Auch Spürhunde des Zolls wurden bei den Kontrollen eingesetzt. (Zoll)

Bei den Kontrollen fanden die Beamten Marihuana und Amphetamine in geringen Mengen. In drei Fällen fuhren Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss, was Hauptzollamt Bremen mitteilte.

Ein Festivalbesucher hatte ganz besondere Vorkehrungen getroffen, um nicht mit Drogen erwischt zu werden: Er hatte das Marihuana mit Wachs umhüllt, wohl in der falschen Annahme, den eingesetzten Rauschgiftspürhund täuschen zu können.

Ein weiterer Anreisender hatte seine Drogen in einem Cremetopf versteckt. Keine sehr ausgefallene Idee, denn den Zöllnern sind Verstecke dieser Art bereits bestens bekannt.

"Auch Kleinmengen an Marihuana und Amphetaminen sind verboten und werden von uns strafrechtlich verfolgt", erläutert Jörg Winterfeld, Leiter des Hauptzollamts Bremen. "Bei Fahrten unter Drogeneinfluss gefährdet man zudem andere. Bei aller Partylaune, das ist dann wirklich kein Spaß mehr."

Gegen die Besitzer der Drogen wurden Strafverfahren eingeleitet. Sie konnten anschließend ihre Fahrt fortsetzen. Die unter Drogeneinfluss stehenden Fahrer wurden der Polizei übergeben.

Bereits am Mittwoch wurden bei Kontrollen des Anreiseverkehrs in elf Fällen Drogen sichergestellt, wobei ein Fahrer unter Drogeneinfluss fuhr. Zudem wurden zwei verbotene Stichwaffen aufgefunden. (wk)