Bei Einsätzen haben Rettungswagen in Aurich an Ampelkreuzungen mit besonders starkem Verkehr freie Fahrt dank grüner Welle.

Grüne Welle für Rettungswagen? Was klingt wie eine Jugend-forscht-Erfindung aus dem vorigen Jahrhundert, ist brandneu und eben erst in der Erprobung. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass das Anfang April in Aurich testhalber gestartete Modell Vorbildcharakter und das Zeug zum Exportschlager haben könnte.

Tatsächlich, räumt Frank Buchholz ein, gebe es die Vorrangschaltung für Rettungsfahrzeuge schon seit ein paar Jahren. Das Ur-Modell, weiß der Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Aurich, steuere in Detmold die Ampelanlage an einem einzelnen Kreuzungspunkt. Ähnliche Schaltungen gibt es in vielen Städten auch für Busse. „Wir haben die Idee aus der Sendung mit der Maus“, räumt Buchholz ein, „aber bei uns ist das weniger trivial, wir haben drei Jahre lang daran herumgedoktert.“

Das Ergebnis ist ein satellitengestütztes und vom Verkehrsrechner der Stadt gesteuertes Schaltsystem, mit dessen Hilfe vier entsprechend ausgerüstete Rettungsfahrzeuge und ein Notarztwagen freie Fahrt im Einsatz bekommen. „Das Rettungsdienstgesetz schreibt ja vor, dass pro Jahr in 95 Prozent aller Fälle die Anfahrtszeit zu Patienten nicht länger als 15 Minuten dauern darf“, sagt Frank Buchholz. In Aurich habe das zwar durchaus funktioniert, „aber es zählt ja jede Sekunde, und auf dem Stadtring gehen schnell mehrere Minuten verloren, wenn die Fahrbahnen verstopft sind.“

„Gut ist nicht gut genug, und mit der grünen Welle haben wie eine zusätzliche Stellschraube“, sagt Dieter Düvel, Geschäftsführer der gemeinnützigen Gesellschaft für den Rettungsdienst im Landkreis Aurich. Was es bewirkt, an der Schraube zu drehen, erklärt Düvel so: „Über das bordeigene Navigationssystem wird eine GPS-Verbindung hergestellt. Werden dann bestimmte, vorab eingegebene Koordinaten überfahren, wird das System ausgelöst. Das Auto sendet einen Impuls an den Verkehrsrechner, der auf der Route des Rettungsfahrzeugs alle Ampeln auf Grün schaltet.“ Das geschehe so früh, dass andere Fahrzeuge, die dort zuvor bei Rotlicht gewartet hatten, die Bahn schnell genug frei gemacht und sich Kreuzungsbereiche geleert hätten. „Wenn wir kommen, ist da niemand mehr“, sagt Düvel.

Bei Blaulicht wird die Ampel grün

Das funktioniere grundsätzlich nur bei Einsatzfahrten mit Blaulicht, erklärt Frank Buchholz. „Auch für normale Verkehrsteilnehmer ist das ein deutlicher Gewinn, an vielen Stellen gibt es baulich bedingt keine Möglichkeit auszuweichen, zum Beispiel, weil die Bordsteine so hoch sind. Für Autofahrer ist es ja ein enormer Druck, wenn sie einem Rettungswagen, der mit Blaulicht hinter ihnen steht, den Weg nicht freimachen können.“ Deshalb sei das Modell, dem Einsatzwagen einfach vorausfahrend die Bahn frei zu machen, eine gute Lösung. „Logisch“, sagt Buchholz, „Fahrzeuge, die in Bewegung sind, können besser Platz machen als Fahrzeuge, die stehen.“

Immerhin gibt es nicht nur räumliche Engstellen in Ostfrieslands zweitgrößter Stadt. In der Innenstadt von Aurich kreuzen sich die Esenser (B 210) und die Große Mühlenwallstraße (B 72), zwei viel befahrene Bundesstraßen. Die B 72 kreuzt zudem die Fockenbollwerkstraße, die in Richtung Ubbo-Emmius-Klinik und Feuerwehr führt. An einigen Punkten im Zentrum werde eine Verkehrsfrequenz von bis zu 20 000 Fahrzeugen pro Tag erreicht, sagt Frank Buchholz. Die Feuerwehr übrigens interessiert sich ebenfalls für die grüne Rettungswelle. Da gibt es aber noch Probleme.

In ein und derselben Grüne-Welle-Phase mitzuschwimmen, schafft vielleicht gerade noch der Notarzt, der dem Rettungswagen folgt. „Die Phase ist für den ersten Einsatztrupp, die Erstversorger reserviert“, erläutert Frank Buchholz das Problem: „Würden wir die Rot-Zeit für die anderen verlängern, käme der übrige Verkehr nicht wieder in Gang und würde total zusammenbrechen.“ Der Wechsel aus der grünen Welle in die normale Ampelschaltung braucht Zeit: „Bis sich ein weiteres Rettungsfahrzeug anmelden kann, dauert es ungefähr drei Minuten.“

Die Kosten von rund 100 000 Euro teilen sich der Landesbetrieb (Land) und die Rettungsdienstgesellschaft (Landkreis). Im Kreisgebiet gibt es neun Rettungswachen, drei davon auf Inseln, insgesamt wurden im vergangenen Jahr 32 287 Einsätze gefahren. Im Auricher Stadtgebiet, schätzt Dieter Düvel, seien es rund 25 am Tag, also mehr als 9000 jährlich.

Schon wenige Wochen nach Testbeginn sind Dieter Düvel und Frank Buchholz vom Erfolg des Vorhabens überzeugt. Mittlerweile wird überlegt, das Modell auf die Stadt Norden auszudehnen. Noch ehe der Versuch begann, hat die Kommunalpolitik in Nordhorn angeregt, das Auricher Vorbild aufzugreifen. „Voraussetzung ist, dass man über einen Verkehrsrechner verfügt, auf dessen Ampelschaltung die separate Steuerung für die Rettungswagen dann aufgesetzt werden kann“, sagt Buchholz. Der Hersteller der Auricher Schaltzentrale habe inzwischen auch die Feuerwehr in Böblingen von dem Modellversuch überzeugt. „Wie wir gehört haben“, sagt Buchholz, „nutzt inzwischen auch der Rettungsdienst in Islands Hauptstadt Reykjavik das System.“