Großer Hype um ein kleines Spielzeug: der Fidget Spinner. (dpa)

Die Händler in Deutschland können die riesige Nachfrage nach dem Trendspielzeug Fidget Spinner derzeit nicht befriedigen. Ende April hatten YouTube-Videos aus den USA und Großbritannien, in denen Jugendlichen Tricks mit dem Kreisel zeigen, eine Lawine der Begeisterung bei den hiesigen Kids ausgelöst, wie Willy Fischel, Geschäftsführer des Bundesverbandes des Spielwaren-Einzelhandels in Köln, der Deutschen Presse-Agentur sagte.

"Kein Wunder, dass dann die Ware "über Nacht" knapp wurde", meinte Fischel. In Kürze würden aber Schiffe mit großen Lieferungen eintreffen.

Die handtellergroßen flachen Spielzeuge sehen aus wie eine Mischung aus Propeller und Ninja-Wurfstern. Die Hersteller werben damit, dass sie bei Kindern Hyperaktivität, ADHS oder Autismus lindern. Fidget heißt so viel wie herumzappeln. (dpa)