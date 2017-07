Symbolbild. (dpa)

Sie haben ihn gesehen, da sind sie sich sicher: Spät abends im Mai gegen 23 Uhr fingen plötzlich die Lämmer an zu blöken. Das Schwaneweder Ehepaar Tanja und Karsten Bode schaute im Stall nach, doch da war nichts zu sehen. Als die Eheleute dann auf die Straße gingen, stand dort ein großes Tier, in dessen Augen sich die Lichter der Straßenlaternen spiegelten. Die hundeartige Gestalt, größer als ihr eigener Münsterländer, wechselte die Straßenseite und verschwand dann im Kornfeld des Nachbarn. Karsten Bode ist sich sicher, dass es ein Wolf gewesen ist. Und er ist sich weiterhin sicher, dass Anfang Juni ein Wolf zu mitternächtlicher Stunde offenbar wiederkam. Dieses Mal habe er sich durch lautes Aufjaulen bemerkbar gemacht, weil er wahrscheinlich den Elektrozaun berührt hatte, der seit einiger Zeit die Tiere auf dem Hof schützen soll.

Das Ehepaar Bode züchtet auf ihrem Arche-Hof in Schwanewede bedrohte Nutztierrassen: Wollschweine, Hornlose Moorschnucken, mehrere Enten- und Gänserassen oder auch Vorwerkhühner. Die Schafe kamen vorerst in den Stall, und für die Wollschweine wurde ein Elektrozaun gezogen. Der hohe Zaun hält den Wolf vom Überspringen ab. Normalerweise wird auch am Zaun ein Untergrabungsschutz installiert, der verhindern soll, dass der gern grabende Wolf sich unter dem Zaun freie Bahn verschafft. „Doch der Eigentümer ist mit dem tiefen Eingraben des Zauns auf den gepachteten Flächen nicht einverstanden“, sagt Karsten Bode.

Karsten Bode hält auf seinem Arche-Hof in Schwanewede seltene Nutztiere. Um diese vor dem Wolf zu schützen, zahlte er schon 4000 Euro aus eigener Tasche für einen Zaun. (Jörn Hildebrandt)

Bereits Ende April 2017 war es zu einem Riss von Geflügel auf dem Arche-Hof gekommen, und Karsten Bode meldete den Fall bei den Wolfsberatern im Landkreis Cuxhaven sowie Osterholz. Er bat darum, das tote Geflügel auf DNA-Spuren zu untersuchen. Doch laut Karsten Bode kamen die Fachleute verspätet und nahmen auch nur wenige der gerissenen Tiere mit. Nach den Ergebnissen der Untersuchung konnte allerdings kein Wolf nachgewiesen werden.

Der Wolf kommt im Landkreis Osterholz seit 2013 eindeutig vor, und das Land Niedersachsen sichert auch Unterstützung zu. Doch Bodes stehen in dieser Hinsicht vor einem großen Problem: Sie halten zwar auch Geflügel und Wollschweine, ein Elektrozaun wird jedoch nach der „Richtlinie Wolf“ des Niedersächsischen Umweltministeriums nur für die Halter von Rindern, Schafen, Ziegen, Pferden und Gatterwild bezuschusst – Schweine und Geflügel fallen nicht darunter. Also mussten Bodes den Zaun aus Baustahlmatten, der 1,70 Meter hoch und mit zwei stromführenden Leitungen versehen ist, aus eigener Tasche finanzieren. Die Kosten für den Schutzzaun, an dem sie vier Monate gearbeitet haben, liegen bei mehr als 4000 Euro. Dieser Zaun mit mehr als fünf Kilometern Stromleitung soll jetzt die Schweine vor dem Wolf sichern.

Weitere Probleme

Bereits im April 2017 haben Bodes einen Antrag auf einen Schutzzaun auch für die Schafe beim Wolfsbüro in Hannover eingereicht. Das stellte laut Karsten Bode einen Zuwendungsbescheid „in den nächsten Tagen“ in Aussicht. „Bis Anfang Juli lag er mir nicht vor“, beschwert sich Karsten Bode, der Sorge hat, auf seinen Kosten sitzen zu bleiben, wenn er den Zaunbau vorstrecken muss.

Und es gibt noch weitere Probleme: Derzeit werden die Schafe im Stall gehalten, doch das Gras auf den Weiden droht abzusterben und zu schimmeln, wenn es nicht von den Schafen beweidet wird. Muss das Gras ungenutzt entsorgt werden, kommen weitere Kosten und ein enormer Zeitaufwand auf das Ehepaar Bode zu.

Das ist noch nicht alles: Das Veterinäramt im Landkreis Osterholz hat Anfang des Jahres alle Nutztierhalter darauf hingewiesen, dass sie ihre Tiere vor dem Wolf schützen müssen. Zwar wurden in diesem Schreiben keine Bußgelder angedroht. Karsten Bode hält dennoch eine Strafe für nicht ausgeschlossen, wenn etwas passiert. Das könne nämlich als Verstoß gegen Paragraf 1 des Tierschutzgesetzes verstanden werden: Danach ist ein Tierhalter verpflichtet, das Leben der Tiere und ihr Wohlbefinden zu schützen. Die mögliche Konsequenz bei Zuwiderhandlung: Bußgeld.

Für Karsten Bode ist diese Situation schwierig und ärgerlich. Der verdienstvollen Tätigkeit eines Arche-Hofs, der seltene und bedrohte Nutztierrassen vor dem Aussterben bewahre und zudem die Tiere artgerecht halte, würden vonseiten der Behörden schwere Steine in den Weg gelegt. Während Landwirte, die auf Massentierhaltung setzen und ihre Tiere längst nicht mehr ins Freiland lassen, vom Wolfsproblem unberührt blieben, hätten besonders Höfe mit artgerechter Tierhaltung mit Hürden und finanziellen Belastungen zu kämpfen, die sie an den Rand ihrer Existenz bringen könnten. „Beim Thema Wolf sind viele Versprechungen gemacht worden, doch konkrete Hilfeleistungen blieben aus. Das Für und Wider des Wolfs zu diskutieren, bringt nichts. Für uns müssen konkrete Lösungen geschaffen werden“, fordert Karsten Bode.