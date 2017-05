(Symbolbild) (dpa)

Auf Innensenator Ulrich Mäurer und Inspektionsleiter Uwe Körber kommt eine anstrengende Woche zu. Sie unternehmen den Versuch, allen drei Nordbremer Beiräten die „Polizeireform 2600“ schmackhaft zu machen. Der Auftakt findet an diesem Montagabend um 19 Uhr in der Oberschule an der Egge statt, wo der Beirat Blumenthal tagt. Die Fraktionen gehen mit einem gemeinsamen Antragspapier in die Debatte. Darin fordern SPD, CDU, Grüne, Linke, Bürger in Wut und FDP unter anderem, dass die Zahl der Kontaktbeamten in Blumenthal bis 2020 auf sechs erhöht wird.

Im Kern geht es bei der Reform darum, die Prozesse neu zu steuern und mit der Zahl von 2600 Polizeibeamten effektiver zu arbeiten. Für die Polizeistruktur in Bremen-Nord bringt das, wie berichtet, Veränderungen mit sich.

Burglesum und Blumenthal werden heruntergestuft

Im Einzelnen: Die Reviere in Burglesum und Blumenthal werden heruntergestuft. Sie sollen nicht mehr rund um die Uhr geöffnet sein, sondern dienen als Stützpunkte für die Kontaktpolizisten (KOP) und die Verkehrssachbearbeiter. Von hier aus soll Stadtteil- und Präventionsarbeit geleistet werden. In Blumenthal wird zeitgleich darüber nachgedacht, mit dem Revier vom Heidbleek ins alte Rathaus umzuziehen. In Vegesack würde das 24-Stunden-Polizeikommissariat aufgebaut, von wo aus der sogenannte 110-Prozess gesteuert wird, also grob gesprochen der Einsatz von Streifenwagen. In den vergangenen Wochen und Monaten hatten die Reformpläne viel Kritik hervorgerufen, auch polizeiintern.

Interne Vorbesprechungen hat es reichlich gegeben. Bürger und Beiräte haben jetzt die Gelegenheit, öffentlich mit der Polizeispitze über die Veränderungen zu sprechen. In Blumenthal wie gesagt an diesem Abend, 8. Mai, um 19 Uhr. Innenressort und Polizei sind prominent vertreten: Senator Ulrich Mäurer, Rainer Zottmann, Leiter der Schutzpolizei, Inspektionsleiter Körber und Hartmut Cassens als kommissarischer Leiter des Blumenthaler Reviers sind angekündigt, um in der Aula Rede und Antwort zu stehen.

Elf Forderungen formuliert

Die Fraktionen haben sich im Vorfeld auf den gemeinsamen Antrag geeinigt. Darin heißt es: „Die Polizei muss in Notfällen schnell am Einsatzort sein und für die Bürgerinnen und Bürger als Ansprechpartner verlässlich vor Ort zur Verfügung stehen. Hierbei müssen die besonderen geografischen und strukturellen Gegebenheiten in Blumenthal berücksichtigt werden.“

Es folgen elf konkrete Forderungen für die Polizeiarbeit in Blumenthal. So erwartet der Beirat unter anderem, dass alle KOP-Stellen zügig nachbesetzt und die Stellenzahl wie erwähnt auf sechs erhöht wird. Es müsse zudem weiterhin einen Revierleiter geben. Dem Revier müsse auch ein eigener Streifenwagen zur Verfügung stehen, der im Bedarfsfall den 110-Prozess unterstützen könne. Der Beirat fordert unter anderem, dass das Revier zu festen Zeiten erreichbar sein soll, zu denen es auch möglich sei, vor Ort Anzeigen aufzugeben. Und eine stadtweite flexible Terminvergabe müsse auf die Bedürfnisse Berufstätiger berücksichtigen.

Der Beirat nimmt schließlich eine Aussage auf, die Innensenator Ulrich Mäurer im Interview mit unserer Zeitung getroffen hatte. Mäurer hatte angekündigt, er werde sich in den Haushaltsberatungen dafür einsetzen, die Zahl der Polizeibeamten deutlich über die Zahl 2600 hinaus zu erhöhen. Der nördlichste Bremer Beirat gibt nun eine Marke vor: 2800 Beamte sollen es seiner Ansicht nach 2020 sein.

Inspektionsleiter Jens Körber (Christian Kosak)

Der Diskussion in Blumenthal folgt am Dienstag Burglesum. Die Vorstellung der Polizeireform 2600 und deren mögliche Auswirkungen auf Burglesum ist das zentrale Thema auf der Beiratssitzung am 9. Mai um 19 Uhr im Ortsamt Burglesum, Oberreihe 2. Auch hier sind laut Einladung Mäurer und Körber dabei, dazu Axel Lindemann, Leiter des Lesumer Polizeireviers. Im Vorfeld hatte es kritische Stimmen gegeben, SPD und FDP haben zum Beispiel noch im März eine Reduzierung der Öffnungszeiten des Lesumer Reviers abgelehnt.

Und schließlich diskutiert am Donnerstag, 11. Mai, ab 18.30 Uhr der Vegesacker Beirat über die Reform. Die Sitzung findet im Stadthaus, Gerhard-Rohlfs-Straße 62, statt und auch hier steht das Thema Polizeireform ganz vorn (später folgt unter anderem noch eine Debatte über die Zukunft des Blauen Bandes).

In Bremen-Nord ist die Zahl der Straftaten im vergangenen Jahr drastisch gestiegen. Das belegen die Eckwerte der Kriminalstatistik für 2016, die Ende März vorgelegt worden ist. 8093 Delikte hat die Polizei verzeichnet, ein Anstieg um 1078 Straftaten. Auseinandersetzungen der kriminellen Clans haben dafür gesorgt, dass im Frühjahr eine Sonderkommission Grohner Düne eingesetzt worden ist und Inspektionsleiter Jens Körber seinen Job im fliegenden Wechsel übernehmen musste. Er glaubt an die Reform. „Vieles wird besser“, hat er einmal zum Projekt 2600 gesagt.

Es gibt Polizeibeamte in Bremen-Nord, die bewerten die Reform anders. „Die Kollegen sind maßlos enttäuscht, fühlen sich hintergangen und verraten, weil sie sehen, es wird einfach nur schlechter. Die Kollegen sind sehr aufgebracht“, hatte ein Nordbremer ­Beamter unserer Zeitung noch im Februar geschildert.