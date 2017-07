Dauerregen hat im südlichen Niedersachsen in einigen Orten zu Überschwemmungen geführt. Keller liefen in der Nacht zu Dienstag voll, Bäche übertraten die Ufer. Besonders stark betroffen waren die Landkreise Holzminden und Hameln-Pyrmont, die Region Hannover und der Harz. Menschen seien bislang nicht verletzt worden.

In Eldagsen bei Springe mussten zahlreiche Keller ausgepumpt werden, Straßen standen unter Wasser. "Der Bach tritt hier massiv über", sagte Daniel Sundmacher, Pressesprecher der Feuerwehr Springe. Am Morgen sollte das Ufer mit Sandsäcken abgesichert werden. Auch in den Städten Gehrden und Barsinghausen musste die Feuerwehr vereinzelt ausrücken.

Der Regen führte auch in den Landkreisen Holzminden und Hameln-Pyrmont zu Überschwemmungen. Flüsse traten über, Straßen wurden überflutet. Eine Landstraße in Holzminden musste auf einer Länge von 300 Metern wegen des Hochwassers voll gesperrt werden. Nach Angaben der Regionalleitstelle gab es bis zum frühen Morgen rund 50 Einsätze.

Im Harz nahm der Regen am Morgen zu, wie die Polizei in Northeim mitteilte. In Osterode trat ein Bach über, in Gandersheim musste eine Landstraße gesperrt werden. Auch in Einbeck war eine Straße nicht mehr zu befahren, nachdem das Wasser bis zu 20 Zentimeter hoch auf der Fahrbahn stand. Unfälle habe es zunächst keine gegeben.

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Dienstag für Bremen und umzu vor Dauerregen mit Niederschlagsmengen zwischen 40 und 60 Litern pro Quadratmeter. (dpa)