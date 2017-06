Abgesägt: Arbeiter haben in Aumund ein Grundstück gerodet. Illegal, sagt die Behörde und fordert Ersatz. (Iakov Filimonov)

Der Fall liegt fast zwei ­Jahre zurück, beschäftigt die Ämter aber immer noch: Ein Bauunternehmen lässt ein Grundstück roden. Der Chef denkt, dass er das darf. Büsche kommen weg, auch Bäume. So viele, dass die Behörde von 1,4 Hektar Wald spricht. Sie sagt, dass illegal gefällt wurde. Die Firma, die gerodet hat, muss Strafe zahlen – das Unternehmen, das den Auftrag gab, Ersatzgrün schaffen. Nur geht das weder auf dem Grundstück, weil es bebaut werden soll, noch im Stadtteil, weil es nirgendwo eine so große Fläche gibt.

Das Unternehmen, das roden ließ, heißt M-Projekt. Geschäftsführer Olaf Mosel macht daraus keinen Hehl: „Wir haben einen Fehler gemacht.“ Er sagt, dass er angenommen hatte, rechtmäßig zu handeln. Und dass vorher sowohl die Anwohner als auch die Polizei über die Arbeiten auf dem Grundstück informiert wurden. Anders als die Behörde spricht der Nordbremer Projektentwickler jedoch nicht von einem Wald, der weg ist, sondern von einer Buschlandschaft, die er lichten ließ. Mosel zeigt Fotos vom Gelände, auf denen viele Büsche und wenige Bäume zu sehen sind: „Ein Wald sieht für mich anders aus.“

Aber nicht für die Behörde. Jens Tittmann, Sprecher von Umweltsenator Joachim ­Lohse (Grüne), verweist auf das Waldgesetz. Und nach den Paragrafen besteht ein Wald in Bremen nicht bloß aus lauter Bäumen, sondern auch aus Sträuchern. Beide müssen gar nicht mal meterhoch sein, 50 Zentimeter reichen schon. Nur zahlreich müssen sie sein, damit sie einen Naturhaushalt darstellen, wie es im Gesetz heißt. Auch eine Wiese kann von Rechts wegen Wald sein, wenn die Wiese mit einem Wald zusammenhängt. Laut Tittmann gab es auf dem gerodeten Grundstück sowohl einen Naturhaushalt als auch Wald daneben.

M-Projekt hat das Gelände gekauft und will ein angrenzendes noch kaufen. Die Firma hat Pläne mit beiden Grundstücken. Sie gehören zu einer Fläche, die mal Sandabbaugebiet war und jetzt Bauland wurde beziehungsweise noch werden soll. Die Wohnprojekte auf beiden Flächen heißen Aumunder Wiesen I und Aumunder Wiesen II. Warum seine Firma das eine Areal roden ließ, bevor es ihr überhaupt gehörte, ist für Geschäftsführer Mosel schnell erklärt: „Wir sollten Bodenproben nehmen. Nur kamen die Gutachter nicht überall mit ihren Bohrgeräten hin.“ Der Projektentwickler tippt mit dem Finger auf die Fotos vor ihm.

Der Behörde ist es egal, warum das Bauunternehmen die Büsche und Bäume entfernen ließ. Und weshalb es annahm, sie beseitigen zu dürfen. Sie will, dass M-Projekt das gerodete Grün ersetzt. Nach Tittmanns Rechnung muss die Immobilienfirma 150 000 Euro zahlen, damit ein neuer Wald gepflanzt werden kann. Der Sprecher des Umwelt­senators sagt, dass die Summe im Vergleich zu anderen Gesetzesverstößen der Baubranche keine Kleinigkeit ist und es nicht alle Tage in Bremen vorkommt, dass eine Fläche von 1,4 Hektar illegal gerodet wird. Deshalb soll es auch einen Ortstermin mit Staatsrat Ronny Meyer geben.

Für Mosel ist es keine Frage, dass sein Unternehmen für den Wald einen Ausgleich schafft. „Das“, sagt er, „hätten wir sowieso machen müssen, wenn gebaut wird.“ Nur jetzt muss eben früher und mehr gepflanzt als geplant. Das Plus an Grün hat nicht nur mit der Umweltbehörde zu tun, die einen Wald sieht, worin der Projektentwickler Buschland erkennt. Sondern auch damit, dass Arbeiter ein zweites Mal gerodet ­haben, wo sie nicht roden durften: Eine ­Baumreihe, die im Plangebiet für das Projekt Aumunder Wiesen II stand, aber zum Friedhof ­gehörte, wurde gefällt. „Versehentlich“, meint Mosel. Macht noch mal 3000 Quadratmeter.

Dass die Flächen keineswegs reichen würden, um das Grün zu kompensieren, das wegen der geplanten Häuser wegfällt, stand nach seine Worten schon länger fest. Genauso wie der Ort, an dem sein Unternehmen für das Ersatzgrün aufkommt: in der Rekumer Geest. So, sagt der Projektentwickler, hat es die Hanseatische Naturentwicklung GmbH festgelegt. Die Gesellschaft ist unter anderem für Ausgleichsflächen in Bremen zuständig. Mosel wundert sich deshalb über die Verwunderung bei den ­Vegesacker Beiratsfraktionen, dass es weder Ersatzpflanzungen im Orts- noch im Stadtteil ­geben soll: „Das ist doch die Regel.“

Für Heiko Dornstedt hingegen ist das ein Novum. Der Ortsamtsleiter kann sich an ­viele Bauvorhaben erinnern, bei denen ­Bäume entweder im Gebiet oder zumindest in Vegesack ersatzweise gepflanzt wurden. Aber an kein einziges, bei dem die Ausgleichsfläche außerhalb des Stadtteils lag. Dornstedt findet, dass dort begrünt werden muss, wo Grün wegfallen soll. Und wenn das nicht direkt im Baugebiet im vollem Umfang geht, dann eben so dicht am Baugebiet wie möglich. Für ihn und den Beirat ist das letzte Wort in dieser Sache deshalb noch nicht gesprochen. Die Fraktionen fordern einen Bericht von der Behörde.

Was in dem Papier stehen soll, das für die Stadtteilpolitiker neu sein könnte, ist für Senatorensprecher Tittmann allerdings unklar. Er sagt, was auch M-Projekt-Chef Mosel sagt: Dass ein Grundstück, das Bauland werden soll, eben nicht wieder zum Wald werden kann. Dass Bäume und Büsche bei Wohnprojekten keineswegs immer, aber immer mal wieder woanders nachgepflanzt werden müssen. Und dass die Stadt für solche Fälle mehrere Flächen vorhält, auf denen das geschehen kann. Etwa im Werderland, im Hollerland, im Blockland, aber auch in Borgfeld, Hemelingen und Huchting. Oder eben in Rekum.

Wie viele Jahre die Ausgleichsgebiete reichen werden, darüber kann Tittmann nur spekulieren. Er sagt, dass die Stadt nicht bloß viele Grünflächen hat, sondern auch 30 Prozent grüner ist als vergleichbare Städte. Seines Wissens nach musste Bremen noch nie machen, was Hamburg machen musste: ­Bäume, die im Zentrum gefällt wurden, auf einer 70 Kilometer entfernten Wiese in Schleswig-Holstein nachpflanzen. „Wenn Grün in Bremen wegfällt“, erklärt Tittmann, „wird es auch in Bremen ersetzt.“

Kritik gibt es trotzdem. Zum Beispiel von Martin Rode und Jörg Neumann. Der eine ist Geschäftsführer des BUND in Bremen, der andere Chef des Nabu-Stadtverbands. Beide meinen, dass die Stadt mehr tun muss, wenn sie weiterhin damit werben will, wie grün sie doch ist. Rode meint, dass ein Ausgleich in Wohnvierteln gerade wegen der Menschen, die dort leben, wichtig und eine Kompensation außerhalb der Quartiere schwierig ist: „Was ohnehin grün ist, wird auf diese Weise nur noch grüner.“