man als Frau keine kurzen Hosen trägt und dass man nur mit der rechten Hand arbeitet“, erzählt Jenny Zittlau. Die verordnete Rechtshändigkeit wird wohl die größte Herausforderung der Lemwerderanerin werden. Die 18-Jährige lächelt verkniffen. „Das wird mir nicht gerade leicht fallen, weil ich größtenteils Linkshänderin bin.“ Das Händeschütteln zur Begrüßung klappt mittlerweile aber schon ohne großartiges Nachdenken mit der rechten Hand.

„Wir haben gelernt, dass die Menschen in Indien häufig kein Toilettenpapier haben. Die benutzen dann die linke Hand. Deshalb machen sie alles andere mit rechts.“ Aufgrund dieses Erfahrungsberichtes weiß Jenny Zittlau schon einen Gegenstand, der definitiv im Koffer mit auf die rund 30-stündige Reise über Brüssel und Mumbai geht: „Ich packe mir auf jeden Fall etwas Toilettenpapier ein.“ Die 18-Jährige lacht verschmitzt.

Obwohl in Doliambo derzeit mehr als 30 Grad herrschen, wird Jenny Zittlau Bikini, Sonnen-Tops und Shorts zu Hause lassen. „Als Frau trägt man in Indien lange lockere Hosen und lockere Langarmshirts“, begründet die junge Lemwerderanerin. „Die Schultern müssen auf jeden Fall bedeckt sein.“ Regenzeug sollte sie hingegen dabei haben in Indien. Doch auch, wenn sie alle Vorgaben einhalte, werde sie in Doliambo auffallen. Davon ist die 18-Jährige überzeugt. Und dies nicht nur aufgrund ihrer rot getönten Haare. „Das ist kein Touristendorf und ich bin ja ziemlich weiß.“

Als Aussätzige werde sie deshalb aber nicht angesehen, eher wie ein Star, hat Jenny Zittlau während ihrer Vorbereitungsseminare erfahren. „Viele Inder wollen ein Foto machen, haben ehemalige Freiwillige erzählt.“ In Doliambo wird die 18-Jährige nachmittags in dem Schülerinnenwohnheim Kinder und Jugendliche betreuen, die keiner Kaste angehören und deren Familien nicht im Ort wohnen. „Diese Kinder sind sozial benachteiligt. Ich werde sie in allen schulischen und auch außerschulischen Aktivitäten unterstützen.“

Um näher an die Bevölkerung heranzukommen, paukt die die Abiturientin seit einiger Zeit Oriya, die am weitesten verbreitete Sprache in Odisha. Ihre Muttersprache wird ihr in Doliambo aber auch nicht abhanden kommen. Jenny Zittlau: „Ich wohne mit einer Deutschen in einem Haus.“ Zudem wird sie über Skype Kontakt zu Freunden und Familie in der Heimat halten. Darüber hinaus plant die Lemwerderanerin, einen Blog zu schreiben, so dass Freunde, Bekannte und andere Interessierte ihre Erlebnisse in Indien verfolgen können.

Als Gegenleistung für ihre Arbeit im Schülerinnenwohnheim erhält Jenny Zittlau Kost und Logis und ein Taschengeld in Höhe von umgerechnet 50 Euro pro Monat. „Das Taschengeld ist bei allen Projekten an die Löhne im jeweiligen Land angepasst. In Doliambo sind 50 Euro so viel wie das Einkommen eines Mannes, der seine ganze Familie versorgen muss.“ Jenny Zittlau hatte bereits vor Monaten begonnen, intensiv nach Organisationen zu suchen, die soziale Dienste im Ausland anbieten. Schnell ist sie auf die Projekte des Zentrums für Mission und Ökumene gestoßen. „Ich hatte mich für Südafrika, Paraguy und Kiribas (ein Inselstaat im Pacific) interessiert. Indien hatte ich eigentlich nicht im Fokus, aber dann habe ich das Projekt mit den Kindern entdeckt. Das fand ich toll.“

Im vergangenen Frühjahr hat Jenny Zittlau am Gymnasium an der Willmsstraße in Delmenhorst ihr Abitur gemacht. Leistungskurse: Kunst, Deutsch und Englisch. „Beruflich möchte ich mal in Richtung Kunsttherapie gehen“, weiß die junge Frau aus Lemwerder schon heute. „Aber erstmal möchte ich weg. Ich hatte bereits während meiner Zeit in der Oberstufe Fernweh und habe mich gefreut, ins Ausland zu gehen.“

Finanzierung aus Bundes-, Eigenmitteln und Spenden

Das „Zentrum für Mission und Ökumene – Nordkirche weltweit" vermittelt jedes Jahr circa 30 Menschen zwischen 18 und 28 Jahren mehrmonatige Auslandsaufenthalte in Afrika, Asien, Europa, Lateinamerika und dem Pazifik. Die Freiwilligen können für einen Zeitraum von einigen Monaten bis zu einem Jahr in Einrichtungen von Partnern des Zentrums für Mission und Ökumene mitarbeiten. Vor Ort unterstützen die freiwilligen Helfer Projekte und Einrichtungen, die zur Bildung, Dorfentwicklung, Gesundheitsvorsorge oder zum Umweltschutz beitragen. Finanziert wird der Freiwilligendienst zum Teil aus Bundesmitteln, der Rest aus Eigenleistung sowie aus Spenden. In Blogs berichten die Freiwilligen über ihre Erfahrungen und Erlebnisse an ihren Einsatzorten. Allerdings: Die Einträge beschreiben die Situation vor Ort rein subjektiv.