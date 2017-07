Der Wesertunnel verbindet seit 2004 die niedersächsischen Landkreise Wesermarsch und Cuxhaven. Jetzt ist der Tunnel wegen Sanierungsarbeiten Richtung Süden gesperrt. (Karsten Klama)

Als Mitte Juni die Nordröhre des Wesertunnels wegen Sanierungsarbeiten gesperrt wurde, da brachte dies zum Sommerferienbeginn eine doppelte Belastung. Urlauber und Arbeitnehmer, die in Richtung Norden wollten, mussten lange Umwege in Kauf nehmen.

Staus zogen sich von Bremen bis weit in die Wesermarsch, vor den Fähren war stundenlanges Warten angesagt. Zwar ist die Nordröhre seit einer Woche wieder freigegeben. Doch ab heutigem Montag, 5.30 Uhr, folgt der zweite Streich: Die Südröhre und damit der Weg in Richtung Süden wird gesperrt.

Für Asphaltierungsarbeiten am Zubringer zum Wesertunnel in Dedesdorf, der B 437, hat die zuständige Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg zehn Tage eingeplant, also bis zum 13. Juli. Witterungsbedingte Verzögerungen sind jedoch möglich.

Die Verkehrsteilnehmer müssen die Fähren benutzen, um auf die andere Weserseite zu kommen oder über Bremen fahren. Analog zur ersten Bauphase bieten die Fährbetreiber zusätzliche Fahrten an.

Die Fähren Blexen–Bremerhaven und Golzwarden–Sandstedt sind auch nachts unterwegs. Bis zur Freigabe der B 437 zwischen der A 27 und Dedesdorf gilt eine Umleitung mit Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 Kilometern pro Stunde. Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich im Übrigen auf rund drei Millionen Euro.