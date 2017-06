Zu Gast bei Gasunie in Achim: Ministerpräsident Stephan Weil (Zweiter von rechts) hört sich die Erklärungen eines Firmenvertreters an. (Björn Hake)

Die gelben Schutzhelme sind an diesem heißen Sommertag eigentlich gar nicht nötig. „Unsere Anlage ist heute komplett gasfrei“, beruhigt der Deutschlandchef des niederländischen Netzbetreibers Gasunie, Jens Schumann, seine Gäste an der Verdichterstation in Achim-Embsen. „Sicherheit“, ergänzt der eigens aus Holland angereiste Vorstandsvorsitzende Han Fennema, „schreiben wir hier ganz groß.“

Die Anlage in Sichtweite der Autobahn A 27 kurz vor dem Bremer Kreuz ist an diesem Mittwoch der erste Anlaufpunkt der Sommerreise von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). „Niedersachsen – voller Energie“ lautet deren Motto. Die Rotorblatt-Fertigung beim Windanlagen-Hersteller Enercon in Aurich und die neue Siemens-Produktionsstätte in Cuxhaven stehen ebenso noch auf dem Programm wie der Oldenburger Energiecluster aus Forschungsinstituten und Unternehmen.

Energien in anderer Form aufnehmen

„Wir sind das Energieland Nummer eins“, sagt der Regierungschef zum Hintergrund der Tour. „Und diese Position wollen wir in den nächsten zehn Jahren weiter ausbauen.“ Es gelte, den reichlich vorhandenen „Rohstoff Wind“ für die Stärkung der heimischen Wirtschaft noch innovativer zu nutzen. Da passt Gasunie gut ins Bild.

Das niederländische Staatsunternehmen ist mit rund 3000 Kilometern der größte Betreiber von Erdgasleitungen in Niedersachsen. „Wir reden darüber, ob diese Netze künftig nicht auch in der Lage sind, die erneuerbaren Energien aufzunehmen, allerdings in anderer Form“, blickt der Ministerpräsident in die Zukunft.

„Power to Gas“ ist damit gemeint. Die Gasunie-Experten erklären, um was es sich dabei handelt. Man setzt überschüssigen Strom – etwa aus Windanlagen – ein, um Wasser in seine Bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff zu spalten. Den Wasserstoff kann man dann gesondert nutzen – in der Chemieindustrie oder als eigenen Energieträger.

Großes volkswirtschaftliches Potenzial

Versetzt mit Kohlendioxid kommt außerdem synthetisches Methangas heraus – nichts anderes als normales Erdgas. Dieses kann man dann in die vorhandenen Pipelines einspeisen. „Die regenerativen Energien kommen so direkt in Ihren Haushalten an, ohne dass Sie Ihre Heizungen umbauen müssen“, erklärt Manager Matthias Schulz.

Statt neue, umstrittene Stromtrassen zu bauen, könne man auf vorhandene Gasleitungen zurückgreifen. Niedersachsen und die anderen norddeutschen Bundesländer hätten das große volkswirtschaftliche Potenzial bereits begriffen, lobt der Gasunie-Mann. „Die Bundesebene ist leider noch nicht ganz so weit.“

Der Gast aus Hannover will dies nicht ganz unwidersprochen lassen; in Berlin habe inzwischen auch ein Umdenken begonnen, fügt Weil vorsichtig an. Gleichwohl macht er sich gern die Forderung seiner Gastgeber zu eigen, künftig Stromerzeugung und Gassysteme stärker zu vernetzen. Dies werde nach der Bundestagswahl zum großen Thema.

Pilotanlage bei Groningen

Es geht schließlich um ein Milliardengeschäft. Gasunie baut bei Groningen gerade eine Pilotanlage mit 5000 Solarzellen für die Power-to-Gas-Methode, denkt aber auch schon an eine industrielle Produktion im 100-Megawatt-Bereich. „Das müssen Sie dann aber in Niedersachsen machen“, wirft Weil ein.

Die Voraussetzungen hier im Lande seien bestens, erwidert die Firmenführung in Achim. Neben der reichlich vorhandenen Windenergie verfüge Niedersachsen auch über die entsprechenden Speicherkapazitäten in unterirdischen Kavernen. Mögliche Gegenargumente versuchen die Gas-Manager gleich zu entkräften.

Mit 60 bis 70 Prozent Wirkungsgrad hole man immer noch deutlich mehr aus dem synthetischen Methangas raus als etwa bei einem Verbrennungsmotor im Auto mit nur 40 Prozent. „Und auf jeden Fall ist es besser als nichts“, sagt Schulz. Die Alternative sei nämlich, Windräder bei Überproduktion abzuregeln und deren Betreiber dennoch hohe Vergütungen zu bezahlen. Sicher sei die neue Technik sowieso.

Umschlag mit Achimer Forderung

Und mögliche Proteste der Bürger? Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld (parteilos) springt seinem gewichtigen Gewerbesteuerzahler gern bei. Beim Bau der Verdichterstation, die für den Druck in den Gasrohren sorgt, habe es 2013 so gut wie keinen Widerstand gegeben.

Die 800 Bewohner des Ortsteils Embsen seinen von Anfang an mit Infoveranstaltungen, einem Bürgerfest und der Anpflanzung eines Sichtschutzes aus Bäumen einbezogen worden. „Gasunie hat immer mit offenen Karten gespielt.“ Ditzfeld nutzt die Visite des Ministerpräsidenten aber auch in eigener Sache für seine Stadt.

Der Bürgermeister drückt Weil einen Umschlag in die Hand. Dieses enthält die Forderung an das Land, die vom Bund gegebene Zusage von einem 23-Millionen-Euro-Zuschuss für die neue Autobahnanschlussstelle Achim-West zu übernehmen. Dabei geht um bisherige Entflechtungsmittel aus der Bundeskasse, die nach der bundesstaatlichen Finanzreform künftig als Umsatzsteueranteile den Ländern zufließen.

Ohne Zuschüsse steht Zufahrt zur A 27 auf der Kippe

Berlin hatte eine 25-prozentige Co-Finanzierung des Projekts bewilligt. Jetzt will Achim noch vor dem für 2020 anvisierten Baubeginn sicherstellen, dass Niedersachsen in gleicher Höhe einspringt. Ohne diese Zuschüsse, sagt das Stadtoberhaupt, stehe die für Gewerbeansiedlung und Verkehrsfluss dringend erforderliche Zufahrt zur A 27 auf der Kippe.

Beim Regierungschef stößt Ditzfeld damit durchaus auf offene Ohren. „Das werden wir einer positiven Lösung zuführen“, verspricht Weil im Gespräch mit den WESER-KURIER. „Sommerreisen sind kein Urlaub, aber immer spannend und lohnenswert“, hat der Ministerpräsident beim frühmorgendlichen Besteigen des Busses verkündet. Bürgermeister Ditzfeld wird diese Aussage sicher gern unterschreiben.