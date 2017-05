"Ein Mercedes Vito und ein Ford Galaxy sind an dem Unfall beteiligt gewesen", teilte die Polizei in Berne dem WESER-KURIER mit. Demnach fuhr der Fahrer des Vito, ein 64-jähriger Mann aus Berne, ungebremst auf den vor ihm abbiegenden Ford auf. Der 64-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

In dem anderen Fahrzeug saßen ein Ehepaar und ein Kind. Die aus Bookholzberg stammende 61 Jahre Frau musste von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Ihr 59-jähriger Ehemann kam schwerverletzt in ein Krankenhaus.

Am meisten Glück im Unglück hatte die dreijährige Enkelin des Ehepaars aus Bookholzberg. Sie kam mit leichten Verletzungen davon. "Wahrscheinlich ist der Schock für das Kind am schlimmsten", sagte die Polizei in Berne.

Alle Unfallbeteiligten waren laut Berner Polizei ansprechbar, Lebensgefahr habe nicht bestanden.

Der Unfall ereignete sich zwischen Berne und Bookholzberg auf der Hamenhauser Straße B212 an der Kreuzung in Krögerdorf beim Dreimädelhaus.

(bam)