Auf der A 1 kam es am Freitamorgen zu einem Lkw-Unfall. (Christian Butt)

Am frühen Freitagmorgen ist ein Lkw auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg in die Mittelschutzplanke gekracht. Der Grund war laut Helge Cassens, Sprecher der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, ein "Niesanfall" des Fahrers. Das Fahrzeug kam zwischen Oyten und Posthausen von der Fahrbahn ab. Der Anhänger des Lkw kippte um und verteilte 25 Tonnen Sand auf beiden Fahrbahnen. Der 58-jährige Fahrer blieb jedoch unverletzt.

Die Einsatzkräfte seien derzeit dabei, den Sand mit einem Radlader zu räumen, so der Polizeisprecher weiter. Anschließend soll der Lkw geborgen werden. Die Gegenfahrbahn in Richtung Münster sei derzeit einspurig befahrbar, die Autobahn in Richtung Hamburg ist jedoch voll gesperrt. Sie werde voraussichtlich am Mittag oder frühen Nachmittag wieder frei sein.

Aufgrund des Unfalls kommt es auf der A1 aktuell zu mehreren Kilometern Stau.