Direkt an der Strandpromenade von Norderney: Die Milchbar, ein historischer Pavillon mit Glasanbau und Panoramasicht. (Manfred Habel, mauritius images)

Sanfte Lounge-Musik hinter ­Panoramafenstern. Draußen das Meer, drinnen der warme Milchreis wie bei Muttern – simpel mit Zimt und Zucker bestreut oder etwas aufwendiger mit Apfelkompott oder gar heißen Kirschen. So lässt es sich urlauben, selbst bei schlechtem Wetter. Denn dann entzünden sie in der Milchbar auf ­Norderney einfach den geschmackvollen Kamin.

Die Milchbar ist eine Institution auf der Insel, seit Generationen. Und sie zeigt beispielhaft, wie Norderney sich im letzten Jahrzehnt verändert hat, ohne seine Traditionen zu verleugnen. Immerhin blickt die Insel zurück auf mehr als 200 Jahre See-­bädertourismus. Und hatte dabei anfangs einfach ein bisschen Glück. Schon im Sommer 1783 war der protestantische Pastor Gerhard Otto Christoph Janus beim Alten Fritz in Potsdam vorstellig geworden.

Statt der mühsamen Fischerei sollte ein Seebad mehr Geld in die Kasse der Insulaner spülen – auf Juist. Doch Friedrich der Große winkte ab. Zu abwegig erschien die Idee. Erst 14 Jahre später griffen die Ostfriesischen Land-stände die aus England stammende Idee auf. Und ein Gutachten beschied, das Nordseewasser sei „helle und klar, wie gutes Brunnenwasser, dabei von salzig-bitterem Geschmack“.

Der Anfang war eher kurios. Im ersten Sommer des Jahres 1800 begaben sich 250 „Frauenzimmer“ und „Mannspersonen“ auf die Insel, hausten in mitgebrachten Zelten und ließen sich tagsüber auf hölzernen Karren ins Watt ziehen, um dann knieend in den salzigen und nicht immer angenehm warmen Fluten zu hocken. Das sollte zwar gesund sein, vor allem für pollengeplagte Asthmatiker. Aber ein Vergnügen sah doch anders aus – und die Kontinentalsperre gegen Napoleon machte dem Treiben sowieso erst mal ein Ende.

Die Badekur des Königs

Für Aufschwung sorgte in der Zeit des Königreichs Hannover ab 1815 der Herrscher selbst. König Georg V., zugleich Herzog von Cumberland, kam samt Gattin Marie sommers gleich für mehrere Monate auf die Insel und brachte den Hofstaat mit. Die Badekur auf der Insel galt als très chic – und mondäne Einrichtungen wie das Warmbadehaus, der Kurpark und vor allem das Conversationshaus boten mit der Zeit das angemessene Ambiente.

Mit den Preußen kamen der Titel eines Staatsbads, der Berliner Hofstaat und ein umfangreiches Bauprogramm weißer Villen. Eine Stadt am Meer entstand als Sommerfrische für Adel und Bürgertum. Seit 2007 erinnert das von einem Förderverein betriebene Bademuseum auf dem Gelände des alten Freibades mit Fotos und Exponaten an diese Zeit und an die weitere Entwicklung des Badebetriebs. Ein Jahrhundert später war mit dem eitel Sonnenschein dann aber allmählich Schluss.

Die Krankenkassen schickten gegen Ende des Jahrtausends immer weniger Patienten immer kürzer zur Kur. Die Ferienflieger hoben ab in Richtung der Bettenburgen am Mittelmeer. Und das Wetter an der Nordsee wurde auch nicht besser. Es blieben vergreisende Stammgäste und Familien in billigen Pensionen hinter Tüllgardinen. 2003 ­trennte sich das Land von seiner kränkelnden Staatsbad-Gesellschaft auf der Insel. Die Stadt Norderney sprang in die Bresche.

2017 schauen die Insulaner wieder optimistisch in die Zukunft. Die Zahl der Übernachtungen hat verglichen mit den 1990er-Jahren um 1,5 Millionen auf 3,5 Millionen 2016 zugenommen. Zu den 560 000 Logiergästen kamen 200 000 Tagestouristen. „Damit ist in der Sommerzeit für die 6000 Bewohner die Aufnahmekapazität ausgereizt“, sagt Kurdirektor Wilhelm Loth.

Das Badehaus auf Norderney gilt als Deutschlands größtes Thalassohaus. Unter anderem gibt es Anwendungen mit Schlickpeeling. (Nicolas Chibac, picture alliance / Nicolas Chibac/Staatsbad Norderney GmbH/dpa-tmn)

Auf Norderney setzt man daher auf Klasse – und auf deren Geld. Loth und einige private Investoren haben begriffen, dass die Gäste zwar deutlich kürzer bleiben, aber in dieser Zeit nicht weniger Geldausgaben einplanen. 50 Millionen Euro hat die Kurverwaltung in den letzten Jahren investiert.

Mit dem neuen Badehaus, neuen dezenten Luxusherbergen samt Infinity-Pool und auch bezahlbaren ­Alternativen zu den schwächelnden Privatpensionen machen sie passende Angebote für eben diese Zielgruppe. Im August soll die Meierei mit neuem, regionalem Gastronomie-Konzept wieder eröffnen. Auch eine dritte Thalasso-Plattform mit einem speziellen Steg ins Watt für behinderte Gäste wird gebaut.

Selbst ein Fünf-Sterne-Beach-Resort ist in Planung. Ende des Jahres könnten die Bauarbeiten beginnen, schätzt Loth: „Die Verträge sind alle unterschrieben“. Schließlich hat die Insel mit insgesamt 14 Kilometern Sandstrand an vier Standorten ausreichend Platz für jeden, der die Fährüberfahrt oder den kurzen Flug vom Festland auf sich nimmt – sei es der Herzog von Cumberland oder Oma Kasupke.­

