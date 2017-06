Die Fähre „Vegesack“ wirbt seit einigen ­Wochen mit einem Banner des Präventionsrats Bremen-Nord für mehr Toleranz. (Sebi Berens)

Wer regelmäßig zwischen Bremen-Nord und der Wesermarsch pendelt, muss für die Fährfahrten künftig mehr bezahlen. Die Fährgesellschaft Bremen-Stedingen hebt die Preise für Zehner-Tickets und Zeitkarten zum 1. Juli an. Die Jahreskarte für Fahrer mit Pkw bis sechs Metern Länge wird um 20 Euro teurer und kostet künftig 870 Euro. Die Fährtarife für die Einzelkarten bleiben unverändert. Die letzte Fährtariferhöhung gab es vor 23 Monaten, am 1. August 2015.

„Trotz einer Lohntariferhöhung in zwei Stufen ab dem 1. März 2016 sowie ab dem 1. Februar 2017 und anderen Kostensteigerungen, aber auch unter Berücksichtigung der niedrigen Treibstoffkosten und der positiven Beförderungszahlen haben wir uns erst zum 1. Juli entschieden, die Fährtarife für die Zehnerkarten und Monatskarten und die Jahreskarten moderat zu erhöhen“, teilt Andreas Bettray, Geschäftsführer der Fähren Bremen-Stedingen, mit.

Kostensteigerungen habe es ­insbesondere durch die Lohntariferhöhung für die knapp 100 Mitarbeiter gegeben, erläutert Bettray im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Tarifsteigerung betrug demnach 2,4 Prozent zum 1. März 2016 und 2,35 Prozent zum 1. Februar 2017. Die Kosten für das Personal belaufen sich laut Bettray auf knapp fünf Millionen Euro im Jahr.

Über eine Million Euro Mehrausgaben

Weitere Kosten entstehen durch die Instandhaltungskosten für die Fährschiffe. Rund eine Million Euro pro Jahr muss die Fährgesellschaft nach Worten des Geschäftsführers dafür aufwenden. Unter anderem wird der bauliche Zustand der Schiffe bei sogenannten Schiffsklasse-Untersuchungen in regelmäßigen Abständen in einer Werft überprüft.

Der Fährschiff-Neubau spielt in der Kalkulation laut Bettray indes keine Rolle. Wie berichtet, lassen sich die Fähren Bremen-Stedingen derzeit für knapp 5,4 Millionen Euro bei der SET-Werft in Tangermünde eine neue Fähre mit energieeffizientem Hybrid-Antrieb bauen. Zum einen, so Bettray, habe die Fährgesellschaft eine sehr günstige Finanzierung bekommen. Das Bundesministerium für Verkehr fördert den Neubau des geräusch- und abgasarmen Schiffs zudem mit 300.000 Euro. Zum anderen sei es gelungen, die ausgemusterte Fähre Berne-­Farge für einen unerwartet guten Preis nach Irland zu verkaufen. Bettray wirbt um Verständnis bei den Fährkunden: „Die Fährtarif­erhöhung ist nach 23 Monaten Preisstabilität aus unserer Sicht moderat. Wir haben wirklich spitz gerechnet.“

Dabei haben die Schiffe der Fährgesellschaft eine gute Auslastung. Im Jahr 2016 wurden an den drei Fährverbindungen der Gesellschaft zwischen Bremen-Nord und der Wesermarsch 2 104.000 Fahrzeuge befördert. „Das ist ein Plus von 2,8 Prozent beziehungsweise 56.000 Fahrzeugen gegenüber dem Jahr 2015“, sagt Bettray. Dementsprechend stieg auch die Zahl der beförderten Personen an: um 2,3 Prozent beziehungsweise 112.000 Personen auf insgesamt 5.066.000 Fahrgäste.

Vor allem Pendler betroffen

Und wie es derzeit aussieht, könnten die Fahrgastzahlen in diesem Jahr einen ähnlich hohen Wert erreichen. „In der Planung für das Jahr 2017 war ich eigentlich von weniger hohen Zahlen beziehungsweise einer Stagnation ausgegangen“, sagt der Geschäftsführer. Die Beförderungszahlen im Jahr 2016 seien nämlich durch ­verschiedene unerwartete Umstände ausgesprochen hoch gewesen, beispielsweise durch einen sehr milden Winter ohne Ausfallzeiten für die Schiffe, eine Bombenräumung in der Innenstadt an einem Wochenende im Juli und diverse Verkehrsmaßnahmen.

Nun hat in diesem Jahr aber bereits die Sperrung des Wesertunnels erneut für ein unerwartet hohes Beförderungsvolumen bei den Fähren Bremen-Stedingen gesorgt. Wie berichtet, verkehrten die Fährschiffe zwischen Farge und Berne tagsüber im Pendelverkehr, statt im Zehn-Minuten-Takt. Der nachts sonst übliche Stunden-Takt wurde auf 30 Minuten verkürzt. An dieser Fährstelle verzeichnete die Fährgesellschaft 40 Prozent mehr Personenwagen und 43 Prozent mehr Lastwagen. Das entspricht einem Plus von täglich mehr als 500 Fahrzeugen.

„Ich wusste von der Sperrung vorher nichts“, sagte Bettray. Er lobte in diesem Zusammenhang den hohen Einsatz seiner Mitarbeiter, die unter anderem ihre Arbeitszeit ausgeweitet hatten. „So konnten wir diese Spitzen auffangen.“ Vom 3. bis 13. Juli soll die Südröhre des Tunnels saniert werden. Der Andrang an den Fähren wird dann ­voraussichtlich ähnlich hoch sein.

Dann müssen die Nutzer von Zehner-­Tickets und Monats- sowie Jahreskarten ­bereits mehr bezahlen. Und das sind vor ­allem die Pendler.

So verändern sich die Preise

Die Preise für Zehnerkarten werden um fünf beziehungsweise zehn Cent pro Fahrt erhöht. Kinder, Schüler, Studenten und Auszubildende mit Fahrrad beziehungsweise Zweirad bis 50 Kubikzentimetern (ccm) zahlen mit 6,50 Euro künftig 50 Cent mehr.

Die Zehnerkarte für Erwachsene kostet ab 1. Juli sieben Euro (zuvor 6,50 Euro), die für Erwachsene mit Fahrrad beziehungsweise Zweirad bis 50 ccm elf Euro (zuvor 10,50 Euro). Zehnerkarten für Fahrer von Fahrzeugen bis drei Meter Länge sowie Krafträdern bis 50 ccm müssen künftig 17,50 Euro bezahlen (statt 17 Euro), Fahrer von Fahrzeugen über drei Meter bis fünf Meter Länge 28 Euro (statt 27,50 Euro) und Fahrer von Fahrzeugen über fünf Meter Länge bis sechs Meter 38 Euro (statt 37 Euro).

Unverändert bleibt der Zehnerkartenpreis für Kinder, Schüler, Studenten und Auszubildende. Sie zahlen 3,50 Euro. Erhöht werden allerdings die Monatskartenpreise für Kinder, Schüler, Studenten und Auszubildende: um 50 Cent auf 9,50 Euro. Die Monatskarte für ­diese Personengruppe samt Fahrrad beziehungsweise Zweirad bis 50 ccm kostet ab 1. Juli elf Euro (zuvor zehn Euro).

Der Preis für die Monatskarte für Erwachsene steigt um einen Euro auf 22 Euro, für Erwachsene mit Fahrrad oder Zweirad bis 50 ccm ebenfalls um einen auf 26 Euro und für Erwachsene mit Kraftrad über 50 ccm bis 125 ccm auf 35 Euro (statt 34 Euro). Fahrer von Pkw bis drei Meter Länge oder Krafträdern zahlen künftig 55 Euro (statt 54 Euro), Fahrer von Pkw über drei Meter bis fünf Meter Länge zahlen ab 1. Juli mit 87 Euro zwei Euro mehr.

Die Jahreskarte für Fahrer mit Pkw bis sechs Meter Länge kostet ab 1. Juli 870 Euro. Für diese Karte, so Bettray, können Nutzer eine monatliche Ratenzahlung vereinbaren.