An manchen Tagen muss die Arbeit im Altenheim Haus 18 für die Angestellten nicht zu schaffen gewesen sein. Ihr Vater, früher wie aus dem Ei gepellt, habe als Heimbewohner fettige Haare gehabt, die Kleidung sei bekleckert gewesen, sagt eine Angehörige. Nach Recherchen der NORDDEUTSCHEN hat Personal der diakonischen Stiftung Friedehorst des kirchlichen Rechts in Bremen-Lesum offensichtlich versucht, Pflegemängel zu vertuschen. Die Sozialbehörde bestätigt Informationen unserer Zeitung, nach denen Listen gefälscht wurden, in denen festgehalten wurde, wann ein Bewohner geduscht worden war. Die Stiftung selbst hingegen bestreitet, dass Duschpläne frisiert wurden.

Wie berichtet, soll Haus 18, eine von mehreren Pflegeeinrichtungen der Stiftung, in Kürze geräumt werden. Die Stiftung will das Gebäude bis zum 31. Oktober leer ziehen, um es zu modernisieren. „Die Bewohner werden nur verwahrt, nicht mehr gepflegt“, sagt eine Angehörige, deren Mutter in Friedehorst untergebracht ist. So habe sich niemand um die Bedürfnisse ihrer Mutter gekümmert. Sie habe „offene Stellen“ am Körper entdeckt. Auch Hygienemängel wurden von Angehörigen beklagt. Stiftungs-Geschäftsführer Michael Schmidt versicherte gegenüber unserer Zeitung, den Vorwürfen nachzugehen. „Dass der Veränderungsprozess zulasten der Bewohner geht, werden wir aber nicht akzeptieren.“

Die Probleme bestehen schon länger

Probleme in den Altenheimen auf dem Stiftungsgelände in Lesum bestehen nach Informationen unserer Zeitung aber schon viel länger. So gab 2013 ein angeblich vordatierter und als erledigt abgehakter Reinigungsplan in der Küche Anlass zu Kritik. Friedehorst wies die Vorwürfe auf Nachfragen der NORDDEUTSCHEN damals von sich.

Nach Darstellung eines früheren Mitarbeiters der Stiftung, der seinen Namen nicht nennen will, hat es seit 2013 zahlreiche Beschwerden gegeben. Dass jeder Bewohner auf dem Stiftungsgelände jede Woche geduscht worden sein soll, habe zwar auf dem Papier gestanden, traf aber nach seinen Aussagen nicht zu. Weil es nicht ausreichend Pflegekräfte gegeben habe, habe die Wohn- und Betreuungsaufsicht (früher Heimaufsicht genannt) auf einen Belegungsstopp gedrängt. Auch seien bei der Sozialbehörde Beschwerden über die Ausbildungsbedingungen bei der Stiftung Friedehorst eingegangen. Altenpflegeschülerinnen hätten massiv Überstunden leisten müssen.

Dass es in Haus 18 Schwierigkeiten gab, ist zumindest den Noten des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) nicht auf den ersten Blick anzusehen. Gutachter des MDK prüfen 90 Prozent der Bremer Heimeinrichtungen jährlich unangekündigt, zehn Prozent der Kontrollen übernimmt der Verband der Privaten Krankenversicherungen. Die Ergebnisse dieser Qualitätskontrollen sind im Internet auf pflegelotse.de nachzulesen. Die Mehrzahl der Bremer Einrichtungen schließt hier mit sehr guten Pflegenoten ab.

Das Haus 18 in Lesum erhielt zuletzt als Gesamtnote eine 1,9. Bei der jüngsten Qualitätskontrolle vom 7. November 2016 war laut MDK-Geschäftsführer Wolfgang Hauschild aufgefallen, „dass vereinzelt Bewohner nicht so häufig, wie in der Dokumentation geplant, geduscht wurden.“

In mindestens einem Jahr habe das Personal vorher gewusst, wann der MDK kommt, sagt der Ex-Mitarbeiter, der namentlich nicht genannt werden möchte. Er habe damals von einer anderen Mitarbeiterin der Stiftung die Anweisung erhalten, die Akten zu schönen. Wolfgang Hauschild bestreitet das: „Ich kann Ihnen versichern, dass solche Dinge nicht laufen. Das wäre ein Skandal.“ Der beschuldigte Gutachter des MDK, der die Stiftungsmitarbeiterin über sein Kommen vorab informiert haben soll, sei seit vielen Jahren für den MDK tätig. Der Gutachter selbst streitet den Vorwurf ebenfalls ab: „Das ist Nonsens, Blödsinn, Quatsch.“

Ingrid Peschel hat acht Jahre lang im Heimbeirat in Friedehorst mitgearbeitet, engagiert sich für die Vegesacker SPD-Fraktion und ist Delegierte der Bremer Seniorenvertretung. Sie findet deutliche Worte für die Situation auf dem Stiftungsgelände: „Personalmangel hat Friedehorst schon ewig und drei Tage. Es ist eine Katastrophe, was da abgeht.“

Mitschuld an der Misere trägt nach Ingrid Peschels Dafürhalten auch die zuständige Behörde. So habe die Wohn- und Betreuungsaufsicht von 2013 bis Ende 2015 auf Prüfungen verzichtet. Vorgesehen sind vom Gesetzgeber aber jährliche Prüfintervalle. Erst auf Peschels Drängen hin soll es im Oktober 2015 zu einer Prüfung gekommen sein.

Sozialbehörde räumt ein: Frisierte Duschpläne waren bekannt

Wann die Wohn- und Betreuungsaufsicht das Haus 18 auf dem Friedehorst-Gelände überprüft hat, darüber machen Friedehorst, MDK und Sozialbehörde unterschiedliche Angaben. Nach Informationen der NORDDEUTSCHEN hat es im Jahr 2014 zumindest keine Regelprüfung gegeben. Dies sei nicht notwendig gewesen, versichert Bernd Schneider, Sprecher der Sozialbehörde, die der Wohn- und Betreuungsaufsicht übergeordnet ist. Denn 2014 sei das Jahr gewesen, in dem die Wohn- und Betreuungsaufsicht ohnehin oft in Friedehorst gewesen sei. Einen Anlass habe ein Beschwerdeanruf zu mangelnder Körperhygiene gegeben. Zudem sei der damalige MDK-Prüfbericht so ausgefallen, dass die Wohn- und Betreuungsaufsicht sich veranlasst gesehen habe, nach dem Rechten zu schauen. Bei einer dieser Kontrollen sei festgestellt worden, dass Duschpläne frisiert worden waren. „Ja, das war bekannt“, sagt Schneider. „Es ist eingeräumt worden, dass die Dokumente nicht den Tatsachen entsprochen haben.“ Der eine oder andere Bewohner sei bei Duschgängen ausgelassen worden.

Die Behörde hat bisher auf Sanktionen verzichtet. Sie will lieber mit dem Träger im Gespräch bleiben. Seit Sommer 2016 ist die Wohn- und Betreuungsaufsicht laut Schneider monatlich zu Kontrollbesuchen auf dem Stiftungsgelände. Die Stiftung habe zugesichert, die Probleme in den Griff zu bekommen. „Es sind Vereinbarungen getroffen worden, dass mit der Dokumentation sorgfältig umgegangen werden soll. Das heißt nicht Pflegefiktion, sondern Pflegedokumentation“, sagt Schneider. Er sagt auch: „Die Einrichtung hat Unterstützungsbedarf. Vieles hat mit dem Mangel an qualifiziertem Personal zu tun.“

Obergrenzen für die Belegung

Zu den Vereinbarungen, die die Behörde mit dem Träger getroffen hat, zählen Obergrenzen für die Belegung. 2016 seien für fünf Einrichtungen der Stiftung Platzzahl-Reduzierungen verabredet worden, aktuell seien es noch drei: Haus 18, Haus Da Vinci und Haus Via Vita. Schneider betont, dass die Stiftung das Haus 18 von sich aus schließen wolle: „Es gibt keine Schließungsverfügung.“

Wer Fragen zu Pflegemissständen in Friedehorst stellt, bekommt von Stiftungs-Vorsteher Michael Schmidt zu hören, dass man den aktuellen Vorwürfen nachgehe. Es sei aber den Vorschriften entsprechend Personal im Einsatz, die Stiftung hat Unternehmenssprecher Milko Haase zufolge auch „keinerlei Anhaltspunkte“ dafür, dass Duschpläne frisiert wurden. Heimliche Absprachen vor MDK-Prüfungen schließt Haase ebenfalls aus. Der Unternehmenssprecher gibt zum Thema Altenpflegeschüler an, keine Kenntnis davon zu haben, dass auf dem Stiftungsgelände über die tariflichen und gesetzlichen Bestimmungen zur Arbeitszeit hinaus gearbeitet wird.

„Behördliche Belegungsstopps oder Anordnungen wurden gegen Haus 18 nicht ausgesprochen. Wir haben in Abstimmung mit der Behörde und Kostenträgern in 2014/15 sowie seit September 2016 aus eigener Entscheidung auf die Nachbelegung frei gewordener Heimplätze verzichtet“, teilt Milko Haase mit. Zunächst sei „eine maximal 50-prozentige Belegung angestrebt“ gewesen. Wegen neuerer Erkenntnisse zur Bausubstanz sei die Planung dann angepasst worden. Ob Haus 18 je wieder als klassisches Pflegeheim öffnet, ist laut Pastor Michael Schmidt ungewiss.

Von ursprünglich 108 Bewohnern sind in Haus 18 inzwischen nicht einmal mehr 50 übrig. Deren Angehörige beschäftigt zurzeit noch eine andere Frage als die nach Pflegemängeln. Sie wollen wissen: Wie geht es nach der Schließung des Hauses weiter? Als Stichtag wurde der 31. Oktober genannt. „Jetzt heißt es nur: Alle müssen raus und dass die Bewohner irgendwo untergebracht werden. Ich hätte mir vorab detailliertere Informationen gewünscht“, beklagt ein Angehöriger.

Eine Angehörige befürchtet, dass mit der Schließung des Hauses gut zwei Drittel der derzeitigen Bewohner gezwungen seien, sich um neue Plätze in anderen Pflegeeinrichtungen zu bemühen. Der Vorsteher von Friedehorst will in dieser Situation niemanden alleinlassen. Das hat Michael Schmidt in den vergangenen Tagen oft betont. Wer nicht in Friedehorst bleiben kann, der bekäme Hilfe bei der Suche nach einer Lösung. „Aber wenn keine Plätze da sind, hilft das nichts“, meint die Angehörige.