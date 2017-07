Der Wesertunnel verbindet seit 2004 die niedersächsischen Landkreise Wesermarsch und Cuxhaven. (Karsten Klama)

Die Bauarbeiten am Wesertunnel haben Autofahrer in den vergangenen Wochen viele Nerven gekostet. Doch seit Donnerstagabend können sie aufatmen: Der Wesertunnel ist wieder in beide Richtungen frei befahrbar.

Mitte Juni wurde die Nordröhre gesperrt - pünktlich zum Sommerferienbeginn. Staus zogen sich von Bremen bis weit in die Wesermarsch. Die Fähren wurden zum einzigen Weg, um auf die andere Weserseite zu kommen. Es bildeten sich kilometerlange Warteschlangen.

Ab Anfang Juli wurden dann auch die Südröhre des Tunnels saniert. Die Asphaltierungsarbeiten am Zubringer zum Wesertunnel in Dedesdorf, der B437, wurden wie geplant am Donnerstag, 13. Juli, abgeschlossen. (wk)