In einer Molkerei in Wiefelstede im Landkreis Ammerland sind rund 2000 Liter Ammoniak ausgelaufen. Die giftige Substanz breitete sich in einer Halle aus und stand mehrere Zentimeter hoch, wie der Kreispressewart der Feuerwehren im Ammerland, Marcel Heibült, am Montag sagte.

Die Feuerwehr rückte mit 160 Einsatzkräften und 19 Fahrzeugen an, um die chemische Verbindung in die hauseigene Kläranlage zu pumpen. Dort wurde das Ammoniak mit Wasser neutralisiert. Ein Mitarbeiter der Molkerei erlitt nach Polizeiangaben eine leichte Atemwegsreizung.

Für Menschen bestand den Angaben zufolge ansonsten keine Gefahr. "Im Umfeld wurden Messungen gemacht. Es ist niemand gefährdet worden", sagte Heibült.

Die chemische Verbindung trat nach Polizeiangaben durch ein Leck aus, das nicht verschlossen werden konnte. Das betroffene Gebäude habe daraufhin evakuiert werden müssen. (dpa)

Dieser Artikel wurde am 26.06.2017 um 19:48 Uhr.