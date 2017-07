Symbolbild (Friso Gentsch, dpa)

Die 21 Jahre alte Verkäuferin stoppte am Freitagabend den flüchtenden Räuber und stürzte sich auf ihn. Der 19-Jährige wollte nach Polizeiangaben an der Kasse des Discounters in der Schwaneweder Straße einen Schokoladenriegel bezahlen. Als die 21-Jährige die Kasse öffnete, stieß er mutmaßliche Täter die Frau beiseite und schnappte sich die Geldscheine.

Die Kassiererin reagierte reflexartig und klammerte sich an den Räuber. Der 19-Jährige rannte mit der Verkäuferin im Schlepptau in Richtung Ausgang. Er versuchte immer wieder sich loszureißen, aber es half nichts. Beide stürzten schließlich zu Boden. Mehrere Supermarktkunden kamen der Kassiererin zu Hilfe und hielten den Räuber bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die 21-Jährige zog sich leichte Handverletzungen zu. Der 19 Jahre alte Mann wurde vorläufig festgenommen.



Die Polizei warnt, dass die Verkäuferin zwar sehr couragiert gehandelt habe, der Widerstand aber auch zu einer Kurzschlussreaktion bei dem Räuber habe führen können. Grundsätzlich sollt man sich durch gewagte Aktionen nicht unnötig selbst in Gefahr bringen, sondern lieber Tätermerkmale und Fluchtrichtung einprägen und schnell die Polizei unter 110 rufen. (wk)