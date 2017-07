Auf der A 1 kam es am Freitamorgen zu einem Lkw-Unfall. (Christian Butt)

+++ UPDATE 16.20 Uhr +++

Die Sperrung ist vollständig aufgehoben; in beiden Richtungen sind alle Spuren wieder befahrbar. Stau gibt es in Richtung Hamburg allerdings weiterhin: 16 Kilometer ab dem Dreieck Stuhr.

+++ UPDATE 16.00 Uhr +++

Die Sperrung auf der A1 zwischen Oyten und Posthausen wird laut der Verdener Polizeiinspektion in Kürze aufgehoben. Die Aufräumarbeiten seien abgeschlossen, nur ein Rettungswagen befinde sich derzeit noch auf der Autobahn. In einer Viertelstunde soll die Autobahn dann aber wieder freigegeben werden.

+++ UPDATE 13.30 Uhr +++

Auf der Autobahn 1 gibt es bisher keine Entwarnung. Laut Polizeisprecher Helge Cassens sei mit einer Entspannung "noch lange nicht zu rechnen". Mindestens noch eine Stunde, gegebenenfalls aber auch "noch deutlich länger" würden die Aufräumarbeiten andauern. Der verunglückte Lkw sei zwar mittlerweile aufgerichtet, aber die Reinigung der Fahrbahn dauere weiterhin an. Die A1 zwischen Oyten und Posthausen in Richtung Hamburg bleibt darum voll gesperrt. Die Gegenfahrbahn in Richtung Münster sei derzeit weiterhin einspurig befahrbar.

Am frühen Freitagmorgen ist ein Lkw auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg in die Mittelschutzplanke gekracht. Der Grund sei ein "Niesanfall" des Fahrers gewesen.

Das Fahrzeug kam zwischen Oyten und Posthausen von der Fahrbahn ab. Der Anhänger des Lkw kippte um und verteilte 25 Tonnen Sand auf beiden Fahrbahnen. Der 58-jährige Fahrer blieb jedoch unverletzt.

Die Einsatzkräfte seien derzeit dabei, den Sand mit einem Radlader zu räumen, so der Polizeisprecher weiter. Anschließend soll der Lkw geborgen werden.

Aufgrund des Unfalls kommt es auf der A1 aktuell zu mehreren Kilometern Stau.