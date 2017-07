Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) hat sich am Montag auf dem Gelände des ADAC-Fahrsicherheits-Zentrums in Laatzen über den Ausbildungsstand junger Fahranfänger informiert. (dpa)

Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) drückt aufs Gas: Der Minister will das Modell des begleiteten Fahrens ab 17 Jahren (BF 17), das auf einen Modellversuch des Landes im Jahr 2004 zurückgeht, auf 16-Jährige ausweiten. Damit wäre Niedersachsen ein weiteres Mal Pionier, was autofahrende Jugendliche betrifft. Bereits im Winter hatte Lies ein breites Bündnis aus Experten von Polizei, Verkehrswacht, ADAC, Versicherungswirtschaft, Tüv und Fahrlehrerverband ins Boot geholt, um gemeinsam das BF 16 voranzubringen. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU), „steht unserer Idee zum begleiteten Fahren ab 16 aufgeschlossen gegenüber“, sagt Lies am Montag.

Der Minister und Dieter Quentin, Vorsitzender des niedersächsischen Fahrlehrerverbandes, haben dies am Montag beim Besuch eines „Junge-Fahrer-Trainings“ im Fahrsicherheitszentrum des ADAC in Laatzen bei Hannover bekräftigt. Die einzige Hürde besteht im EU-Recht, das 17 Jahre als Mindestalter zum Erwerb des Autoführerscheins festlegt.

Änderung der europäischen Führerschein-Richtlinie

Einzige Ausnahme: In Frankreich ist begleitetes Fahren mit einem vorläufigen Führerschein mit 16 Jahren erlaubt. Mit 18 muss noch mal eine Prüfung abgelegt werden. Zwischenzeitlich, so das Verkehrsministerium, habe Lies den Bund gebeten, sich für eine Änderung der europäischen Führerschein-Richtlinie zu engagieren, die das BF 16 ermöglichen würde. Ein Modellversuch könne bereits 2018 beginnen.

Das 2004 gestartete Modellprojekt für 17-Jährige war so erfolgreich, dass BF 17 seit 2008 in ganz Deutschland möglich ist. Das eine Jahr begleiteten Fahrens werde aber nur selten voll ausgeschöpft, sagt Quentin. Er will eine längere Begleitphase. „Die jungen Leute sollen nicht früher allein fahren, darum geht es nicht“, hatte Quentin Skeptikern schon im Winter erwidert. „Ziel ist es, die Phase des begleiteten Fahrens zu verlängern – das ist die günstigste und effektivste Verkehrssicherungsmaßnahme.“

Auch Cornelia Zieseniß, Geschäftsführerin der Landesverkehrswacht Niedersachsen, sieht das so: „Es müssen möglichst viele junge Menschen möglichst lange begleitet fahren.“ Auch der ADAC unterstützt das BF 16 grundsätzlich. Schon beim 51. Deutschen Verkehrsgerichtstag, 2013 in Goslar, habe die BF-16-Idee von sich reden gemacht: Seinerzeit, so Dieter Quentin, sei ein Arbeitskreis der Frage nachgegangen, ob die Fahrausbildung „noch zeitgemäß“ sei. „Insbesondere die Absenkung des Eingangsalters zur Verlängerung des Lernzeitraums“ müsse geprüft werden. Dabei blieb es – bis zur Offensive im Winter.

Hauptargumente der Fachleute

Eines der Hauptargumente der Fachleute, weshalb nichts dagegen spreche, bereits mit 16 ein Auto zu steuern, bringt Dieter Quentin auf den Punkt: „Schon jetzt kann man in dem Alter den Führerschein für 125er-Motorräder machen und damit über die Autobahn fahren oder Treckergespanne bis zu 40 Tonnen Gewicht steuern.“ Und das ohne Begleitung.

Vor allem sprechen die guten Erfahrungen mit dem BF 17 aus Sicht der Verkehrsfachleute für eine Ausweitung des Modells: Schon am Ende des niedersächsischen Modellversuchs vor 13 Jahren hatte ein positives Ergebnis gestanden: Die 17-Jährigen verursachten 28,5 Prozent weniger Unfälle als die 18-jährigen Fahranfänger. Auch langfristig ist die Zahl der Unfälle mit Beteiligung junger Erwachsener gesunken. 2004 verunglückten 92.000 Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren im Straßenverkehr, 2015 waren es 66.000.

Obwohl die Unfallzahlen gesunken sind, stellen die Fahranfänger noch immer die Haupt-Risikogruppe im Straßenverkehr dar. Jeder fünfte Unfallverursacher war 2015 zwischen 18 und 24 Jahre alt, keine Altersgruppe verschuldete mehr Unfälle. Inzwischen sind laut Ministerium die Hälfte der Autoführerscheinanwärter BF-17-Prüflinge.