Der Landesrechnungshof hat in seinem Jahresbericht unter anderem die Ausgaben für ungenutzte Flüchtlingsheimplätze kritisiert. (Swen Pförtner, dpa)

Gleichzeitig lagern in einem eigens angemieteten Logistikzentrum in Langenhagen ungenutzte Hygieneartikel, Waschmaschinen, Bettgestelle, Matratzen und Schränke im Wert von rund 30 Millionen Euro. Allein diese Aufbewahrung schlägt jährlich mit 3,9 Millionen Euro zu Buche. Diese Zahlen veröffentlichte der Landesrechnungshof am Mittwoch in Hannover.

Die Prüfbehörde sei sich bewusst, dass in der Hochphase des Zustroms angesichts drohender Obdachlosigkeit der Flüchtlinge nicht immer ein ordnungsgemäßes Verwaltungshandeln möglich gewesen sei, erklärte die Rechnungshofpräsidentin Sandra von Klaeden.

Aber jetzt gelte es, Vorsorge für künftige Notsituationen zu treffen. „Es muss Musterverträge geben, nach denen nur noch das zu zahlen ist, was auch wirklich gebraucht wird.“ So dürften Unterkunftspauschalen allein belegungsabhängig fällig werden.

Land: Stresstest bestanden

Von Klaeden forderte das Innenministerium von Ressortchef Boris Pistorius (SPD) außerdem auf, ein schlüssiges Konzept für die wirtschaftlichste Verwertung der eingelagerten Vermögensgegenstände vorzulegen. In Betracht kämen ein Verkauf, eine Weiterverwendung an anderer Stelle und unter Umständen auch eine Vernichtung, wenn diese günstiger als die weitere Aufbewahrung sei.

Die Hilfsorganisationen seien die einzigen Akteure gewesen, die binnen kürzester Zeit die Unterbringung hätten gewährleisten können, erwiderte das Ministerium. Mit den ausgehandelten Pauschalen habe man das wirtschaftliche Risiko für das Land deckeln wollen.

Inzwischen habe man mit den Verbänden vereinbart, dass ihre Überschüsse aus den Flüchtlingsunterkünften vollständig in Projekte des Katastrophenschutzes reinvestiert würden. Man habe die „historische Herausforderung“ mit bis zu 2000 Asylsuchenden pro Tag gut bewältigt: „Diesen Stresstest haben wir bestanden.“

Leistungsprämien ohne entsprechende Nachweise

In seinem Bericht rügt der Rechnungshof zahlreiche Fälle von Verschwendung und Verstößen gegen das Haushaltsrecht. So stellte die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) 20 Professoren ein, obwohl sie gar keine, nur geringer dotierte oder lediglich befristete Planstellen dafür zur Verfügung hatte.

Um jährlich bis zu 23 Millionen überschritt die Uni-Klinik damit ihr Personalbudget. Zudem kassierten Chefärzte Leistungsprämien in Millionenhöhe ohne die entsprechenden Nachweise. Viele andere Universitäten kontrollierten nicht ausreichend, ob die Professoren ihre Lehrverpflichtungen – in der Regel neun Stunden pro Semester – auch wirklich erfüllten.

Erhebliche Lücken waren die Folge. An einer Fakultät in Lüneburg fehlten laut Bericht 26 Stunden; an der TU Clausthal schied ein Professor mit einem Minus von 71 Stunden aus dem Dienst – ohne dass es dafür eine Kompensation gab. Die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz fiel den Prüfern durch hohe Bewirtungskosten, repräsentative Dienstwagen und zahlreiche Dienstreisen ihrer Führungsspitze negativ auf.

Viele der Fälle betreffen das Wissenschaftsministerium

Die jährlichen Ausgaben für die Eigenverwaltung explodierten binnen zehn Jahren von 150.000 auf 930.000 Euro. „Man gönnt sich ja sonst nichts“, kommentierte der Rechnungshof süffisant. Dass viele der aufgegriffenen Fälle das Wissenschaftsministerium beträfen, sei kein Zufall, erklärte Senatsmitglied Hermann Palm.

Hier habe sich im Laufe der Jahre unabhängig von der jeweiligen Farbe der Regierung eine Art „Vertrauenskultur“ durchgesetzt, bei der die Aufsichtsinstrumente nicht mehr aktiv genutzt worden seien. Dies habe zu einem „Verselbstständigungseffekt“ geführt. „Das Ministerium hat dann irgendwann die Lufthoheit verloren.“

Inzwischen seien die Defizite aber erkannt worden und Besserung eingetreten: „Zumindest bei der MHH wird jetzt genau hingeschaut“, hieß es. Allerdings mussten sich auch die anderen Ministerien Versäumnisse vorhalten lassen. Die Prüfer kritisierten das Wirtschaftsressort, weil es die Deutsche Managementakademie in Celle mit jährlich 700.000 Euro stützt, ohne dass ein Interesse für das Land erkennbar sei. Kein niedersächsisches Unternehmen nutzt noch die Einrichtung.

Rechtzeitige Sanierung spart Geld

Das Agrarministerium bekam ins Stammbuch geschrieben, dass es Forschungsaufträge für den Tierschutzplan vorschriftswidrig nicht ausgeschrieben habe. Das Finanzressort bekam einen Rüffel, weil es die Sanierung des Finanzamtes Oldenburg immer wieder aus Geldmangel verschoben hatte – bis es zu spät war. 2015 war der 70er-Jahre-Bau so marode, dass die Regierung eine weitere Nutzung nicht mehr verantworten konnte.

Das Ministerium ließ holterdiepolter für rund 15 Millionen Euro einen Modulbau als Interimslösung errichten. „Wenn sich Fälle wie dieser nicht wiederholen sollen, muss die Landesregierung Bauunterhaltungsmittel dauerhaft in auskömmlicher, konstanter und auf die Leistungsfähigkeit der Bauverwaltung abgestimmter Höhe im Haushalt bereitstellen“, rät der Rechnungshof. Rechtzeitige Sanierung, soll das heißen, spart am Ende viel Geld.