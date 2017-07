Der finale Schliff der Produktion: Martin Johanning überprüft, ob die Chips auch die gewünschten Gewürze erhalten. (Eike Wienbarg)

In riesigen Holzkisten und über mehrere Meter hoch gestapelt stehen unzählige Kartoffeln in den Lagerhallen der Johanning Snack GmbH in Rehden. Aus den dunklen Lagerräumen treten die runden Knollen nach und nach ihren Weg an. Ihre Bestimmung: Sie werden zu Chips. Mit der Produktion auf ihrem Hof im Landkreis ­Diepholz haben sich die beiden Cousins Heiner und Martin Johanning eine Nische in der umkämpften Lebensmittelbranche geschaffen.

Dabei folgen die beiden einem einfachen Motto. „Unser Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir alles in unserer eigenen Wertschöpfungskette herstellen“, berichtet Heiner ­Johanning, der gemeinsam mit seinem Cousin Martin im Jahr 2009 auf die Idee der eigenen Chips-Produktion kam. Bereits vorher hatte der Johanning-Hof eine lange Tradition. „Wir sind seit 170 Jahren an diesem Standort“, erzählt der ­Landwirtschaftsmeister Heiner Johanning und meint damit ein Gelände am Rande des Ortskerns von Rehden. Früher habe sich der Hof in der Nähe der Kirche befunden, aber dann sei der Platz zu klein geworden, erklärt Heiner Johanning den Umzug.

Schon vor 20 Jahren habe der Hof Kartoffeln für die Chips-Produktion hergestellt. Kartoffeln vom Hof Johanning fanden damals in ganz Deutschland, Europa und auch in Übersee Absatz. „Die Kartoffeln gingen auch nach Fernost“, erzählt Heiner Johanning, der seit 30 Jahren als Landwirt arbeitet. Im Jahr 2009 entschied er sich dann ­gemeinsam mit Cousin Martin, der als Großhändler für Kartoffeln tätig war, selbst in die Chips-Produktion einzusteigen.

Die Nische gesucht

Ein Schritt mit einem gewissen „Risiko“, wie Heiner Johanning es rückblickend beschreibt. „Das ist absolut kein Selbstläufer“, sagt er mit Blick auf das breite Segment im Lebensmittelbereich. In Deutschland könne der Kunde mittlerweile alles kaufen. Dann noch ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, sei nur „mit einer Portion Mut“ möglich, so Heiner Johanning. „Kartoffelchips zu verkaufen ist ein anderes Geschäft als Kartoffeln zu verkaufen“, weiß auch sein Cousin Martin Johanning.

Kartoffelchips direkt aus der Halle: Thomas ­Lieske (rechts) mit Martin Johanning. (Eike Wienbarg)

Also suchten sich die beiden eine Nische: Kartoffelchips aus der Region mit einer neuen Zubereitungsmethode und unter Verwendung ausschließlich eigener Kartoffeln. Auf rund 400 Hektar bauen die Johannings die speziellen Sorten für Chips an. Diese zeichnen sich durch einen hohen Stärkegehalt aus, wie Heiner Johanning erklärt. „Sie bedürfen behutsamerer Pflege als Speisekartoffeln.“ Die Felder des Betriebs befinden sich zum allergrößten Teil in direkter Nachbarschaft zum Hof. Auch in Twistringen und Bassum stehen die Johanningschen Kartoffeln. Der Landwirt kümmert sich ebenfalls um die Züchtung der Sorten. So entstehen aus einer gesäten Knolle später einmal rund 15 Kartoffeln.

Gelagert werden diese nach der Ernte kühl und dunkel in großen Holzkisten, die von unten belüftet werden können. Hoch gestapelt lagern sie bei sechs bis acht Grad in den großen Hallen des Betriebs. Im Sommer müssen sie daher gekühlt werden. „Die Kartoffeln atmen und erzeugen dabei Energie. Die müssen wir abführen“, erklärt Heiner ­Johanning. Bis zu zehn Monate halten sich die Knollen so frisch, sagt er. So könne das Unternehmen das ganze Jahr über auf eigene Kartoffeln zurückgreifen – auch ein Markenzeichen der Firma.

Aus den Lagerräumen geht es für die Kartoffeln dann weiter. In einer weiteren Halle werden sie geputzt. Zunächst werden der grobe Schmutz sowie Reste der Pflanze entfernt, dann kommen die Kartoffeln in ein Wasserbad. So können sie leicht von Steinen getrennt werden, erklärt Heiner Johanning, der sich gemeinsam mit fünf bis zehn Mitarbeitern um den landwirtschaftlichen Teil des Unternehmens kümmert.

Nach der Vorreinigung kommen die Kartoffeln in eine große Trommel. Die Feinkontrolle übernehmen dann Mitarbeiterinnen, die ­beschädigte oder grüne Kartoffeln entfernen. Über ein Förderband gelangen die Kartoffeln dann in die Produktionshalle. „Immer frisch“, wie Heiner Johanning betont. Heißt: Die Produktion fordert immer genau die Menge an, die auch gerade verarbeitet werden kann.

Nach dem Bad kommt das Sortieren: Die Feinkontrolle am Fließband übernehmen Mitarbeiterinnen, die ­beschädigte oder grüne Kartoffeln entfernen. (Eike Wienbarg)

In der Produktion angekommen, werden die Erdäpfel noch einmal per Hand kontrolliert. Danach kommt die erste Besonderheit: Die Chipsscheiben werden aus der ganzen Kartoffel geschnitten. „Unsere Chips sind doppelt so dick“, sagt Martin Johanning, der sich um den Produktionsbereich des Familienunternehmens kümmert, mit Blick auf die Produkte anderer Snackhersteller. Dann folgt ein weiteres Geheimnis der Rehdener Chipsproduktion: die spezielle Friteuse, nach Angaben der Firma die erste ihrer Art in Deutschland.

Darin werden die Kartoffeln in Öl knusprig und kross gebraten. „Bei 50 Grad weniger und dreimal so lang“, verrät Martin ­Johanning einen Teil des Geheimnisses der Produktion. So haben die Kartoffelchips aus Rehden 15 bis 20 Prozent weniger Fett als andere, sagt Johanning.

Jetzt fehlt für die knusprigen Kartoffelscheiben – „sie sind crunchig, eher wie Keks“ – nur noch der letzte Schliff in Form der ­Geschmacksrichtung. In rotierenden Trommeln wird die Gewürzmischung auf den Chips verteilt. Durch eine Luke fallen sie nach unten in die Verpackungsmaschine, die die Chips luftdicht verschließt. Im angeschlossenen Labor werden die Produkte ständig auf verschiedene Merkmale kontrolliert, verspricht Martin Johanning.

Landkartoffelchips zunächst in drei Geschmackssorten

Zunächst gingen die Johannings mit der Marke „Landkartoffelchips“ in drei verschiedenen, klassischen Geschmacksrichtungen auf den Markt. Diese werden heute vor allem in Hof- und Spezialitätenläden verkauft, berichtet Thomas Lieske, Vertriebsleiter der Johanning Snack GmbH. Für die Produktlinie erhielt die Firma im Jahr 2012 die Auszeichnung „Kulinarischer ­Botschafter Niedersachsens“.

Neu im Sortiment unter dem Label „Heimart“ – kurz für Heiner und Martin – ist seit Kurzem die Linie „Krosse Kerle“. Neben den üblichen Geschmackssorten experimentiert die Firma hier ein bisschen. So gibt es zum Beispiel die Richtung Karamell & Salz – eine eher ungewöhnliche Mischung. Für die Gestaltung der Tüten erhielt die Firma den Deutschen Verpackungspreis. Und – wie sollte es anders kommen – auch die ­erneute Auszeichnung als „Kulinarischer Botschafter“. „Das ist schön als Bestätigung für die Arbeit“, freut sich Thomas Lieske.

Sein Metier ist die Landwirtschaft: ­Heiner Johanning kümmert sich um die Kartoffeln für die Chips – von der Zucht über die Lagerung bis zur Ernte. (Eike Wienbarg)

Den Erfolg der Produkte sieht er vor ­allem auch in einem veränderten Bewusstsein der Kunden begründet. So legen die Käufer heutzutage viel mehr Wert auf regionale Produkte, hat Thomas Lieske beobachtet. „Sie möchten sehen, von wo es kommt und was dahinter steckt“, sagt er. Deshalb versuche die Firma „so transparent wie möglich“ zu arbeiten. Und auch so originell wie möglich. So findet sich auf der Tüte von „Krosse ­Kerle“ ein stilisiertes Foto von einem Traktor. Wer genau hinschaut, erkennt darauf vielleicht Heiner Johanning als Fahrer. „Alles, was original geht, wird original gemacht“, erzählt Lieske weiter über den Ansatz, das Produkt möglichst authentisch zu halten.

Und die Strategie scheint zu wirken. Nach dem Start im regionalen Markt werden die Rehdener Chips mittlerweile von Einzelhändlern in ganz Niedersachsen und Bremen verkauft. Auch einige Märkte in Hamburg und Schleswig-Holstein seien dazugekommen, berichtet Vertriebsleiter Thomas Lieske. Erste sogenannte Pilotmärkte in Berlin und im Ruhrgebiet versucht die Firma aus dem Kreis Diepholz ebenfalls zu erschließen.

„Es gibt auch einen Markt in Chemnitz, der uns unbedingt haben wollte“, freut sich Lieske. Aktuell stehen die Produkte laut Firmenangaben in mehr als 700 Märkten in den Regalen. „Und wenn sie uns haben wollen, dann verkaufen wir auch in Bayern“, sagt der Vertriebsleiter mit einem Schmunzeln. „Aber alles zu seiner Zeit“, betont Lieske. „Es soll gesund wachsen“, sagt auch Firmengründer Heiner Johanning. Daher solle auch der Werksverkauf direkt ab Hof bestehen ­bleiben.