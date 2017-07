Auf dem Gelände des Tanklagers Farge werden am Donnerstagnachmittag um etwa 15 Uhr zwei Bomben parallel von Sprengmeister Andreas Rippert gesprengt. Bei Sondierungsarbeiten wurden die zwei Zehn-Zentner-Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Bomben liegen in etwa 15 Metern Abstand zueinander. Der Fundort wird in einem 600-Meter-Radius ab 13 Uhr evakuiert. Teile der Betonstraße sowie Am Brakland sind von der Evakuierung betroffen.

Im Umkreis von 1200 Metern ist ab 14.30 Uhr luftschutzmäßiges Verhalten erforderlich. Das bedeutet, dass sich Anwohner während der Sprengung zwar im Gebäude aufhalten dürfen - in Räumen, die vom Bombenfundort abgewandt liegen. Außerdem sollten Sie sich nicht in der Nähe von Fenstern aufhalten. Die Fenster sollten gekippt werden. Betroffen vom luftschutzmäßigen Verhalten sind unter anderem die Betonstraße, Am Schützenplatz, Turnerstraße, Eispohl, Ermlandstraße, Neuenkirchener Weg, Richard-Taylor-Straße, Am Rottpohl, Striekenkamp, Bahnstraße sowie Lüssumer Ring.

Die B74 wird voraussichtlich ab 14.30 Uhr in diesem Abschnitt bis zur erfolgreichen Sprengung voll gesperrt werden. Der ÖPNV verkehrt in dem Bereich während der Maßnahmen nur eingeschränkt. Die Polizei Bremen informiert, sobald die Bomben gesprengt sind und die Maßnahmen wieder aufgehoben sind. (wk)