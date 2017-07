Weser von oben: Weser-Fähre in Bremen Vegesack und Abeking und Rasmussen-Werft. (Christian Kosak)

Diese Binnenfähre ist wie keine andere in der Republik. Dabei sieht sie genauso aus wie eine, die es schon seit Jahren gibt. Wie die „Stedingen“, die zwischen Blumenthal und Motzen fährt. Steuerhaus, Mannschaftsräume, Fahrzeugplätze, Landeklappen – alles ist identisch. Sogar die Maße sind gleich. Der Unterschied liegt unter Deck. Statt Dieselmotoren gibt es Dieselaggregate, die den Strom für Elektromotoren liefern. Die Sache ist so sauber, dass sie vom Bund gefördert wird. Und so neu, dass Fährgesellschaften landesweit nach Bremen schauen.

Michael Krüger und Andreas Bettray haben die „Stedingen“ ständig vor sich. Sie pendelt unterhalb ihrer Bürofenster auf der Weser und liegt als Bauplan auf ihrem Schreibtisch. Die Skizze des Vorgängers ist momentan alles, was der technische Leiter und der Chef der Fährgesellschaft Bremen-Stedingen haben, wenn es um den Nachfolger geht. Dessen Entwurf ist so neu, dass er von Ingenieuren noch geprüft wird. Auch wenn der Bau der neuen Fähre schon begonnen hat.

Der technische Leiter Michael Krüger (links) und Fährchef Andreas Bettray an Deck: Sie setzen auf einen Neubau mit Hybridantrieb. (Christian Kosak)

Grüne Fähre

Bettray zeigt Fotos vom Rumpf am Haken. Von Arbeitern beim Schweißen. Von Stahlplatten, die wie überdimensionale Puzzleteile auf dem Boden einer Halle liegen. „Das“, sagt er, „wird mal das Fahrzeugdeck.“ Die Aufnahmen hat Wolfgang Fritzsche gemacht. Er überwacht für die Fährgesellschaft den Bau. Bettray sagt, dass Fritzsche quasi auf der Werft wohnt. Jeden Monat schickt er Bilder und Berichte. Auch bei der „Stedingen“ hat er das gemacht. Und davor bei der „Lemwerder II“.

Sie sind die neuesten Fähren in der Flotte. 2011 kam das eine Schiff, 2014 das andere. 4,2 Millionen Euro kostete die „Lemwerder II“, 4,4 Millionen die „Stedingen“. Der Nachfolger wird noch teurer: 5,4 Millionen. Das Plus, meint Bettray, macht allein die Technik. Für den Chef ist die neue Fähre eine grüne Fähre – und Michael Krüger der Mann, der sie möglich gemacht hat: „Er hat so lange nach einem wirtschaftlichen und umweltschonenden Antrieb gesucht, bis er ihn gefunden hat.“

Eigentlich wollte Krüger gar keine Zwittertechnik halb Diesel, halb Elektro. Stattdessen sollte die neue Fähre noch grüner werden, als sie jetzt wird. Und mit dem umweltschonendsten Kraftstoff angetrieben werden, den es in der Schifffahrt momentan gibt: Flüssiggas. Krüger sprach mit Ingenieuren, Projektleitern, Gutachtern. Alle sagten ihm dasselbe: Dass es schwierig werden würde, weil ein Gastank groß ist und eine Binnenfähre klein. Weil die Antriebe noch Probleme machen. Und weil sie mehr kosten.

Bund beteiligt sich mit 300.000 Euro

Letztlich gescheitert ist das Vorhaben aber aus einem anderen Grund: Nicht etwa an Auflagen, die zu hoch gewesen wären, sondern an Auflagen, die schlichtweg fehlten. „Die Behörden“, sagt Krüger, „haben noch keine Bestimmungen für flüssiggasbetriebene Binnenfähren.“ Die hätten sozusagen erst formuliert werden müssen. Mit der Folge, dass keine Werft, bei der er und sein Chef pro forma anfragten, ihnen sagen konnte, wann denn die neue Fähre überhaupt fertig werden könnte.

Deshalb der Hybridantrieb. Auch der ist neu, aber nicht so neu, dass Richtlinien erst noch formuliert werden müssten. Auch er ist nachhaltig, eben so nachhaltig, dass sich die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes mit 300.000 Euro an dem Pilotprojekt beteiligt. Das Geld gibt es für den Antrieb und eine Anlage, die Abgase filtert. Nach Rechnung der Behörde sollen 90 Prozent weniger Rußpartikel und 70 Prozent weniger Stickstoffoxide in die Luft gelangen.

Neue Fähre ist genauso schnell wie der Vorgänger

Bettray sagt es anders, vor allem plastischer: „Fährt die Fähre los, kommt nur wenig bis gar kein schwarzer Qualm mehr aus den Schornsteinen.“ Und legt sie ab, dann leise. So leise, glaubt der Geschäftsführer, dass der Mann am Ruder auf den Drehzahlmesser schauen muss, um sich zu vergewissern, dass die Maschinen überhaupt an sind. Umgewöhnen, meint Krüger, wird sich der Steuermann auch, wenn er den Gashebel umlegt. Anders als beim Diesel, der langsam auf Touren kommt, bringt der Elektromotor volle Leistung von Anfang an.

Drei Dieselaggregate liefern den Strom für vier Elektromotoren. Die bringen es auf jeweils 200 KW, macht aufgerundet 272 PS. Das ist zwar etwas weniger als beim Dieselantrieb der „Stedingen“, dennoch ist die neue Fähre genauso schnell wie der Vorgänger. Krüger: „Sie schafft rund sieben Knoten.“ Und kann zeitweise auch dann fahren, wenn die Aggregate gar nicht laufen. Der Strom wird in Pufferzellen gespeichert, von denen es so viele an Bord gibt, dass der Kesselraum zum Akkuraum wird.

Wie das Zusammenspiel von Dieselaggregaten und Elektromotoren funktioniert, soll jetzt noch mal getestet werden. Krüger fährt demnächst nach Nürnberg, wo die Antriebstechnik simuliert wird: Gibt es noch Probleme? Und wenn ja, woran hakt es? Das will nicht nur die Fährgesellschaft wissen, sondern im Grunde der gesamte Fährverband. Der technische Leiter hat den knapp 70 Mitgliedsfirmen über den Neubau des Prototypen und seinen besonderen Antrieb berichtet. „Seither“, sagt Bettray, „stehen wir sozusagen im Fokus.“

Kraftstoffverbrauch soll deutlich geringer sein

Auch bei der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Sie will nämlich später, wenn die neue Fähre fährt, nachgewiesen bekommen, dass das Minus an Rußpartikeln und Stickstoffoxiden tatsächlich so groß ausgefallen ist wie kalkuliert. Und dass auch der geringere Kraftstoffverbrauch so ist wie erwartet. Bettray hat es grob überschlagen. Er kommt auf rund 3500 Liter Diesel, die eine herkömmliche Fähre pro Woche verbraucht – und beim neuen Schiff auf 600 Liter weniger. Der Fährchef sagt, dass das eine Menge ist.

Gespart wird ab Mitte Dezember. Dann soll die neue Fähre im Einsatz sein. So ist es jedenfalls mit der Schiffbau- und Entwicklungsgesellschaft Tangermünde vereinbart. Sie hat auch die „Stedingen“ gebaut. Pendeln wird das Schiff zwischen Farge und Berne – eine Strecke, auf der Bettray wegen der neuen Umgehungsstraße auf niedersächsischer Seite mehr Verkehr erwartet. Er schließt nicht aus, dass die Fähre auch so heißen wird wie die Route, auf der sie fährt. Oder dass der Name zumindest etwas mit ihr zu tun hat.

Der erste Tag der Fähre ist zugleich der letzte für Krüger bei der Fährgesellschaft. Er geht, wenn sie kommt. Ursprünglich wollte der technische Leiter im vergangenen Jahr vorzeitig in Rente gehen. Krüger ist 65. Jetzt, sagt er, wird sein Ruhestand ein regulärer. Man bat ihn zu bleiben, bis der Prototyp da ist. Was ebenfalls bedeutet, dass sich seine Pension verzögert, wenn der Neubau länger brauchen sollte. Der Mann zuckt mit den Schultern: „Was ich einmal verschoben habe, kann ich auch ein zweites Mal verschieben.“

Fähre und Gesellschaft in Zahlen

Die neue Weserfähre ist 59 Meter lang und 14 Meter breit. 200 Tonnen kann sie tragen. Das ­schwerste Fahrzeug an Deck darf 60 Tonnen wiegen. Autos, Motorräder und Laster stehen im Normalfall in drei Reihen, bei hohem Verkehrsaufkommen in vier Reihen. Ist die Fähre voll beladen, beträgt der Tiefgang 1,7 Meter, im Leerzustand 1,3 Meter. 249 Passa­giere passen maximal an Bord. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 13 Kilometer pro Stunde. Drei Diesel­aggregate liefern den Strom für vier Elektromotoren. Sie bringen es jeweils auf 200 KW beziehungsweise 272 PS. Die Fährgesellschaft Bremen-Stedingen verfügt momentan über fünf Fähren.

Sie pendeln auf drei Strecken: zwischen Farge und Berne, Blumenthal und Motzen, Vegesack und Lemwerder. Gesellschafter sind die Stadt Bremen (55 Prozent) und der Landkreis Wesermarsch (45 Prozent). Der Aufsichts­rat hat acht Mitglieder. Die Gesellschaft beschäftigt 79 Frauen und Männer. Die Bilanzsumme betrug im Vorjahr rund 14 Millionen, der Umsatzerlös 7,6 Millionen Euro. Allein zwischen Vegesack und Lemwerder wurden 2016 fast eine Million Fahrzeuge und knapp drei Millionen Menschen befördert.