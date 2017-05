FDP-Parteichef Stefan Birkner wehrt das Werben der anderen Parteien ab. Wichtig sei die Eigenständigkeit der FDP, sagt er. (dpa)

An die Talsohle der FDP erinnert sich Niedersachsens ehemaliger Landtagsvizepräsident Hans-Werner Schwarz nur allzu lebhaft. „Wenn die Leute mich kommen sahen, wechselten sie ganz schnell die Straßenseite. Keiner wollte mehr mit uns reden.“ Das war nach 2013, als die FDP aus dem Bundestag geflogen war und vergeblich gegen das Image als unsozial und überflüssig ankämpfte. Dass die Liberalen bei der niedersächsischen Landtagswahl zuvor mit 14 Abgeordneten im Leineschloss eingezogen waren und dort seitdem eine solide Oppositionsarbeit leisten, zählte da nicht viel.

Doch das Tief hat sich verzogen, die FDP befindet sich seit Monaten im Steilflug nach oben. Die Partei mit ihrem Vorsitzenden Christian Lindner präsentiert sich erfolgreich als wahrhafte Alternative zur großen Koalition von Union und SPD. „Heute kommen die Leute extra von der anderen Seite rüber“, sagt der 70-jährige Schwarz, der sich nach seinem Ausscheiden aus dem Landtag in Diepholz als FDP-Ratsherr und Vizebürgermeister auf die Lokalpolitik konzentriert.

„Wir haben uns wieder berappelt“, sagt auch Niedersachsens Parteichef Stefan Birkner in der ihm eigenen Bescheidenheit und macht den Gefühlsumschwung im vergangenen September fest: „Seit der Kommunalwahl werden wir nicht mehr angefeindet.“ Jetzt gelte es, den Rückenwind der guten Ergebnisse bei den beiden Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen erst für die Bundestagswahl im Herbst und dann am 14. Januar 2018 für den Urnengang in Niedersachsen zu nutzen.

Umfragen beflügeln FDP-Träume

Neueste Umfragen lassen die Liberalen nach fünf Jahren Rot-Grün von einer Neuauflage der schwarz-gelben Regierung in Hannover träumen. Die CDU käme danach auf 41 Prozent, die FDP läge mit neun Prozent noch vor dem grünen Erzrivalen. Das macht die einst als Klienteltruppe verschriene Partei bei der Konkurrenz und auch für abgesprungene Sympathisanten wieder attraktiv. So strömten mehr als 700 Gäste am Sonntag zum 70-jährigen Jubiläum der Niedersachsens-FDP im Luxuskino Astor in Hannover. Die Veranstalter mussten wegen des Andrangs einen zweiten Saal zur Live-Übertragung buchen. „Unfassbar, was bei der FDP auf einmal wieder los ist“, so der Abgeordnete und Landwirt Hermann Gruppe aus Eschershausen (Kreis Holzminden) begeistert.

Unverhohlen buhlt Landtagspräsident Bernd Busemann (CDU) dort in seinem Grußwort um die Gunst des früheren Partners. „Vor uns sitzt eine fesche Braut; die FDP ist gut drauf.“ Die Liberalen seien als Aufpasser vor zu viel Staat unverzichtbar. Bei so viel Flirterei will SPD-Wirtschaftsminister Olaf Lies in der anschließenden Podiumsdiskussion natürlich nicht nachstehen. Für viele seiner Positionen bekomme er „von der FDP mehr Applaus als von den Grünen“, säuselt der Ressortchef halb scherzhaft, halb ernst. Zumindest den Zwist um die Autobahnen A 20 und A 39 hätten die Genossen mit den Liberalen nicht auszustehen. Sogar Grünen-Fraktionschefin Anja Piel, die mit der jungen FDP-Garde im Landtag so manchen Strauß ausficht, schäkert ein wenig in Richtung Gelb. Bei den Bürgerrechten fühle man sich sehr verbunden.

FDP will eigenständig bleiben

Ex-Staatsanwalt Birkner wehrt das parteiübergreifende Liebeswerben nüchtern ab. „Wir wollen nicht um jeden Preis in eine Regierung.“ Wichtig sei die Eigenständigkeit der FDP. Nur weil etwas rechnerisch möglich sei, müsse es noch lange nicht zusammenpassen, erteilt er allen Farbenspielen im Vorfeld eine Absage. „Es gibt keinen Automatismus.“ Lieber tritt Birkner auf die Euphorie-Bremse. „Umfragen sind nur Momentaufnahmen.“ Fraktionschef Christian Dürr warnt ebenfalls vor vorzeitigen Jubelstürmen. „Wir als FDP bleiben auf dem Teppich.“

Zu viel Erfolg, so befürchten einige Strategen in der Führungsspitze, könne sich schnell ins Gegenteil verkehren. So sei eine Regierungsbeteiligung wie demnächst in Düsseldorf und ab Herbst vielleicht auch in Berlin mit Blick auf Niedersachsen eher schädlich. „Schwarz-Gelb im Bund wäre schlecht für Schwarz-Gelb im Land.“ Die FDP verliere dann ihre neu gewonnene Unschuld als unabhängige Kraft, lasse sich möglicherweise auch von einem erfahrenen Partner bei Koalitionsverhandlungen über den Tisch ziehen.