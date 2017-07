Dauerregen hat in Niedersachsen zu Überschwemmungen und Unfällen geführt. (dpa)

Bereits am Montag kam es aufgrund von Starkregen zu zwei Verkehrsunfällen auf der A29. Der erste Unfall ereignete sich um 14:35 Uhr. Dabei befuhr ein 48-jähriger Mann aus Ibbenbühren mit seinem Pkw den Hauptfahrstreifen der Autobahn in Richtung Oldenburg.

Da der Fahrer die Geschwindigkeit nicht anpasste, verlor er in Höhe der Gemeinde Wardenburg die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Zunächst prallte er mit dem Pkw in die Mittelschutzplanken und kam dann auf dem Standstreifen zum Stehen. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf 7000 Euro geschätzt.

Wasser fließt am Rande einer Straße in Springe und überflutet Felder. (dpa)

Der zweite Unfall geschah gegen 16:07 Uhr. Hier befuhr der Fahrzeugführer, ein 40-jähriger Mann aus Bochum, die A29 ebenfalls in Richtung Oldenburg. In Höhe der Gemeinde Haten geriet auch er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte mit seinem Pkw gegen die Außenschutzplanke. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt hier etwa 16.000 Euro.

Dauerregen hält Feuerwehr und THW auf Trab

Überflutete Straßen, vollgelaufene Keller, über die Ufer getretene Bäche: Der Dauerregen hat Feuerwehr und Technisches Hilfswerk in Niedersachsen auf Trab gehalten. Die Rettungskräfte mussten Straßen sperren, Gebäude leerpumpen und die Hochwassergebiete mit Sandsäcken sichern. Besonders stark betroffen waren die Landkreise Holzminden und Hameln-Pyrmont, die Region Hannover und der Harz.

In Springe trat ein Bach im Ortsteil Eldagsen über die Ufer. "Da laufen reihenweise die Keller voll", sagte Sprecher Stefan Quentin. 120 Feuerwehrleute und das Technische Hilfswerk waren über Stunden im Einsatz. Immer wieder mussten sie Keller auspumpen, weil das Wasser zum Teil gleich wieder nachdrückte. "Mit Sandsäcken werden an dem Bach jetzt Dämme errichtet", erläuterte Quentin.

In Hildesheim drang in einem Betrieb Wasser durch das Hallendach und gefährdete die Produktion. In mehreren Stadtteilen liefen nach Angaben der Feuerwehr Keller voll, Straßen waren nicht mehr passierbar. In einem Reitverein mussten die Helfer die Pferde in Sicherheit vor den Wassermassen bringen.

Flüsse über Ufer getreten

Der Regen sorgte auch in den Landkreisen Holzminden und Hameln-Pyrmont für Überschwemmungen. Flüsse traten über die Ufer, Straßen wurden überflutet. Eine Landstraße in Holzminden mussten die Einsatzkräfte auf einer Länge von 300 Metern voll sperren. Nach Angaben der Regionalleitstelle gab es bis zum frühen Morgen rund 50 Einsätze.

Grund für den Dauerregen ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Hamburg das Tief "Alfred", das sich langsam von Südpolen nach Norden verlagert. Bis Mittwochfrüh werde noch eine Menge Regen fallen, vor allem im südlichen Niedersachsen, sagte der Meteorologe Benedikt März. Aber auch für Teile des Landkreises Lüchow-Dannenberg und die Region Hannover gibt es eine Unwetterwarnung. In einigen Regionen erwarten die Experten, dass von Montag bis Mittwoch 120 bis 150 Liter pro Quadratmeter runter kommen werden.

Im Harz nahm der Regen am Dienstagmorgen zu, wie die Polizei in Northeim mitteilte. In Osterode trat ein Bach über, in Gandersheim musste eine Landstraße gesperrt werden. Auch in Einbeck war eine Straße nicht mehr zu befahren, nachdem das Wasser dort bis zu 20 Zentimeter hoch stand. Unfälle habe es zunächst keine gegeben.

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Dienstag für Bremen und umzu vor Dauerregen mit Niederschlagsmengen zwischen 40 und 60 Litern pro Quadratmeter. (wk/ dpa)