Helsingborger Platz Bremen-Marßel (Christian Kosak)

Was fehlt im Bremer Norden, was muss anders werden – und wie? Das hat Martin Prange schon oft gefragt. Zuletzt Vegesacker, Blumenthaler und Burglesumer. Mittlerweile liegen die Antworten vor, die der Senatsbeauftragte auf seiner Tour durch die drei Stadtteile im Februar gesammelt hat. Es sind so viele, dass ein Stadtforscherbüro sie ordnen und bündeln musste. 30 Seiten Vorschläge und Forderungen sind zusammengekommen. Und alle sollen jetzt überprüft werden, ob sie zum Spiegelstrich im sogenannten Entwicklungskonzept für den Norden taugen.

So der Plan. Viel Zeit, ihn umzusetzen, ist allerdings nicht mehr. Geht es nach Prange, liegt das Papier, mit dem Bremen die drei nördlichen Stadtteile voranbringen will, im September vor. Zumindest als Entwurf. „Die Ideen der Menschen aus den Quartieren“, sagt der Senatsbeauftragte, „werden momentan ausgewertet.“ Und zwar von allen Behörden: Die Vorschläge der Nordbremer sind in Kategorien unterteilt. Mal geht es um „Arbeit, Wirtschaft, Verkehr“, mal um „Bauen, Wohnen, Freiraum“, mal um „Bildung, Soziales, Kultur“.

Prange war es wichtig, dass bei seiner Tour durchs Nordbremer Stadtgebiet jeder alles sagen und fordern durfte: „Wir wollten keine Grenzen setzen, und zwar ganz bewusst nicht.“ Herausgekommen ist deshalb eine Liste an Vorschlägen, bei der Wunsch und Wirklichkeit mitunter weit auseinanderliegen. Oder die Forderung zwar klar ist, aber nicht deutlich wird, wie sie umgesetzt werden soll beziehungsweise von wem. Was Nordbremer wollen – und was nicht. Beispiele aus den Stadtteilen im Überblick.

Vegesack: Kaum ein Thema taucht so häufig auf wie der Leerstand der Markthalle. Abgesehen von der Insolvenz des Haven Höövts. Vegesacker fordern bei beiden, die Entscheidungen zu beschleunigen. In der Markthalle können sich die Ideengeber vieles vorstellen – eine Skateranlage, Eislaufen, eine offene Werkstatt. Auch den Vorschlag, aus ihr eine Kletterhalle zu machen, wie es der Eigentümergesellschaft vorschwebt, gibt es. Eine Überlegung, die das Haven Höövt betrifft, ist dagegen überholt: Die Stadt sollte das Gebäude kaufen.

Den Einzelhandel in der Fußgängerzone denken sich Vegesacker anders als das Vegesack Marketing. Statt auf große Geschäfte wie einen Elektronikmarkt zu hoffen, sollen lieber viele kleinere Läden her. Und die Arbeitsagentur sowie die Deutschen Rentenversicherung weg von der Lindenstraße, hin zum Sedanplatz. Und weil das Parken im Zentrum vielen zu teuer ist, soll es billiger beziehungsweise beim Einkaufen angerechnet werden.

Preiswerter muss aus Sicht von Vegesackern auch das Wohnen werden. Und zwar sowohl für junge Menschen als auch für ältere. Gegen eine hochwertige Bebauung haben die Bewohner nichts, aber gegen eine hohe, wie sie Investor Ludwig Koehne vor anderthalb Jahren nach einem Entwurf von Stararchitekt Hadi Teherani plante. Das Thema Wohnen am Wasser taucht mehrfach auf: für den Bereich der Weserstraße ebenso wie für das frühere Gelände der Bremer Bootsbau Vegesack GmbH.

Leere Läden, kaputte Fassaden

Blumenthal: Leere Läden, kaputte Fassaden – die Probleme des alten Ortskerns werden von Blumenthalern oft genannt. Genauso zahlreich sind die Vorschläge, wie sie zu lösen sind. Es gibt Bewohner, die wollen das Zentrum zum Sondergebiet erklären, um für Investoren zusätzliche Anreize zu schaffen. Andere wollen mehr Druck auf Eigentümer von Schrottimmobilien ausüben. Per Gesetz sollen sie zum Verkauf gezwungen werden können. Eine weitere Idee: Ein Leerstandsanzeiger macht für alle sichtbar, wer wann welches Geschäft oder Wohnhaus wieder vermieten konnte.

Wohnen wollen Blumenthaler offensichtlich anders als bisher. Es gibt Vorschläge für höherwertige Wohnungen, für Mehrgenerationenhäuser, für Wohngemeinschaften – und auch Ideen, wo künftig noch gebaut werden könnte: an der Mühlenstraße beispielsweise und in Rekum hinter dem Sandkuhlenweg. Und weil niemand in Blumenthal baut oder dort hinzieht, wenn Schul- und Kitaplätze fehlen, erwarten die Bewohner sowohl mehr An- und Neubauten als auch zusätzliches Personal. Besonders gefragt sind nicht bloß Lehrkräfte und Erzieher, sondern auch Sozialarbeiter.

Manche fordern noch etwas ganz anderes: eine spezielle Imagekampagne. Nicht etwa für den Bremer Norden als Ganzes, sondern für jeden Stadtteil separat. Den Ideengebern geht es dabei weniger darum, Blumenthal hervorzuheben. Vielmehr wollen sie herausstellen, was einen Blumenthaler eigentlich ausmacht. Ziel soll es sein, dass so viele Menschen wie möglich, die kulturelle Vielfalt der Bewohner als Stärke begreifen.

Burglesum: Bewohner haben es schon oft gesagt, jetzt wieder: Der soziale Brennpunkt Marßel ist für sie nicht sicher genug und der Helsingborger Platz sogar ein Angstraum. Manche Burglesumer fordern deshalb mehr Kontaktbeamte, Streetworker und Angebote für Jugendliche. Vor allem wollen sie aber, dass die Polizei gegen die Kriminalität, insbesondere gegen den Verkauf von Drogen vorgeht. Und dass die Ladenzeile am Helsingborger Platz abgerissen und durch eine neue und schönere ersetzt wird.

Unzufrieden sind Burglesumer auch mit den Geschäften in Burgdamm. Einige beklagen die Monokultur im Einzelhandel und verlangen ein vielfältigeres Angebot. Andere wollen einen Supermarkt für Grambke und einen lebendigen Ladenmix in Lesum. Auch das Zentrumskonzept der Baubehörde soll noch mal überarbeitet werden, damit die Zahl der Filialen von großen Handelsketten sinkt und die der kleineren inhabergeführten Geschäfte steigt.

Weil Burglesumer den Zustand vieler Straßen miserabel finden, fordern sie mehr Geld für neue. Und sie wollen echte Radwege und keine gestrichelten Linien auf der Fahrbahn. Laster sollen auf der Bremerhavener Heerstraße am besten gar nicht mehr fahren, dafür mehr Busse überall im Stadtteil. Aus Sicht der Bewohner hat der Fahrplan der Bremer Straßenbahn AG deutlich mehr Schwächen als Stärken. Kritisiert werden sowohl Anschlüsse, die fehlen, als auch Busse, die sich verspäten.