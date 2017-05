Die U 17-Mannschaft der SG Seebergen /Lilienthal konnte einen stolzen zweiten Platz ergattern.

An ihrem zweiten Spieltag in der U 13-Meisterklasse trafen die Lilienthaler im ersten Spiel auf den SV Nordenham, der stark aufspielte und zur Halbzeit mit 3:1 führte. In der zweiten Halbzeit mussten die Zuschauer achteinhalb Minuten auf das nächste Tor warten. Dann kippte die Partie zugunsten der SG Seebergen/Lilienthal, die das Spiel mit 8:5 gewann, wobei allein sechs Tore von Luke Plenge erzielt wurden.

Durch den Sieg über den SV Nordenham festigten die Lilienthaler ihren dritten Platz, und bei einem Sieg über den ETV Piranhas Hamburg winkte sogar der zweite Platz. In der Partie gegen die Piranhas führten die Lilienthaler dann auch bis sechs Minuten vor Spielende, doch dann konterten die Hamburger und schafften noch in der regulären Spielzeit den Ausgleich, sodass dieses packende Spiel um den zweiten Platz erst in der Verlängerung entschieden wurde. Hier hatte der ETV etwas mehr Glück: Nach eineinhalb Minuten gelangten die Piranhas per Sudden Death auf den zweiten Platz.

Bei der anschließenden Siegerehrung wurde Luke Plenge von der SG Seebergen/Lilienthal als Best Scorer (Torschützenkönig) ausgezeichnet. Der erste Platz ging an den STV Sedelsberg. Zweiter wurde Hamburg, und wie in der Vorjahressaison ging der dritte Platz an die Lilienthaler.

Auch in der Altersklasse U 17 kämpften die Spieler am letzten Spieltag um die Pokale. Nachdem am Ende des ersten Spieltags der VfL Stade seine Mannschaft zurückgezogen hatte, spielten die drei verbleibenden Teams – ETV Hamburg, SG Seebergen/Lilienthal und TV Eiche Horn – den Sieger unter sich aus. Hier wurde es nicht weniger spannend und die knappen Spielergebnisse zeigten das nahezu ausgeglichene Können der Mannschaften.

Die U 13-Floorballer der SG Seebergen/Lilienthal erreichten in der U 13-Meisterklasse den dritten Platz.

Die Lilienthaler trafen zuerst auf den TV Eiche Horn, der nach dreizehneinhalb Minuten das einzige Tor im ersten Drittel schoss. Im zweiten Drittel konnte Lilienthal nach nur 33 Sekunden durch Philipp Schneider ausgleichen, aber auch Eiche Horn traf – zum 1:2. Im dritten Drittel erzielte wiederum Philipp Schneider den Ausgleich, aber der TV Eiche Horn ging drei Minuten vor Spielende erneut mit 3:2 in Führung und konnte diese dann doch behaupten.

Im zweiten Spiel ging der ETV Piranhas nach nur elf Sekunden in Führung. Die SG Seebergen/Lilienthal erholte sich aber schnell von dem Schrecken und konnte mit Toren von Jori Stepputat und Leon Bauer das erste Drittel für sich entscheiden. Im zweiten Drittel gewannen die Lilienthaler an Stärke und bauten den Vorsprung mit Toren von Malte Wedde, Nils Rucki und Leon Bauer auf 6:2 aus. Dann konterten die Hamburger mit vier Toren, sodass die Partie bei 6:6 in die Verlängerung ging. Dabei erlöste Christopher Wilbrand vom ETV Hamburg nach fast viereinhalb Minuten Nachspielzeit seine Mannschaft und die mitfiebernden 50 Zuschauer mit dem Siegtreffer.

Der Best-Scorer-Pokal bei den U 17-Spielern ging nach Hamburg an Christopher Wilbrand. Der ETV Hamburg wurde auch Sieger der U 17-Floorballer der Saison 2016/17. Zweite wurde die SG Seebergen/Lilienthal und der dritte Platz ging an den TV Eiche Horn. Die Mannschaften werden Ende Mai bei der Qualifikation um die deutsche Meisterschaft in der Altersklasse U 17 wieder aufeinandertreffen.