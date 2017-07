Unter den Fans des Fußball-Kreisligisten ASV Ihlpohl herrscht im Vorfeld der Spielserie 2017/2018 Aufklärungsbedarf. Aufklärungsbedarf über eine Radikalkur. Der Verein verzeichnete in der Sommerpause sieben Ab- und 17 Zugänge. Mit Rene Damaschke und Deniz Yilmaz verpflichtete der ASV Ihlpohl zudem ein neues Trainerduo, das zuletzt beim SV Vorwärts Buschhausen erfolgreiche Arbeit ablieferte.

„Wir wollen unsere jungen Spieler weiter entwickeln“, gab Spartenleiter Oliver Merdes als Parole für die bevorstehende Saison aus. Skeptiker prophezeiten dem Verein vor Wochen nach der angekündigten Abwanderungswelle aus dem A-Jugendbereich und dem Abgang mehrerer Aktivposten eine schwere Zukunft. Durch gleich 17 Neuzugänge, darunter elf aus anderen Vereinen, fühlen sich Spartenleitung und Trainerduo nun aber gewappnet für eine sorgenfreie Spielzeit. „Unsere Aufgabe ist es, eine leistungsstarke Mannschaft aus dem Restkader und den Neuzugängen zu formen. Das Saisonziel ist auf Platz drei bis sieben ausgerichtet“, gab Neu-Trainer Rene Damaschke zum Trainingsauftakt zu Protokoll.

Immerhin 23 Akteure fanden sich zur ersten Übungseinheit der neuen Saison bei regnerischem Wetter beim ASV Ihlpohl ein. Eine der Hauptaufgaben der beiden Neu-Trainer dürfte es sein, die vielen jungen Spieler im Kader zu integrieren. Marcus Schlösser (zum TSV Eiche Neu St. Jürgen), Nikolai Lehbrink, Niklas Tröger (beide zur TuSG Ritterhude), Marcel Vintiss (zum TSV Wallhöfen), Marcel Rockemer, Sebastian Reckemeyer (beide Alte Herren) und Spielertrainer Frank Schardelmann (Ziel unbekannt) haben sich vom Tabellendritten der Vorsaison verabschiedet.

Mit Jannik Bach, Tom Bloch, Oliver Bloch, Alexander Golz, Lasse Häger und Leon Orcar rücken sechs Spieler aus dem eigenen Nachwuchs auf. Amadou Drammeh (zuvor SG Marßel), Mustafa Kaya (SV Grohn), Afhagie Dibbasey (Habenhauser FV), Jannis Koch (VSK Osterholz-Scharmbeck, A-Jugend), Tobias Kruschinski, Keno Liebschner, Claas Piepenbrink, Jonas Piepenbrink, Pascal Puckhaber, Lars Raabe und Florian Wolters (alle SV Vorwärts Buschhausen) stießen als Neuzugang zum ASV Ihlpohl. „Der Verein hat sich sehr um mich bemüht. Ich will mit der Mannschaft was Neues aufbauen“, deutete der Torwart-Neuzugang Mustafa Kaya, der zuletzt beim Bremenligisten SV Grohn kickte, stellvertretend für die Vielzahl der Neulinge im ASV-Aufgebot an.

Yilmaz fordert Geduld

„Wir brauchen Zeit und Geduld“, warnt Co-Trainer Deniz Yilmaz vor allzu großer Euphorie vor Saisonbeginn. Die Mannschaft müsse sich auf dem Rasen erst einmal finden. Der ASV Ihlpohl verfügt mit Amadou Drammeh und Keno Liebschner über pfeilschnelle Angreifer. Jan Kück und Mustafa Kaya bewerben sich im Tor um das Trikot mit der Rückennummer eins. Rene Damaschke (55 Jahre) und Deniz Yilmaz (39), die nach der SG Marßel, dem SV Eintracht Aumund und dem SV Vorwärts Buschhausen beim ASV Ihlpohl die vierte gemeinsame Trainerstation bekleiden, wollen bei der Sportwoche Aumund (15. bis 22. Juli) und bei der Sportwoche Ritterhude (23. bis 30. Juli) erste Erkenntnisse über das neuformierte Team gewinnen. Dem ASV-Trainergespann steht mit Kai Woijack ein Mannschaftsbetreuer zur Seite.

Bedauerlich ist für den Verein, der in der Vorsaison lange Zeit um den Relegationsplatz mitspielte, dass etliche Nachwuchstalente des U19-Landesligisten ASV Ihlpohl in der Sommerpause das Weite suchten und bei einem anderen Verein anheuerten. Den Gelb-Roten bleibt es damit versagt, die Früchte ihrer Jugendarbeit im Herrenbereich zu ernten. „Da sind wir natürlich ein bisschen enttäuscht drüber. Wenn die Jungs so reagieren, sind sie dem Verein nicht eng verbunden gewesen“, betonte der stellvertretende Spartenleiter Thomas Lascheit. Hoffungsvolle Nachwuchstalente zog es in der Sommerpause zum SV Blau-Weiß Bornreihe, FC Hagen/Uthlede und zur SG Platjenwerbe.